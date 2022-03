Uno de los elementos cardinales del sistema es el reconocimiento a las personas de una serie de derechos relativos a los datos personales que les conciernen. Estos derechos están regulados en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos (o RGPD) y 13 a 18 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (o LOPDGDD), incluyendo el derecho a la información y el derecho a exigir al responsable de utilizarlos que tome determinadas medidas en relación con dichos datos personales (acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición).

De esta manera, la normativa de protección de datos nos otorga una serie de derechos que, para poder exigirlos, debemos dirigirnos ante quien los está utilizando. Es decir, tenemos que ejercitarlos ante el responsable del tratamiento que como bien nos indica el artículo 4.7 del RGPD es esa persona física o jurídica o autoridad pública con la tarea de decidir sobre la utilización de los datos personales de los ciudadanos, para lo que debe determinar los fines (¿para qué?) y los medios (¿cómo?) de dicho tratamiento.

Dicho esto, ¿cuáles son nuestros derechos de protección de datos? Pues bien, según el RGPD las personas podemos ejercer ante el responsable del tratamiento los siguientes derechos:

1. Derecho de información: en este caso, el responsable por ejemplo un hotel siempre debe identificarse, informarte para qué se utilizan tus datos personales y además decirte:

La razón por la que tus datos son necesarios

Hasta cuándo los conservará

Cómo puedes ejercer tus derechos

Cuál es la base jurídica para poder utilizarlos

Si los va a ceder a terceros o transferir a otros países

Si los va a utilizar para elaborar perfiles (sobre esto tienes derecho a oponerte si se adoptan decisiones automatizadas que te afecten jurídicamente o de manera similar)

2. Derecho de acceso: puedes utilizar este derecho para saber si una empresa está utilizando tus datos. De esta forma podrás obtener información sobre:

Las categorías de los datos utilizados, su finalidad y a quién se envían

Si se producen transferencias internacionales de tus datos personales

De quién se han obtenido tus datos y los plazos de conservación

Si se elaboran perfiles y adoptan decisiones automatizadas

Los derechos que te asisten

3. Derecho de rectificación: este derecho te permitirá corregir tus datos o completarlos si son inexactos o incompletos.

4. Derecho de oposición: a través de este derecho puedes oponerte a que una empresa como por ejemplo un hotel utilice tus datos:

Por motivos personales salvo que el responsable acredite un interés legítimo

Cuando el tratamiento tenga por objeto el marketing directo

5. Derecho de supresión: a través de él (“derecho al olvido”) puedes solicitar la eliminación de tus datos personales cuando:

Ya no sean necesarios para los fines para los que se captaron tus datos

Retires el consentimiento que diste, siempre que no haya otra causa que legitime el tratamiento

Tus datos hayan sido tratados ilícitamente

Te hayas opuesto a su tratamiento y no prevalezca el interés legítimo, o si el tratamiento tuviera por objeto el marketing directo

Deban suprimirse para cumplir una obligación legal

Se hayan obtenido siendo menor de edad en relación con los servicios de la sociedad de la informació

6. Derecho a la limitación del tratamiento: a través de este derecho puedes solicitar la suspensión del tratamiento de tus datos cuando:

Impugnes su exactitud, durante el periodo en el que se comprueba

Te opongas al tratamiento, mientras se verifica si prevalece el interés legítimo del responsable

El tratamiento sea ilícito pero te opones a su supresión y en su lugar solicitas que se limite

Cuando los necesites para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones

7. Derecho a la portabilidad: mediante el derecho de portabilidad y siempre que el tratamiento esté basado en tu consentimiento o en la ejecución de un contrato, y se efectúe por medios automatizados, podrás recibir tus datos en un formato que permita transmitirlos a otro responsable (por ejemplo la portabilidad de una compañía de teléfono a otra).

Como vemos, la normativa de protección de datos permite que podamos ejercer ante el responsable del tratamiento nuestros derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas.

Por otro lado, ahora que ya sabemos cuales son nuestros derechos de protección de datos, veamos algunas de sus características comunes:

El ejercicio de los derechos es gratuito. Si las solicitudes son manifiestamente infundadas o excesivas, el responsable podrá cobrar un canon proporcional a los costes soportados o negarse a actuar. El responsable debe responder a las solicitudes de ejercicio de derechos en el plazo de un mes, aunque puede prorrogarse dicho plazo dos meses más, debido a la complejidad y al número de solicitudes. El responsable del tratamiento está obligado a informar sobre los medios para ejercitarlos, que deben ser accesibles. Si la solicitud es presentada por medios electrónicos, la información será facilitada por estos medios cuando sea posible, salvo que se solicite de otra forma. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud, informará de las razones para no haber actuado y la posibilidad de reclamar ante la Autoridad de control, esto es, la Agencia Española de Protección de Datos.

En conclusión, la normativa de protección de datos nos reconoce una serie de derechos relativos a los datos personales que nos conciernen, algunos de ellos para disponer de toda la información que envuelve su utilización y otros para exigir al responsable que tome determinadas medidas en relación con dichos datos personale cómo rectificarlos o suprimirlos, entre otros.

Además, es importante que tengamos presente que el responsable no puede negarse a dar curso a nuestras solicitudes relativos a derechos, a menos que nos demuestre que no está en condiciones de identificarnos. No dar curso a las solicitudes o simplemente hacer caso omiso a que existen dichos derechos supondría una infracción de la normativa de protección de datos con sus correspondientes sanciones. Por tanto, ¡es hora de empezar a ejercitar nuestros derechos!

Para saber más sobre cuáles son tus derechos de protección de datos te recomiendo revisar la siguiente infografía de la Agencia Española de Protección de Datos.

