Travel Compositor ha simplificado su oferta de plataformas tecnológicas para Operadores, Receptivos, OTAs y Redes de Agencias a dos únicos modelos que aglutinan toda su tecnología y todas las funcionalidades que el cliente puede necesitar.

Para receptivos y emisores especializados se lanza "Travel C Master" que incluye cuatro motores de reservas, una docena de aplicaciones, más de 100 funcionalidades, inventarios, market place y hasta 10 proveedores xml conectados y que en modelo suscripción supondrá un coste de solo 750 euros al mes.

Y para operadores emisores más generalistas se lanza "Travel C ALL IN", un modelo que incluye ocho motores de reservas a escoger, más de 20 módulos y aplicaciones tales como Business Intelligence, Repricing, Rebooking, Marketplace, reglas de negocio, CMS, mail marketing, inventarios... Más de 200 funcionalidades y más de 150 proveedores disponibles. Toda su tecnología y patentes en una sola plataforma personalizada para el cliente incluyendo la innovación constante a futuro garantizada y que en modelo suscripción costará solo 1.150 euros al mes.

Ambos modelos ofrecen la opción de compra a precios muy ajustados, siendo esta segunda opción necesaria si el cliente requiere customizaciones y/o desea pedir más copias del sistema para expandir su distribución digital a través de distribuidores, agencias, partners y otras marcas propias o tener un servicio de soporte ilimitado.

Tras realizar un primer piloto en un país europeo y otro americano, y con gran éxito de demanda, ya lanzan esta oferta a nivel mundial que será presentada especialmente en las próximas ferias de TTG en Rimini y WTM en Londres. El objetivo de la tecnológica mallorquina con estos nuevos modelos y pricing sería pasar en dos años de 250 a 500 marcas comerciales, para lo que también está doblando el número de sus equipos comerciales y de soporte.