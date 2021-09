La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y Agrupación de Cadenas Hotelera de Baleares (ACH), alineadas con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), han reclamado al Gobierno una prórroga de los ERTE "en las mismas condiciones".

Según ha señalado la presidenta de la FEHM y vicepresidenta de la Cehat, María Frontera, este miércoles en una nota de prensa, "las cifras de visitantes han sido mejores de lo esperado inicialmente a principios de año y aunque en momentos puntuales se ha liderado esta recuperación, los resultados no son suficientes para contrarrestar el duro golpe que ha azotado al sector turístico". En esta línea, Frontera ha recordado que "en el pasado año 2020 abrió un 50% de la planta hotelera mallorquina y en 2021 un 10% ha permanecido cerrada".

"Hemos recuperado actividad pero queda mucho camino por recorrer y hay que continuar desplegando mecanismos de protección para empresas y trabajadores sin perder de vista que no sabemos hasta cuándo vamos a tener temporada y nos enfrentamos a un invierno que va a ser difícil", ha advertido. Por ello, ha apuntado a la necesidad de "llegar a acuerdos cuanto antes y no agotar plazos como ha venido ocurriendo en anteriores ocasiones". "No nos dejemos deslumbrar por titulares y estadísticas, no estamos recuperados. La pandemia y sus efectos siguen ahí, se necesitan los ERTEs y recuperar la prestación extraordinaria de los trabajadores fijos discontinuos para atender a una realidad que no se puede eludir", ha incidido.

Por su parte, el presidente de la ACH, Gabriel Llobera, ha insistido en la necesidad de "extender los ERTEs para conservar el tejido empresarial y los puestos de trabajo". "La red de protección debe continuar y hay que revisar cuestiones como la salvaguarda de empleo", ha hecho hincapié.

"Las empresas sufren una escalada de costes operativos, menor nivel de negocio, y realizan esfuerzos ímprobos para gestionar la incertidumbre y adaptarse a los cambios en la demanda y al entorno coyuntural. Ante esto el Gobierno tiene que apoyar y ser consciente de esta situación", ha añadido.