Pasan los días y sigo sin conocer qué y quiénes son Ucrania. Cada día y a todas horas nos informan sobre la vergüenza del siglo XXI, sobre todo la de Europa, pero sigo sin saber que parte de la humanidad está siendo asediada.

Ni una palabra, ni un comentario, ni tan solo una imagen ilustrativa de lo que se está devastando. ¿Quiénes son las víctimas? Ni una referencia a sus ilustres paisanos, a sus obras de arte o a su patrimonio histórico-arquitectónico, nada sobre sus héroes ni sobre sus científicos, filósofos, escritores, músicos o deportistas memorables. Nada. Ucrania no tiene pasado, no posee tradición ni Historia.

Ucrania según los analistas mediáticos son solo números y balances. Importación, exportación y una ubicación maldita. Es lo que supone tener que sobrevivir entre dos aguas cuando ambas orillas están contaminadas. La putrefacción del dinero. Tanto tienes tanto vales. No hay más en esta farsa.

Estamos asistiendo a una guerra de calculadora. Adoptamos decisiones en función de nuestros propios intereses ¿Granero o energía? ¿Proximidad o distancia? ¿Cultura o seguridad? Ni una sola palabra sobre identidad, tradición o soberanía. Todo eso nos es igual. Son cuestiones que no afectan a nuestra economía o eso creemos.

Es cierto que nos afanamos en contar, pero no muertos ni víctimas sino las perdidas en la bolsa, el incremento de la inflación y la más que probable recesión. Es igual si por una decisión injusta desaparece un pueblo y una nación, lo que realmente nos importa es cuánto pagaremos por el pan, la luz o el gas. Solo eso importa o solo eso nos detallan los relatores de la guerra.

¿Podrá Rusia soportar el coste de la invasión? ¿Financiará China la guerra putiniana o apostará por mantener su balance comercial con Europa? ¿Apoyarán los oligarcas al autócrata invasor o defenderán sus fortunas personales? ¿Asumirá Europa una crisis energética? ¿Qué beneficios obtendrán los americanos? Dinero, dinero, dinero. No hay más.

Sinceramente, creo que ningún ciudadano ucraniano ni ruso desean ni aprueban está guerra de contables, intuyo que los paisanos se aceptan y respetan entre sí, pero como víctimas anónimas no forman parte de la gran contabilidad globalizada y su opinión no cuenta para nada, y mucho menos para el denominado Gran Mercado Internacional.

Desde hace días me pregunto ¿Qué es y qué significa España? ¿Cuánto vale su Historia, su tradición, su cultura y sus ciudadanos? ¿Qué nos hace diferentes de los ucranianos ante una hipotética invasión? ¿Nos verán como un pueblo y una nación con derechos y libertades o simplemente calcularán nuestra producción, nuestro consumo, nuestro balance comercial o nuestra ubicación geoestratégica…?

Desde hace días no me siento como un ciudadano, tan solo me considero un número más en manos de los contables, como hoy puede sentirse cualquier nativo ucraniano o ruso.

La contabilidad es fría e implacable y todo vale cuando se trata de equilibrar los balances. En mi anterior artículo 'Chernobil, una cuestión nuclear' anticipé que antes o después llegaría la hora del miedo global. Hoy desgraciadamente ya conocemos su nombre: central nuclear de Zaporiyia.

Créanme si les digo que, desgraciadamente, no alcanzo a imaginar algo más devastador que una guerra de contables…