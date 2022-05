Casi cada semana leo diferentes artículos donde se narra la dificultad que tienen las empresas para retener talento, asimismo también es habitual encontrarnos con artículos donde se realizan críticas a los gobiernos, tanto a nivel autonómico, como a nivel estatal, tanto de la falta de inversión de estos como su la incapacidad de por no lograr recuperar el talento fugado, que en los últimos años incluso ha aumentado un 7%.

Vamos, que lo de emigrar para buscar un futuro sigue tan de moda como cuando nuestros abuelos lo hacían. Imaginaros si nos lo tomamos en serio que incluso tenemos un programa de retorno a España bajo el lema “Volvemos”, al más puro estilo de uno de nuestros manchegos más internacionales, Almodóvar, y ni aun con esas se vuelve.

A pequeña escala, pero con gran repercusión, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias, se nos ha ido tanto el talento, el buen talento, como el que no lo es del sector turístico, así que ahora lo que nos toca es volver a enamorar a las personas para que quieran trabajar en este sector.

Lo que antes era un reto en alguna de las islas donde no se encontraban personal, y teníamos que recurrir a la península para cubrir las bajas, ahora nos hemos encontrado en que en la península pasa exactamente lo mismo. Cómo es posible que en un país con una tasa de desempleo total de un 13,5% y una tasa desempleo que llega a un 29,6% en menores de 25 años, actualmente haya una oferta de trabajo elevadísima y no cubierta en nuestro sector, quizás que tengamos que pensar que está pasando.

Vamos, que si pensase en esto como si de un divorcio se tratase, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para volver con el ex? O mejor aún, ¿Volverías con tu ex si el planteamiento de cualquiera de los dos estuviese en el mismo punto que cuando lo dejasteis?

Como yo aquí, no voy a buscar quien es el culpable de esta situación, sino que se trata de buscar soluciones y de forma urgente. A mí, hoy, me encantaría desde esta tribuna hacer un llamamiento a los futuros profesionales que se estén pensando incorporarse a este sector y aunque, cuando hablo con las organizaciones, habitualmente las suelo motivar a que incorporen cambios atractivos para poder atraer profesionales, hoy es a los profesionales en búsqueda activa de retos a los que me dirijo e invito a que apuesten por el sector turístico, el sector de la felicidad por estos cinco motivos:

Es el negocio de la felicidad. Para nosotros el punto más importante de todos, como bien dice nuestro referente Domènec Biosca, donde la gente no viene a estar de vacaciones, las personas no pagan por ir a hoteles ni restaurantes, vienen a vivir experiencias donde nosotros formamos parte de ella, los profesionales de este sector son el principal activo que tenemos. Es un negocio dinámico, un negocio capaz de presentarse cada día con algo nuevo y diferente, donde el día de hoy no es igual al de mañana, es un sector para profesionales que les guste el trabajo diverso y sorprendente. Es un negocio con futuro, porque el sector turístico sigue siendo uno de los principales motores del país, donde además nos enfrentamos al gran reto de transformación digital que estamos viviendo y donde cada día aparecen puestos nuevos para profesionales especializados. Es un negocio intercultural que nos permite no solo viajar, sino que si lo aprovechas nos permite conocer y empaparte de cultura nueva, con lo que nos nutre esto como personas. Es un negocio para crecer, tanto transversalmente, en un gran abanico de vertientes, turismo cultural, turismo vacacional, turismo de salud, turismo urbano… y crecer verticalmente donde hoy por hoy profesionales que han comenzado de botones de hotel ahora se han convertido en grandes directores, a los que llamamos líderes.

Seguro que tú tienes este talento, ahora solo tienes que encontrar el sitio.