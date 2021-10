Le concreto 7 conductas imprescindibles para conseguir crear equipos coordinados, eficientes, positivos y con armonía relacional para construir el nuevo éxito después de los largos meses de incertidumbre, desasosiego, miedo y tensiones.

COORDINARSE…PARA TOCAR UNA PARTITURA COMÚN Y AFINADA

La coordinación como camino para construir la visión deseada necesita de una eficiente gestión de la información que nos facilitará poder adelantarnos y corregir las desviaciones.

Cuando los componentes de una empresa disponen del mapa de los valores empresariales de su éxito ante los clientes, que cuando los escribimos lo llamamos MISIÓN.

La falta de coordinación provoca una mala gestión de los tiempos en todos los plazos de servicio, sean internos o externos, aumentando los costes y la mala imagen frente a los clientes.

CONFIANZA… EL CRÉDITO PERSONAL

Entendemos como confianza la capacidad de unir voluntades orientadas a un proyecto, con la ilusión de cooperar. La confianza necesita de fiarse del otro, debe ser proactiva y despierta para evitar disgustos.

Fiarse “si” confiarse “no” porque el crédito de hoy es la consecuencia del trabajo bien hecho y bien acabado de ayer y del trabajo bien hecho y bien acabado de hoy.

DETERMINACIÓN… SOLO EL QUE CREE CREA

¡Huya de los incoloros, inodoros e insípidos, son el peor gas letal porque son tóxicos!

Quien tiene sueños elabora ilusiones, los sueños son tu poder, que te dan la determinación de ser feliz.

Dedicarse a creer forma parte del placer de llegar, cuidándose las casualidades, construyendo las causalidades

EMOCIONES… SON EL PEGAMENTO DE LA ILUSIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO

Cuanto más cuide las emociones más estará compartiendo los valores humanistas que junto con el éxito son los dos mejores pegamentos para fidelizar a los talentos

EQUIPO… EL UNICO VALOR QUE CRECE CUANDO SE COMPARTE ES EL CONOCIMIENTO

¿Se imagina un enfrentamiento entre dos grandes equipos en un partido de la Champions que en el último segundo un jugador de uno de los equipos, falla un gol cantado? Los periodistas le preguntan extrañados al jugador ¿por qué has fallado, porque no marcaste, era la final de la Champions?. El jugador contesta: yo soy defensa, no delantero.

¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestras empresas, “no era mi turno”, “no era mi departamento”, “no me pagan para esto”, y un montón más de frases letales contra los clientes, es decir, en contra los únicos que nos pueden pagar el sueldo.

FIARSE… PARA PODER CAMINAR JUNTOS

Cuando en las empresas existen las brigadas de la resistencia interna no dispuestas a cambiar sus creencias, ni sus valores y menos su flexibilidad, la empresa está condenada a fracasar. Porque fiarse necesita una confianza total.

FLEXIBILIDAD... PARA ADAPTARNOS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LOS CLIENTES

El cliente, gracias a las nuevas tecnologías puede tener toda la información en su móvil, convirtiéndose en muy, muy exigente, porque ahora sí que puede escoger la talla de sus deseos, pudiendo además opinar sobre el nivel de felicidad percibido en las redes sociales, convirtiéndose en un reportero proactivo, sin olvidar que la marca es lo opinan los demás muchas veces por detrás…

Le recomiendo que active mañana, tarde y noche el radar de la opinión de los demás para saber que flexibilidad debe practicar en sus decisiones

EINSTEIN YA DECÍA QUE ES MÁS FÁCIL DETONAR UN ÁTOMO QUE CAMBIAR UN HÁBITO.

¿ESTÁ DISPUESTO A CAMBIARSE A SÍ MISMO ANTES DE QUE LO CAMBIEN LOS DEMAS?

¿TIENE MONTADOS TANTOS RADARES COMO EMPLEADOS PARA SABER ADELANTARSE A SUS NUEVAS EXPECTATIVAS Y RESOLVER A TIEMPO REAL LAS SUGERENCIAS Y/O QUEJAS?

Como siempre quedo a su disposición en dbiosca@educatur.com tanto en las coincidencias como en las discrepancias, para ayudarle a estar despierto.