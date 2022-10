Los datos serán cruciales en la transformación digital y lo serán de una forma positiva, puesto que serán el instrumento que permitirá poner a las personas en el centro de la nueva revolución tecnológica que está comenzando a gestarse.

El foro BitMeet regresó este jueves al Club Diario de Mallorca con el patrocinio de Altia y MicroStrategy la colaboración de Amara, con el objetivo de difundir las tendencias y buenas prácticas en tecnología y en esta ocasión se centró en el lema Datos que mejoran el mundo. Como en anteriores ediciones, Gabriel Sampol, consultor tecnológico, fue el encargado de conducir este encuentro en el que también participaron Carlos Juiz, catedrático de arquitectura y tecnología de computadoras de la UIB; Óscar Muñoz, gerente de cuentas de Altia; Xavier Bonany, Account Executive en MicroStrategy; y Eduardo Zúñiga, director general de Innovación del Govern balear.

La inteligencia artificial está aprendiendo de qué manera nos comportamos» Eduardo Zúñiga director general de Innovación

Eduardo Zúñiga subió al estrado en primer lugar para dar un apunte de las políticas que se están llevando a cabo a nivel autonómico, estatal y europeo con respecto a la inteligencia artificial y el uso del dato. Diariamente, al abrir nuestro correo electrónico, entrar en nuestras redes o realizar una compra on line estamos llevando a cabo acciones relacionadas con el dato. «No hay nada que no esté vigilado por esa inteligencia artificial que está aprendiendo de qué manera nos comportamos y eso desde el punto de vista de la Administración y de las empresas es muy importante», señaló Zuñiga. La información que dejamos a nuestro paso es mucha y variada y es aquí donde el análisis de datos cobra relevancia.

Zúñiga señaló que en el Plan Estratégico para Baleares hasta 2030 se contempla la puesta en marcha de distintas actuaciones que permitan establecer, a partir del dato, «un marco inclusivo y justo de inteligencia artificial que desemboque en una administración pública que ofrezca servicios mucho más eficaces y que permita ser más cercano, transparente y resiliente». Aunque Zúñiga advirtió que la inteligencia artificial destruirá empleo, también recordó que creará nuevos puestos de trabajo: «El 80% de las profesiones de futuro todavía no existen», concluyó.

La nueva ola tecnológica

La nueva ola tecnológica en la que la inteligencia artificial, la robótica y la ecotec serán protagonistas, está empezando a formarse al tiempo que la ola anterior, con Internet y el smartphone como principales hitos, ya está madura. Carlos Juiz acudió al encuentro BitMeet para compartir su visión de la transformación digital y de «como las personas y los datos de las personas están en el centro». Además, Juiz quiso quitar hierro a las revoluciones tecnológicas, intentando disipar el miedo que éstas puedan suscitar. La transformación digital no es la primera que vive la humanidad y no será la última. Aunque todas las revoluciones tienen la misma estructura, lo cierto es que cada vez son más cortas y más productivas.

Solo hay transformación si producimos valor para las personas» Carlos Juiz catedrático UIB

«Las tecnologías por sí mismas no son nada, lo importante es lo que transforman», refirió Juiz. Al hilo de esta afirmación señaló que producen cinco cambios en primer lugar la manera de innovar, en segundo, la llamada coopetencia, en que las organizaciones compiten y cooperan al mismo tiempo para levar a cabo la investigación, el desarrollo, la innovación y la puesta en el mercado. «Solo hay transformación si producimos valor humano, ecológico, científico y de mercado para las personas», insistió Juiz.

A partir de ahí estableció que la transformación digital consiste en que las organizaciones tienen que, por un lado explorar nuevas maneras de producir valor en una innovación disruptiva pero a la vez mantener y explotar lo que ya saben hacer muy bien en una innovación evolutiva: «La transformación es moverse en este ciclo virtuoso todo el tiempo».

Este nuevo panorama afectará a las organizaciones en el modelo productivo en el modelo de negocio, pero lo más relevante es que esta ola la conducen las tecnologías de la información. «Los datos son cruciales para la supervivencia de la propia empresa», y esos datos persiguen ir más allá de la fidelización del cliente para conseguir su compromiso. Del mismo modo, pueden servir para el empoderamiento de empleados y colaboradores.

