Cuando pensamos en crecer empresarialmente es habitual pensar en qué necesidades tenemos para desarrollar y llevar a cabo diferentes estrategias o bien económicas, comerciales o financieras, sin pensar que ese crecimiento sería impensable si no somos capaces de incorporar a esa ecuación el valor de las personas y sus valores. Debemos tener en cuenta que los valores son aquellas ideas o conceptos a partir de los cuales juzgamos y actuamos… En definitiva, a raíz de esos valores determinamos si un comportamiento o una actuación es procedente o no.

Es común que los valores de las organizaciones los escojan y los definan sus directivos, vamos, que, si yo creo una empresa, es lógico que sea yo quien decida que valores quiero promover en la misma. Pero uno de los grandes errores que solemos cometer es el de no incorporar a nuestros equipos como parte de este proceso y los integremos en el mismo. Tener unos valores definidos es tan importante para la empresa como que todas y cada una de las personas que la forman los divulguen y los compartan. Crear esa cultura, cultura de empresa, con nuestros equipos, no es más que definir el “cómo” hacemos las cosas dentro de ella, y podremos decir que es esta cultura lo que realmente la diferencia de la competencia… dicho de otra manera, dos organizaciones que se dediquen a lo mismo no serán iguales precisamente por su cultura.

Piensa ahora por un momento en tu organización y en sus valores, ¿tienes identificados esos cinco, siete valores que la definan? Espero que tu respuesta sea clara, ya que generar un ambiente donde se compartan los valores con el resto de la organización no sólo mejora el rendimiento de los equipos, sino que ayuda considerablemente a encaminarnos en la ruta del éxito.

Cuando incorporamos a un nuevo miembro al equipo desconoce su cultura empresarial y cómo funciona internamente, por eso es recomendable que poco a poco se incorpore a la cultura de la organización para que se adapten a ella a través de un buen proceso de acogida o de diferentes acciones formativas que le ayuden.

El simple hecho de trabajar y crecer en valores proporciona a la organización y a las personas que forman parte de ella:

Cohesión no sólo entre los miembros del equipo sino entre los equipos y la organización. Crear un equipo donde se apoyen unos a otros para alcanzar metas. Generar un equipo integrado con un objetivo común. Orgullo de pertenencia. Formar parte de la organización y sentirse parte de ella. Trabajar porque las personas que la forman se sientan identificados con la misma. Diferenciación con la competencia. Establecer una cultura de empresa atractiva y poder transmitirla puede ser un elemento diferenciador que la haga única y distinta. Resultados de forma más fácil y rápida. Potenciar el compromiso de los equipos genera una atmósfera positiva que asegura enormes progresos de forma más rápida. Retener el talento. Cuando los profesionales se sienten identificados y alineados con la marca de la empresa, se sienten valorados y es menos habitual la rotación o cambios en la empresa, lo cual es mucho menos costoso para la misma.

Actualmente, y cada vez más, los profesionales priorizan trabajar por algo que les aporta valor, buscando formar parte de un proyecto común en el que encajen y en el que se sientan identificados, aviso a las empresas. El motivador económico se olvida tan rápido como el tiempo en que se tarda en gastar la primera nómina.