En Julio del año de nuestro señor 1215 se firmó en Inglaterra la llamada Carta Magna que reconocía a los feudatarios y a los Barones de las tierras anglonormandas una serie de derechos y libertades que con el tiempo se convirtieron en la base de las democracias parlamentarias modernas. John Lackland (Juan sin tierra), conocido así porque era el hijo menor de Enrique II de Inglaterra (un Plantagenet normando) y hermano del famosísimo Richard Lionheart (Ricardo Corazón de León) y que por ser el cuarto hijo varón del mencionado Rey y de la inigualable Leonor de Aquitania no recibió tierras en herencia. El destino quiso que sus hermanos mayores murieran antes de reinar, algunos tras sublevarse contra su padre, y que otros como el propio Ricardo fallecieran sin descendencia (es curioso que de los 3 reyes ingleses muertos en batalla, dos sean Ricardos, y al primero se lo cargara su primo Enrique Bolingbrock, futuro Rey Enrique IV). Fue siempre un Rey débil, y sus fracasos en las guerras con Francia permitió que los Barones le obligaran a firmar la Carta Magna que garantizaba sus derechos y el de sus súbditos. Firmó a regañadientes. Pero firmó.

Muchos años más tarde, en Boston en algún momento alrededor de 1750, los colonos no creían que se les concedían iguales derechos de representación que a sus pares en Inglaterra y al grito de “No hay imposición sin representación” prendieron la mecha de lo que fue la ya inevitable guerra de independencia de las 13 colonias. Todo empezó por una ley que imponía impuestos al comercio del té.

Y que tienen que ver estas historias del abuelo cebolleta con lo que ha ocurrido en España en estos días y, más concretamente aún, con los principios del Marketing Digital orientado a resultados que son la base que inspira a estas líneas. Muy fácil.

En primer lugar a Pablo Casado, como en su día a John Lackland al primer síntoma de debilidad, los Barones lo han cogido por el pescuezo y le han obligado a firmar su propia Carta Magna. Y cuál ha sido el principal motivo. ¿Ayuso?. No. El principal motivo es fracasar (FRA-CASADO), convocar unas elecciones innecesarias en Castilla-la-Mancha, obtener una victoria paupérrima y lo que es peor (para ellos) crear unos mini-nacionalismos castellanos en el corazón de la España más española y mucho española. Y es aquí dónde entroncamos con la segunda de las historias “No hay imposición sin representación”. Los castellanoleoneses al igual que muchos representantes de otros territorios abandonados de la mano de Diós y de sus representantes políticos (Teruel también existe, y algún día Guadalajara, Huesca o Jaén también tendrán conciencia de su propia existencia) se han hartado de aportar sin recibir y han decidido que si van a enviar un representante a Madrid sea para defender primero los intereses del territorio, muy por delante de los intereses de un determinado partido o ideología. Este sistema, muy arraigado en las democracias anglo-sajonas es completamente desconocido en tierras hispanas y no solo ha dejado descolocado a los partidos políticos de todo signo, sino que, y eso es lo más importante, ha venido para quedarse.

Después de “fer una voltera que te cagas” llegamos ahora al marketing digital orientado a resultados ya que todo este proceso ha venido dado por lo que se denomina el empoderamiento del cliente y la muerte de las ideologías que se desenvuelve en terrenos más próximos, al pragmatismo, la concreción, la focalización y el que hay de lo mío. Los partidos políticos son restos arqueológicos de una mentalidad del siglo pasado, que ya no tienen ninguna utilidad ni porvenir en una sociedad hipertecnológica como la actual.

El cliente, el votante, el consumidor ha pasado a ser el punto sobre el que gravita todo el universo y solo reconoce un lenguaje de beneficios concretos y tangibles a inversiones tangibles. Por eso los Barones del PP se han divorciado de Casado creyendo que así salvarían sus propias carreras. Lo que aún no saben es que sus electores, como en Boston en 1750 han empezado a ser conscientes de que nos les necesitan y han iniciado el camino sin retorno de independizarse de ellos.

Lo que empezó con una defensa de la remolacha o un impuesto al té, tendrá unas consecuencias en las que el efecto mariposa generará el impacto de un asteroide de proporciones colosales (Don't look up).

Recuerda que los ignorantes creen siempre estar en posesión de la verdad más absoluta y que los sabios cargan siempre con una mente trufada de dudas.