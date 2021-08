George Best, uno de los jugadores con mayor talento de toda la historia, a los 22 años ya había ganado la liga inglesa, la Copa de Europa y el balón de oro. Jugó 11 temporadas con el Manchester United y fue uno de los miembros de la conocida como Santísima Trinidad junto a Bobby Charlton y Dennis Law. Su coincidencia en el tiempo y su estilo de vida marcadamente pop hizo que fuera conocido como el quinto Beatle y suya es una de las frases más recordadas de la década de los setenta: gasté gran cantidad de dinero en coches rápidos, mujeres hermosas y alcohol. El resto, simplemente lo malgasté.

Este pensamiento, mucho menos trivial de lo que parece a primera vista, nos indica con toda claridad que hay que poner el foco en lo verdaderamente importante y desechar todo lo que sea accesorio. George Best quería ser un icono pop, un referente de su tiempo, un ídolo para una enorme cantidad de hooligans descerebrados que soñaban con una vida de lujo, desfase, alcohol y diversión. Carne de Magaluf.

Las leyes de la eficacia en el marketing digital se mueven por los mismos derroteros. Hay que poner el foco en lo que verdaderamente interesa y eliminar todo el ruido superfluo que fluye alrededor. Tengo un buen amigo fotógrafo y realizador, especializado en gastronomía y al que tuve el placer de encargar sus primeros trabajos cuando iniciaba sus balbuceantes primeros pasos en el apasionante mundo de la creación publicitaria. Hoy, con infinidad de (merecidísimos) premios a sus espaldas y una muy sólida reputación profesional, ha labrado una carrera exquisita en la que, cada nuevo trabajo, cada nuevo vídeo o sesión supera en calidad, ritmo y desarrollo a sus trabajos anteriores. Son realizaciones espectaculares para degustar y paladear despacio recreándose en cada uno de los detalles. Sólo tienen un pero, no sirven en el mundo “Dolly” de las Redes Sociales donde hemos de captar la atención y el interés de nuestra audiencia en menos de 3”. Precisan un tempo correcto.

El tiempo es relativo. No nos pongamos estupendos tratando de entender o interpretar lo que un genio como Einstein trató de explicarnos en la teoría de la relatividad. No es lo mismo disfrutar durante 90 minutos de una maravillosa película que nos llega al corazón, que pasar a la intemperie ese mismo tiempo a 4º bajo cero en medio de una tempestad de lluvia esperando a que aparezca un taxi. Yo que reconozco que tengo un punto friki para algunas cosas me sorprendo a mi mismo cuando en Facebook me detengo en un video de superdepredadores (mi mujer no da crédito a que siga semejante página) y avanzo rápido la acción o salto directamente a otro vídeo porque me aburre esperar al desenlace y creo que, tal vez, el siguiente video será mejor o más entretenido.

Vivimos en el tiempo de los berberechos de Madrid, el América First de Trump o el take control back de Dominic Cummings (al César lo que es del César). Una idea concreta, sólida y fácil de transmitir y comprender. Hay quién sigue creyendo (muchos, tal vez demasiados) que la publicidad en internet es un soporte de comunicación más, en el que verter contenidos ideados para un mundo analógico y simplemente adaptándolos a las reglas online. Hay quién se plantea tener una web como si se tratara simplemente de tener un folleto digital. Hay quién hace una campaña en internet, adaptando creatividades utilizadas en medios convencionales. Hay quién todavía cree más en la intuición y la inspiración que en la medición de resultados y en garantizar el retorno a la inversión. Hay quién…. Internet tiene sus propias reglas. Sistemas complejos, algoritmos e ingeniería de conocimiento que hay que estudiar (continuamente), comprender, aplicar, medir, contextualizar, volver a medir y validar resultados. Hay quién todavía dice mira que bonita ha quedado mi web y no se ha preocupado lo más mínimo por su estructura, su usabilidad, la aplicación profesional del SEO y todos los Core Vitals que marcan la línea entre la eficiencia y la indiferencia. Eso si, si además es bonita mucho más mejor estupendo.

Si quieres conocer mejor los secretos y las reglas para triunfar en marketing digital, habla con nosotros www.mad-men.agency. Y si dispones de tiempo y de sensibilidad, no dejes de degustar pausadamente los mejores videos de gastronomía de Nando Esteva.