OK Mobility continúa con la búsqueda de los mejores talentos para unirse a su OK Team. En colaboración con PalmaActiva, la empresa de movilidad global oferta 25 vacantes de Rental Sales Agents que se incorporarán a la OK Store del Aeropuerto de Palma. La jornada de selección se llevará a cabo mañana martes 24 de mayo en la sede de PalmaActiva, ubicada en la calle del Socors 22, en Palma.

La expansión y el crecimiento que está protagonizando OK Mobility, tanto a nivel nacional como internacional, se ve reflejado también en la constante ampliación de las personas que forman el OK Team y que trabajan en las más de 50 OK Stores que la compañía tiene distribuidas en las principales ciudades de España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia, Malta y Croacia.

En concreto, la OK Store del Aeropuerto de Palma es una de las que mayor crecimiento está experimentando. Por ello, y con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de los clientes, OK Mobility amplía sus vacantes de Rental Sales Agent; una posición cuya misión es acompañar a los clientes en todo el proceso de sus reservas de alquiler.

La People & Culture Director de OK Mobility, Teresa Comino, afirma que “nuestra familia OK Team ya cuenta con más de 500 profesionales de 12 nacionalidades distintas. En OK Mobility buscamos y seleccionamos personas apasionadas que compartan nuestra filosofía y valores y les acompañamos en su recorrido por nuestra compañía para que crezcan profesionalmente en un entorno de igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión, y para que, de manera conjunta, consigamos resultados extraordinarios”.

Por su parte, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha destacado que “como empresario, pero también como emprendedor, no hay nada más gratificante que ser testigo de cómo la familia OK Team no deja de crecer. Un crecimiento con el que promovemos la creación de empleo en la sociedad, factor clave para seguir contribuyendo a la reactivación de la economía en nuestro país”.

Para participar en el proceso de selección es necesario preinscribirse en la página web de PalmaActiva.