John Cazale (1935-1978) tiene un récord imposible de equiparar. Tan solo participó en 5 películas en su vida cinematográfica y todas, he dicho todas, fueron nominadas a los Óscar. Una filmografía perfecta. Su primera aparición en escena fue en la mítica 'El Padrino' 1ª Parte, de Francis Ford Coppola, inspirada en el libro del mismo nombre de Mario Puzo, dónde daba vida al débil Fredo Corleone, atrapado entre la vigorosa presencia de su hermano mayor Sony y la taimada personalidad del menor Michael.

Nuestro protagonista nació en Boston (Massachusetts) en agosto de 1935. Empezó haciendo pequeños papeles en el teatro y su poderosa personalidad no tardó en hacerse patente. No era un galán al uso, no tenía una presencia poderosa, pero su pasión por los detalles consiguió que Al Pacino se fijara en él y juntos protagonizaron tres largometrajes que son historia viva del séptimo arte.

A 'El Padrino' que como es notorio y bien sabido fue nominada al Óscar, le siguió 'La Conversación' junto a Gene Hackman y Harrison Ford y 'El Padrino 2ª Parte', ambas dirigidas por Francis Ford Coppola y ambas nominadas al Óscar el mismo año. Tres pelis superpoderosas y apabullantes que no cansan nunca y que como los buenos vinos y los buenos habanos siempre encuentran una buena ocasión para ser disfrutados. Solos o en buena compañía.

Su cuarta aparición en las pantallas fue en lo no menos poderosa 'Tarde de Perros', nuevamente con su colega Al Pacino y dirigida por Sidney Lumet. Una cinta en la que interpretaba a un personaje con un destino tan trágico como el de Fredo, un icono que le acompañó durante su corta pero intensa vida. Su última aparición fue en la recordada 'El Cazador' (The Deer Hunter) de Michael Cimino. Un colofón insuperable para una carrera meteórica que se esfumó en un instante.

Aunque las cinco películas citadas fueron nominadas a los premios de la Academia y tres de ellas se hicieron con la preciada estatuilla ('El Padrino', 'El Padrino 2º' y 'El Cazador'), a título individual, además de por trabajos teatrales, tan solo fue premiado con un Globo de Oro por su rol en 'Tarde de Perros'. Cazale era un hombre generoso, contribuyó decididamente a que la carrera de Pacino despegase, ayudó a Robert de Niro en sus primeros y balbuceantes pasos en el mundo del celuloide y tal vez lo más importante, conoció a una aspirante actriz trabajando en el teatro, se enamoraron perdidamente y fueron pareja. Su nombre Meryl Streep. Ya avanzó él que era la mejor actriz del mundo, décadas antes de que todos supiéramos que estaba en lo cierto.

Perra vida, poco antes de iniciar el rodaje de 'El Cazador' le diagnosticaron cáncer de pulmón muy avanzado con metástasis. Los estudios, siempre temerosos y cobardes, decidieron despedirlo por si no conseguía sobrevivir al rodaje. Meryl y de Niro lucharon lo indecible por mantenerlo en la película, amenazando con abandonarla si Cazale era excluido de ella. Meryl Streep llegó a aceptar un pequeño papel en la serie Holocausto para conseguir ingresos con los que pagar el tratamiento médico de su amado.

Al final, las escenas de Cazale se rodaron todas al principio, cuando aún las fuerzas le acompañaban cuando el rodaje se inició en junio de 1977. El film se estrenó en diciembre de 1978, pero tristemente John Cazale Stanley 'Stosh' en esta cinta y Fredo para toda la eternidad había ya fallecido el 13 de marzo de ese mismo año a la temprana edad de 42 años.

Esta historia, magnífica y trágica al mismo tiempo, me ha venido estos días a la memoria, porque el mismo puto cáncer de pulmón se ha llevado estos días a mi muy querido Bernardí Seguí, grande entre los grandes. Uno de los nuestros. No me extenderé aquí, pormenorizando las muchas y todas ellas excelentes virtudes de mi buen amigo para no dejar en mal lugar al antes citado Cazale. Tan solo recordar que algunos de los mejores momentos profesionales y personales de mi vida están y estarán siempre asociados a Bernardí de forma indeleble. Para siempre. Ocultos en las paredes de Son Fuster o a la vista de todos en cualquier lugar en los que la providencia nos juntase. Buen viaje amigo. Que los vientos te sean siempre favorables.

Fredo y Bernardí, dos magníficos ejemplos de que es mejor la calidad a la cantidad y que es mucho mejor ser recordado por cinco cosas buenas que olvidado o ninguneado por miles de acciones mediocres. En la vida, en el trabajo, en el marketing digital orientado a resultados, la eficacia es la reina. God sabe the Queen.

Más info en www.mad-men.agency orgulloso miembro de MarkAting Meta Agencia.