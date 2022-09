Ya de vuelta a la oficina, uno se da cuenta de ese clima catastrofista y sin matices que parece que se ha instalado en la sociedad española. Comentarios del estilo “la situación es muy negra”, “muchas empresas cerrarán por la crisis energética”, “la hiperinflación que padecemos”, “entraremos en recesión” o incluso “ya estamos en recesión” son todas ellas afirmaciones muy repetidas y que al que escribe lo dejan perplejo.

Y lo dejan a uno perplejo porque a nivel macro, en el último informe de julio, el Fondo Monetario Internacional no proyecta recesión en 2023 para ninguna de las grandes economías del mundo, exceptuando Rusia, por motivos obvios. Y a nivel micro, a uno le cuesta creer que el tejido económico esté tan mal cuando en algunos sectores como el de servicios, y por poner un ejemplo simple, no ha sido fácil reservar hoteles y mesas en restaurantes en países como Italia o España durante este verano. Más bien me parece a mí que todo ese consumo latente que se acumuló durante la pandemia sigue aún hoy teniendo un alto poder de consumo que progresivamente se va aplicando a la economía. Pero visto, que a nivel micro, las sensaciones de las experiencias personales cuando te dicen en un restaurante valorado, pero no extraordinario, que no te pueden dar mesa hasta dentro de 5 días, vamos a analizar con más detalles las proyecciones macro del informe de julio del fondo monetario internacional que probablemente sean más objetivas.

La primera indicación a tener en cuenta es que, como comentaba más arriba, en ninguna de las grandes economías, exceptuando Rusia, se proyecta que entre en recesión en 2023. Dicho esto, lo que si se está produciendo, es un empeoramiento de la actividad económica que se ve muy claramente con la rebaja de las previsiones de julio respecto a las de abril de este mismo instituto. Aun así, el crecimiento económico del mundo se espera que supere ligeramente el 3% este año y se quede ligeramente por debajo de esta cifra en 2023. Dentro de los países desarrollados es importante destacar que España es el que mayor crecimiento debería tener tanto este año (+4%) como el siguiente (+2%). La primera economía del mundo arrojará un discreto crecimiento de solo el +1% en 2023, pero no esa inevitable recesión que algunos auguran.

En cualquier caso, y para no alargarme ni cansarles en este primer artículo de la nueva temporada, creo que es bueno que hablemos claro: ni padecemos hiperinflación en el mundo desarrollado, ni estamos hoy en recesión en las principales economías, ni la mortandad empresarial se desvía de las series habituales.