Juiz finalizó su exposición reafirmando la idea de que «en la transformación digital las tecnologías de la información lideran el negocio y el cambio, empoderan al usuario y los productos son nativos digitales. Ya no hablamos de datos ni de información sino de conocimiento que extraemos a partir de robots e inteligencia artificial. Ypor último y más importante se producen ecosistemas digitales, en los que hay una relación entre las organizaciones a través de este ciclo transformador».

Cómo acceder a los datos y gestionarlos

Partiendo de que los datos harán posible la transformación, cabe preguntarse cómo acceder a ellos y, sobre todo, cómo analizarlos de modo que ayuden a tomar las decisiones adecuadas. Óscar Muñoz, recogió el testigo de Juiz para mostrar la fotografía de las tendencias actuales en cuanto a la arquitectura de la analítica de datos, la tecnología que permite almacenarlos y acceder a ellos de forma eficaz.

Muñoz estableció la necesidad de completar la digitalización de los procesos de los clientes para que las empresas puedan beneficiarse de la gran cantidad de datos que están disponibles. Hasta el momento, señaló Muñoz en el entorno de explotación del Big Data se han sucedido distintos paradigmas como Datalake o Datawarehouse, que están dando paso a un nuevo concepto, el Lake House, que fusiona en una única plataforma lo mejor de esos almacenes de datos.

En las nuevas plataformas de analítica prima la calidad y la cantidad» Óscar Muñoz Altia

La unión de las dos plataformas en el LakeHouse, evita tener información duplicada en ambas plataformas así como herramientas de acceso al dato diferentes para cada una de ellas. «El Lake House incorpora los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados a los que da acceso una capa de metadatos que nos va a permitir dar forma a todos esos ficheros no estructurados y explotarlos».

Estos LakeHaouses permiten poder realizar toda la analítica, la inteligencia artificial y aprendizaje automático sobre el mismo origen. A estas ventajas se añade el ahorro de costes y un acceso rápido y en tiempo real a los datos y la toma de decisiones también en tiempo real, e impulsa la gobernanza del dato. A modo de conclusión Muñoz estableció que «ya no solo cuenta la cantidad del dato sino también la calidad». Los retos que surgen de estos cambios van del escepticismo de los clientes ante las nuevas tecnologías, a la necesidad de entrenar a los algoritmos para que no tengan en cuenta ciertos datos como determinantes a la hora de lanzar una predicción o la falta de personal cualificado.

Maximizar el valor del dato

El uso inteligente de los datos va a ser el inicio de toda transformación digital y por ello va a ser necesario poder acceder a esa información de forma ágil y sencilla. Xavier Bonany cerró el turno de intervenciones explicando cómo el desarrollo de diferentes herramientas y aplicaciones puede hacer al usuario llegar al dato en el momento y lugar que lo necesite. Cada día se generan millones y millones de datos, algo que dificulta su uso y análisis. «Se crea una brecha analítica, los datos van creciendo, pero la comprensión del negocio respecto a esos datos no crece a la misma velocidad. El objetivo de empresas como la nuestra es maximizar su valor y que te permita tomar una decisión adecuada», resumió Bonany. Según explicó el Acount Executive en MicroStrategy, «lo que perseguimos es democratizar el dato y la toma de decisiones, que todo el mundo sea capaz de tener la información necesaria en el momento y el lugar adecuado». Para conseguirlo se han desarrollado diferentes estrategias como la analítica embebida, analítica sobre dispositivo móvil e hiperinteligencia, todas ellas diseñadas para «ser capaces de llevar esa información al lugar (en tu web, tu correo, etc.) y el momento adecuado para la persona que la está viendo» de una forma sencilla, atractiva e intuitiva.

Lo que perseguimos es democratizar el dato y la toma de decisiones» Xavier Bonany Account Executive en MicroStrategy

Toda esta avalancha de innovación y de transformación no llega exenta de dificultades y retos que ya hay que afrontar. Xavier Bonany insistió en que «no es suficiente crear contenidos analíticos hay que hacerlos llegar al usuario». Para Carlos Juiz falta cultura a nivel directivo puesto que «si no sabes cuál es tu modelo y tu operativa de negocio difícilmente puedes tomar decisiones correctas». Desde la administración autonómica Eduardo Zúñiga señala que «la mayoría de puestos de trabajo actuales no van a existir en el futuro y eso afecta a toda la clase media» enfatizando la urgencia de poner solución. Por su parte Óscar Muñoz detectó una necesidad de «acompañar al cliente para suavizar la reticencia inicial al cambio» y formuló que en las nuevas plataformas de analítica de datos «prima tanto la calidad como la cantidad».