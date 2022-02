El mundo digital cada vez se expande más, ya que no solo abarca oportunidades de crecimiento, aprendizaje e información, sino que ahora también se le suma otra rama, la de economía y finanzas. Seguro que en los últimos años has escuchado al menos a algún conocido o te has topado con algún artículo sobre criptomonedas, bitcoins y, ahora, el boom de los NFT´S.

Pero, ¿de qué se tratan estos términos y cómo afecta el mundo digital? ¡Sigue leyendo que te lo cuento todo! ¿Qué es el bitcoin? Bitcoin es una de las criptomonedas más conocidas, ya que fue la primera en ser comercializada. Las criptomonedas son monedas digitales que sirven para comprar productos o servicios, como cualquier otra moneda, pero con la diferencia de que solo existen en el mundo virtual y no dependen de la intervención de algún organismo centralizado, como es el caso de las monedas físicas. ¿Cómo funcionan los bitcoins? Los bitcoins están encriptados, es decir, funcionan por medio de algoritmos matemáticos que sellan la moneda y hacen imposible su modificación. Por otro lado, estas son otras ventajas y desventajas de los bitcoins importantes a tener en cuenta: Ventajas de los bitcoins: El bitcoin resulta ser una moneda segura.

Es una divisa con la que se pueden hacer transacciones internacionales con facilidad.

Es una moneda descentralizada, por lo que te garantiza una independencia sobre tu dinero. Desventajas de los bitcoins: Su valor tiende a ser volátil, por lo que representa un margen de riesgo hacer grandes inversiones en bitcoin de momento.

Por ser una moneda digital no es aceptada en todos los establecimientos a pesar de su creciente popularidad.

Es una moneda descentralizada, por lo que puede ser utilizada para realizar transacciones delictivas. ¿Qué son los NFT’s? NFT es la abreviación de su significado en inglés: Non-Fungible Token, es decir, un token no fungible. Pero, ¿qué son los tokens? Los tokens son la unidad de valor que se le asigna a un activo o servicio y se utiliza como unidad monetaria reconocida, como por ejemplo el de las criptomonedas. ¿Cómo funcionan los NFT’s? El modelo de negocio de los NFT´s consiste en la creación de productos digitales que se compran y venden cuya originalidad se certifica por la tecnología blockchain, al igual que las criptomonedas. Pueden tener relación, pero son modelos de negocio diferentes, ya que los NFT's son un bien no fungible, mientras que las criptomonedas es un bien fungible. Por otro lado, también hay varias ventajas y desventajas de los NFT’s que son importantes y deben tenerse en cuenta: Ventajas de los NFT’s: Son sencillos de usar, aunque debes de utilizar determinados monederos que trabajen con Ethereum para poder comprarlos y venderlos con facilidad.

Son una alternativa de inversión.

Permite a las personas creativas o artísticas promover sus obras de arte en plataformas digitales.

Los riesgos de fraudes son imposibles, ya que a cada obra se le asigna un certificado digital, que demuestra su autenticidad. Desventajas de los NFT’s: Al tratarse los NFT’s de obras únicas, no hay una compraventa activa, como es el caso de las monedas digitales.

Si los NFT’s solo son un boom del momento, es posible que los compradores se encuentren con activos digitales que valgan mucho menos de lo que pagaron.

La creación de NFT representa un alto consumo energético lo que conlleva a tener un impacto ambiental negativo. ¿Por qué invertir en Bitcoin y NFT´s ? Muchos expertos consideran invertir en criptomonedas una alternativa de ahorro segura para aquellos que desean plantarse ante la inflación y preservar su poder adquisitivo a largo plazo. Los NFT´s, por otro lado, permiten a toda persona con habilidades visionarias y creativas romper con el sistema de galerías para promover y vender su arte a coleccionistas de manera más inmediata, como es el caso del niño de 12 años, Benyamin Ahmed, que reside en Reino Unido y el verano pasado ganó 290.000 libras esterlinas, casi 340.000 euros, con la venta de una colección de imágenes digitales que bautizó como Weird Whales (Ballenas extrañas). ¿Te atreverías a invertir en bitcoin o adentrarte en el mundo de los NFT’s? Aunque parece un mundo fascinante, es cierto que para realizar cualquier operación referente a criptomonedas como el bitcoin o NFT’s es importante formarse en materia de este tipo de inversión para saber qué y cómo invertir. Así que si te llama la atención o tienes pensado atreverte a dar el paso hacia este mundo digital, te animamos a que indagues y conozcas los Bitcoins y NFT’s para aumentar tus probabilidades de éxito. Más información en: www.arantxavico.com