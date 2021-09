OK Mobility continúa reforzando su apuesta por la innovación tecnológica dentro del plan #OKontheRoad, hoja de ruta de la compañía para los próximos años. A la tecnología se unen además otros tres ejes principales dentro de este plan estratégico como son la expansión geográfica, la integración vertical y la sostenibilidad.

La profunda transformación estratégica de la compañía unificando todos los servicios bajo una misma marca; la importante expansión geográfica realizada en el último año, que la sitúa a día de hoy en 6 países europeos; y el amplio abanico de servicios de movilidad global que ofrece ha sido determinante para que la compañía apueste por la tecnología como eje central de su estrategia, siempre bajo la premisa de la sostenibilidad. En este sentido, OK Mobility aspira a continuar aprovechando la tecnología y la innovación constante para transformar la movilidad de tal manera que estén cada vez más presentes en el modelo de negocio de la compañía y en las soluciones de valor que vaya aportando a sus clientes.

La digitalización ya es hoy una realidad en muchos de los procesos del disruptivo modelo de negocio que controla al cien por cien el ciclo de vida del vehículo. Por ejemplo, la compra por parte de los clientes se realiza a través de un proceso cien por cien digital y en la actualidad el 50% de la venta de vehículos a particulares tras su paso por el alquiler, es totalmente online. .

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha destacado como “la tecnología en el sector de la movilidad cobra, cada vez más, un papel fundamental porque nos permite, por un lado, garantizar la seguridad que los usuarios demandan y, por otro, ofrecer servicios de movilidad personalizados y a la carta, donde se priorice la flexibilidad y la rapidez. Precisamente, en OK Mobility estamos potenciando los servicios que denominamos “desatendidos”, aquellos con los que nuestros clientes pueden realizar prácticamente la totalidad del trámite de su alquiler desde su dispositivo móvil sin necesidad de mediar con nadie”.

Asimismo, y dentro de este compromiso de apostar por la tecnología, la compañía acaba de incorporar a Toni Oliver, como Chief Technology Officer (CTO) de OK Mobility Group, una nueva posición hasta ahora inexistente y cuya misión principal es precisamente la de evolucionar el área de IT hacia un departamento tecnológico orientado al cliente y a la mejora del negocio, convirtiéndolo en un área estratégica y cuyas funciones van más allá que las de servir de soporte al resto de departamentos.

“El expertise de Toni Oliver y su amplia experiencia en el área de la tecnología y la innovación”, asegura Ktiri, “nos va a permitir acelerar esa transformación digital y seguir dando pasos en nuestro firme compromiso de convertirnos en líderes de la movilidad global en Europa”.

Oliver cuenta con una amplia experiencia en el área de la tecnología y la innovación. Además de dirigir durante más de 13 años diversos proyectos tecnológicos en el sector de la consultoría, ha liderado la transformación digital de los procesos de negocio en empresas del sector turístico, como World2Meet, donde ha desarrollado su actividad durante los últimos años como Director of Operations & Business Processes.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility y #ownmobility. Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Grecia y Malta.