Tengo dos hijos mellizos a punto de entrar en la adolescencia y a menudo me sorprendo a mi mismo pensando que lo único que saben hoy de Tesla es que es un coche chulo, muy chulo, y que les gustaría mucho que tuviéramos uno. Lo que no saben es que Tesla, el inventor que da nombre a la marca de vehículos eléctricos, fue una de las mentes más grandes y geniales de todos los tiempos y que gracias a él el mundo que tenemos hoy en día ya lo predijo él hace más de 100 años. Todas, o casi todas las predicciones que aventuró se han cumplido o están a punto de cumplirse. Y la última de todas ellas, para mí una de las más importantes, espero que se haga realidad en todo su esplendor y que mi hija Lola pueda disfrutarla al máximo.

Nicola Tesla, tal vez el inventor más visionario de toda la historia de la humanidad dijo en una ocasión “En realidad no me preocupa que quieran robar mis ideas, me preocupan que ellos no las tengan”. Y no contento con esto y con ser el padre biológico de alguno de los inventos más relevantes que haya conocido el hombre, aunque fueron otros los que prestaron sus apellidos (Edison, Marconi, Westinghouse…) fue capaz de aventurar 5 predicciones de gran calado que se han hecho realidad más de 100 años después.

El WIFI. El inventor croata estaba completamente obsesionado con la transmisión de datos a distancia y sin cables y aunque fue Marconi el primero en enviar señales en código Morse a través del Atlántico, Tesla consideraba que en un futuro no muy lejano sería posible enviar todo tipo de documentos, archivos musicales e imágenes usando tecnología sin cables. Los teléfonos móviles. En una entrevista con la revista Colliers en 1926, Tesla ya aventuró la tecnología de bolsillo. Un sistema capaz de transmitir sonidos, música e imágenes a distancia y disfrutarlas como si estuviéramos presentes. Los aviones no tripulados. En 1898 hizo una demostración de un artefacto autómata controlado remotamente sin cables (un dron). Tesla estaba absolutamente convencido de que esta tecnología ocuparía un lugar preeminente en el futuro. Y obviamente, no se equivocaba. Los viajes en avión a alta velocidad y sin combustible. En una época en la que la aviación comercial apenas balbuceaba y los cielos estaban ocupados únicamente por lentísimos dirigibles, Tesla ya imaginó aviones capaces de cubrir grandes distancias a alta velocidad (premisa que ya se ha cumplido) y sin consumo de combustible (espero poder verlo con mis propios ojos). El empoderamiento de la mujer. Tal vez su contribución más valiosa. En la entrevista en la revista Colliers que hemos citado antes, desarrolló el concepto When Woman Is Boss (cuando la mujer es la Jefa), en el que profundiza en la idea de que gracias a las nuevas tecnologías, las mujeres podrán optar a mejor educación y mejores empleos y convertirse así en el sexo dominante.

Mientras esperamos a que las escasas predicciones de Tesla que aún no se han cumplido cobren cuerpo y se hagan realidad, te invito a profundizar en lo que hace referencia al punto 2 y en todo lo que las nuevas herramientas de marketing digital pueden hacer por el crecimiento de tu empresa. Más info en www.mad-men.agency miembro de Markating, Eficiencia Creativa.