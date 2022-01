La compañía tecnológica mallorquina estará presente en FITUR 2022 como expositor del Pabellón 8, Stand F30, donde presentará un gran número de nuevas patentes y desarrollos realizados en los últimos meses, entre las que destacamos las siguientes grandes novedades:

1. El nuevo motor de reservas de cruceros, en el que ha estado trabajando muy duro y en joint venture con IST. Esta primera versión del nuevo motor ya cuenta con la integración de las principales navieras del mercado: Royal Caribbean, MSC, Costa, Celebrity, Carnival y Azamara. Como en todos los motores de Travel C, en breve existirán múltiples opciones de cross-selling previo y posterior incluyendo el transporte en avión, tren o ferris o añadir estancias en hoteles y casas de alquiler, actividades, eventos, traslados, etc. Asimismo contar con una versión especifica de su herramienta MBOX, para poder también añadir cualquier servicio “on the go” hasta el último día del viaje.

2. Nuevos folletos de paquetes para los circuitos cerrados. El equipo ha estado trabajando en una renovación del diseño del folleto digital para circuitos y paquetes cerrados de estancia, lanzando su versión PRO en FITUR. Esta nueva opción sigue la línea de los nuevos folletos creados para los itinerarios de cruceros, presentando de una forma mucho más visual el itinerario y añade muchas más opciones ya que los operadores podrán incluir en cada paquete varias pestañas de información, banners, landing pages e información muy visual de los servicios incluidos u oferta de extensiones, entre otras.

3. Una nueva Plataforma holística para Oficinas de Turismo (TravelC for DMOs) que permite digitalizar y dar visibilidad y monetización a todos los actores turísticos de la zona, ofreciendo no solo la información sino la venta online de manera suelta o permitiendo al usuario componerse paquetes dinámicos que incluyan tantos servicios a la vez como quiera.

4. Nuevos módulos de Repricing y Rebooking. Esta increíble solución que sigue buscando mejores tarifas en reservas de hoteles reembolsables ya realizadas, para su rebooking, lo que permite a los clientes aumentar sus beneficios, ahora también lo hace en cualquier cotización guardada de uno o varios servicios alertando al usuario si baja de precio y conduciéndole hasta la reserva y por tanto incrementando las ventas de los clientes de Travel C y su fidelización de usuarios.

5. Nueva versión TravelC 8.0. Cada mes la compañía lanza una nueva versión de su sistema para todos sus modelos y clientes, que incluye unas 25 mejoras y/o novedades por versión, y este inicio de 2022, toca presentar TravelC 8.0.

La tecnológica que cuenta ya con más de 150 clientes en 45 países y más de 160 proveedores xml conectados, ha apostado de firme por su presencia en FITUR como expositor premium, con un stand de mayor tamaño y participando en el Forum Travel Technology donde dará el viernes 21 de enero a las 12:00 una conferencia llamada “Como pasar de Start Up a Scale Up con metodologías Moonshot” que será como un making of del éxito de la compañía desde sus inicios hasta hoy en día.