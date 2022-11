Está claro que a todos nos ha sido más fácil instalarnos en el hábito o conducta que nos resulta más cómodo, más fácil, más ágil o simplemente porque nos hemos acostumbrado a realizar las cosas de una forma concreta y dejar de hacerlo de la misma forma, según a que altura de nuestra vida profesional, puede resultar un tanto difícil.

Si crear un hábito o convertir al hábito en conducta, un comportamiento que se repite de forma regular requiere de un esfuerzo ya sea físico o mental, cambiarlo por otro ya instalado y mantenerlo supone una dificultad añadida, las personas tendemos a confiarnos y solemos realizarla en modo automática o de forma inconsciente. Yo les cuento que cuando mis hijas cambiaron de colegio, ya habían terminado sus estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria y comenzaron en el Instituto, más de una vez hice el recorrido anterior erróneamente y sin ser consciente hasta llevado un rato esperando. En fin, cambiar un hábito no siempre resulta ni fácil ni cómodo.

En las Organizaciones pasa prácticamente lo mismo, si pensamos en la nuestra, cada uno en la suya, deberíamos saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra Misión y nuestra Visión, saber a donde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer, esto no es más que un sistema de identidad para que aquellos que se incorporan se identifiquen y hagan su proyecto propio.

Actualmente, con todo lo que nos rodea en las organizaciones, y tras toda una época forjando nuestro sistema de valores, nos vemos agitados a pasos agigantados en el mundo laboral y es que la empresa que no cambia muere. Por eso debemos incorporar la cultura del cambio en nuestros equipos no solo para ayudarles a sobrellevar el cambio, sino para que puedan entender el por qué es necesario y que puedan ver también sus beneficios.

Debemos ser conscientes que la única constante que se mantiene es el cambio, tanto para las organizaciones como para las personas que la forman, por eso es tan importante dotar a los equipos de las herramientas necesarias para afrontar todos los cambios que nos rodean, entendiendo que cuando logramos adaptarnos a un cambio nos tocará implementar otro.

Una de las mejores fórmulas que hemos encontrado para saber identificar si una organización y su equipo están preparados para la cultura del cambio es antes de nada chequear si nuestro equipo está lo suficientemente cohesionado para superar los envites de lo que nos rodea. Le invito a que responda con franqueza a estas preguntas para saber cuál es su punto de partida:

¿Está usted en una organización donde se compartan los objetivos tanto generales de la organización como individuales del área? ¿Está usted en una organización donde los estilos de liderar son compatibles y facilitan la cohesión? ¿Está usted en una organización donde existe una comunicación fluida y eficaz, donde la información se comparte para que el equipo trabaje coordinado, con eficiencia y con armonía? ¿Está usted en una organización donde las discrepancias y los malentendidos se resuelven de forma positiva o, por el contrario, se crean bandas y bandos y no precisamente de música? ¿Está usted en una organización donde se fomenta la formación en la cultura de empresa para que sea homogénea y para que el lenguaje sea el mismo y compatible? ¿Está usted en una organización donde se facilitan encuentros para plantear ideas o dudas, evitando así que estas se den fuera de las reuniones de equipo donde probablemente se alimente la desconfianza? ¿Está usted en una organización donde están actualizados con la información del mercado para entender la competitividad de la organización y poder tomar decisiones acertadas? ¿Está usted en una organización donde se promueve la colaboración con los miembros del equipo que más les cuesta incorporarse a esta dinámica cooperativa? ¿Está usted en una organización donde se comparten los éxitos alcanzados y las buenas noticias, o solo le llegan las quejas y los malos resultados?

Si ha respondido mayoritariamente SI le felicito, está en una organización cohesionada y preparada para transitar por este momento de cambios de forma plácida, por el contrario, si la mayoría de sus respuestas ha sido NO nos se desanime, recuerde que siempre puede asumir el rol del impulsor de los cambios positivos, no es tarea fácil, pero no es tarea imposible.