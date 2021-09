Lidl impulsa la presencia de productos baleares con distintivos DO e IGP en sus tiendas y, en los últimos dos años, ha aumentado un 75% el número de referencias baleares con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP).

La cadena de supermercados ha incorporado recientemente a su oferta Aceite de Mallorca con DO y, a lo largo de este mes, incorporará Almendra de Mallorca con sello IGP, dando de esta forma un nuevo impulso a la presencia en sus tiendas de producto balear con distintivos de calidad.

En la actualidad, en los establecimientos de la compañía pueden encontrarse referencias alimenticias vinculadas a 2 de las 3 DO que existen a nivel regional, entre ellas, quesos DO Mahón y Aceite de Mallorca con DO, además de vinos de la DO Binissalem y de la DO Pla i Llevant. Asimismo, también ofrece artículos de 2 de las 3 IGP de las Islas, como sobrasada de Mallorca, y durante este mes incorporará también almendra de Mallorca. Algunas de ellas se comercializan de forma continuada y otras en temporada, tanto en sus tiendas de las islas como en sus más de 630 puntos de venta por todo el país.

El objetivo de Lidl es incorporar progresivamente productos de las restantes DO e IGP de las Illes Balears, hasta que todas ellas tengan presencia en sus tiendas de forma regular, dentro de su apuesta por poner en valor el producto balear de calidad y fomentar su consumo.

El director regional de Lidl en Baleares, Achim Becker, explica que “nuestra apuesta por el producto local es una apuesta por la calidad. En 2010 empezamos a trabajar con DO locales, y desde entonces hemos ido incorporando productos de calidad diferenciados con los distintivos DO e IGP. Nuestro objetivo es seguir haciéndolo de forma progresiva hasta contar en nuestros lineales con todas las denominaciones. Lidl está comprometido con el producto y los productores de Baleares”.

Compromiso con el producto balear

La compañía ha invertido, en los últimos 5 años, más de 80 millones de euros en compras de productos locales a más de 20 proveedores locales. En la actualidad, Lidl compra cada año producto balear por valor de más de 16 millones de euros, entre ellos leche, vinos, quesos o fruta y verdura de temporada, entre otros. Colabora habitualmente con proveedores de las Illes Balears, a los que adquiere 120 referencias locales y muchas de ellas las exporta a sus más de 630 tiendas en toda España y a su red de más de 11.200 establecimientos en 30 países de Europa.

En el último año, ha duplicado el número de referencias de productos locales (de más de 40 a más de 80) en sus tiendas de Mallorca, incorporando artículos de kilómetro cero como patata mallorquina, tomate de ramallet, calabacín, cebolla, queso, diferentes vinos y pan y bollería tradicional de las islas, entre otros, que los clientes pueden identificar fácilmente en tienda bajo el sello “És balear, és bo”.