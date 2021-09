Un total de nueve comercios de Pollença han recibido este martes las placas que los distinguen como establecimientos emblemáticos de Baleares, con lo que las islas alcanzan los 101 locales con esta consideración, situados en 14 municipios distintos.

Los nuevos establecimientos "Emblemàtics Balears" son Cabrer Joiers, Can Bisquerra, Can Corretja, Can Xumet, Forn Can Banya, Forn Can Payeras y Teixits Vicens, todos ellos en la categoría de "emblemáticos", así como el Forn Formentor y el Forn i Botiga Can Rabassó como comercios "arraigados e históricos".

El proyecto "Emblemàtics Balears" de la Dirección General de Comercio y del IDI busca proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios, ha informado la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos en un comunicado.

Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos.

El Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI) ha editado un manual para que sean los propios ayuntamientos los que identifiquen los negocios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos.

Un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un oficio o producto singular), con historia (con más de 75 años de vida como norma general, con excepciones a partir de los 50), y con patrimonio (con elementos arquitectónicos destacados). Los establecimientos que cumplen estas tres características son emblemáticos.

De momento, ya se han catalogado 101 establecimientos comerciales en Alaró (3), Consell (5), Esporles (5), Inca (14), Llucmajor (8), Manacor (16 ), Marratxí (5), Pollença (9), Santanyí (7), Alaior (5), Ferreries (8), Santa Eulària del Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5) y Formentera (San Fernando, 1 y San Francisco Javier, 5).

Por categorías, hay 32 establecimientos emblemáticos, 23 arraigados y con historia, 21 con patrimonio e historia, 18 con historia, 6 arraigados, y uno con patrimonio.

La web de "Emblemàtics" permite conocer la historia de los comercios y obtener sus datos principales. Está disponible en catalán, castellano e inglés, ya que también se pretende llegar al público de fuera de las Islas para que los emblemáticos sean un punto de atracción turística y puedan aportar promoción al resto del tejido comercial de cada municipio.

El director general de Comercio, Miquel Piñol, ha agradecido a los comerciantes su dedicación a sus negocios "porque la historia de un pueblo se puede explicar también a través de los comercios y, sobre todo, a través de las familias y las personas que trabajan en ellos".

Ha explicado que aunque esta iniciativa se centra en los comercios catalogados, "el resto de tejido comercial se beneficiará, puesto que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas".

El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre, ha expresado su orgullo por los establecimientos distinguidos y ha destacado que esta distinción tiene como objetivo dar visibilidad al tejido comercial del pueblo así como "proteger y fomentar el pequeño comercio, el tradicional, el más próximo, el de toda la vida".