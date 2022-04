Hace ya algunas décadas, cuando era apenas un adolescente, un amigo de la infancia y que luego fue mi socio en una empresa (y una de las personas que más me ha decepcionado en la vida y han sido varias) me explicó el significado de “Onda Verde” mientras recorríamos el (en aquella época prácticamente desierto) Paseo Marítimo de Palma. Se trata, como muchos de vosotros ya sabréis, de que si mantienes una velocidad constante de unos 40 km/hora mientras circulas por el Paseo Marítimo de Palma, te encontrarás con una “Onda Verde”, es decir, todos los semáforos se pondrán en verde como por arte de ensalmo y se te abrirán como las aguas del Mar Rojo se le abrieron a Moisés.

Por difícil que parezca creerlo, años y años después, cuando recorro el Paseo Marítimo en mi periplo diario acompañando a mis hijos adolescentes al colegio, decenas de coches pugnan por adelantar a otros con bruscas maniobras y acelerones, con el vano objetivo de ganar tiempo al tiempo, con la sorpresa irremediable de que, en el siguiente semáforo, estoy yo otra vez ahí mismo, a su ladito, suave suavecito, hasta el punto de que en algunos casos (la mayoría) he conseguido llegar antes a la meta dónde desaparecen los semáforos (Porto Pi) en primerísima posición (hay que fastidiarse con lo de la liebre y la tortuga).

Alexis de Tocqueville dijo en una ocasión. “Una idea falsa, pero concreta y precisa, siempre tendrá más poder en el mundo que una idea verdadera, pero compleja” (debe ser el autor de cabecera de Donald Trump). O mejor todavía, parafraseando a Charlie Munger (socio mil millonario del oráculo de Omaha): “Toma una idea simple, pero tómala en serio”. El "menos es más" de toda la vida.

Si reducimos a la mínima expresión los pilares fundamentales del marketing digital orientado a resultados, podemos circunscribirnos a tres elementos imprescindibles: captar la atención/sostener la atención/monetizar la atención:

Captar : generar valor y conciencia sobre tu marca con contenido de calidad.

: generar valor y conciencia sobre tu marca con contenido de calidad. Sostener : crear compromiso con tu marca y cultivar relaciones que aporten valor.

: crear compromiso con tu marca y cultivar relaciones que aporten valor. Monetizar: convertir ese esfuerzo y esa inversión en dinero.

Estos tres pilares fundamentales son abordados de manera diferente por las distintas categorías de clientes, de la misma manera que los conductores afrontan la Onda Verde del Paseo Marítimo.

El Bueno

El que escucha, se deja asesorar y toma las decisiones que considera más convenientes pero siempre basadas en datos objetivos y cuantificables. Es consciente de la necesidad de disponer de un diagnóstico y una estrategia bien definidos con los que construir una marca sólida, solvente, eficiente y rentable. Mantiene una velocidad de crucero estable y avanza en Onda Verde encontrando siempre los semáforos en verde, esquivando con suficiencia todos los obstáculos que el mercado, la competencia y los factores imponderables se atraviesan en su camino. No se deja influenciar por las modas pasajeras y mantiene un rumbo firme corrigiendo su derrota únicamente cuando los acontecimientos así lo exigen.

El SEO

Es el bueno en grado sumo. El que además de asesorarse, documentarse y tomar siempre las decisiones más oportunas basadas en datos objetivos, conoce y aplica los principios fundamentales del Performance Marketing (Marketing orientado 100% a resultados) o dispone en su equipo o como profesionales externos de especialistas altamente cualificados que le garanticen una óptima eficiencia en el trinomio captar/sostener/monetizar. SEO, acrónimo de Search Engine Optimization (Optimización en los Motores de Búsqueda), el primer y fundamental mandamiento de las Tablas de la Ley del Marketing Digital es en nuestra metáfora de la Onda Verde el equivalente a disponer de un navegador que nos informe en tiempo real de retenciones, averías, cortes o imprevistos en nuestro trayecto a velocidad constante en la Onda Verde del Paseo Marítimo de Palma y nos ayude a sortear estos inconvenientes de la forma más eficaz.

El Malo

El yo, mi, me, conmigo. El que se pone a sí mismo como la medida de todas las cosas. El que se considera ejemplo para todo, representante universal de todas las audiencias, que minimiza las virtudes científicas del Marketing Digital Orientado a resultados y lo fía todo a la intuición y a su sabiduría casi legendaria. Mi socio que es más listo que el hambre para detectar a estos individuos siempre me recomienda que nos alejemos de ellos porque no están dispuestos a cambiar, a aprender o a mejorar. Son los qué conducen a trompicones, acelerones, frenazos y adelantamientos intempestivos en el Paseo Marítimo, para encontrarse a la sombra del faro de Porto Pi, con que han quemado recursos, tiempo, materiales, nerviosismo, gasolina, empatía y esfuerzos para llegar, como mucho, al mismo tiempo que sus competidores. Son altamente ineficientes. Veneno para los negocios.

En estos últimos años (décadas) he ido transitando desde el “Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans une bordel” de Jacques Séguéla (No le digas a mi madre que trabajo en publicidad, ella me cree pianista en un burdel), en la que a los creativos publicitarios se nos veía como algo parecido a chamanes, embaucadores y vividores, a profesionales ultra especializados y altamente eficientes en los que como nos ilustró Abraham Maslow: “Si todo lo que tienes es un martillo, todo te parece un clavo”.

Como dice un proverbio hindú “Una persona que tiene salud tiene 1.000 deseos, una persona que carece de salud solo tiene uno”. Si quieres aprovechar la Onda Verde y garantizarte un tránsito altamente rentable en el novedoso mundo del Marketing Digital Orientado 100% a resultados, mantente firme en tu rumbo, infórmate, asesórate y toma tus decisiones basándote en datos.

Si prefieres hacer oídos sordos, siempre puedes buscarte una casita en la Colonia de Sant Pere (si puedes permitírtela) y ser testigo de como tu empresa se desvanece por el sumidero de la irrelevancia mientras te preguntas en qué momento perdiste el rumbo y embarrancaste tu nave fiándolo todo a la intuición.

Más info en www.mad-men.agency orgulloso miembro de MarkAting Meta Agencia.