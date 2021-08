BBVA Research ha elevado las previsiones de crecimiento de todas las Comunidades para 2021, aumentando en tres décimas la previsión de Baleares hasta un 8,3% del producto interior bruto (PIB), que para 2022 se mantiene en un 11,6%, como en la anterior actualización.

BBVA Research mejora sus previsiones ante la recuperación del gasto privado y del turismo nacional, favorecidos por la relajación de las restricciones, así como por el dinamismo de la inversión en maquinaria y equipo. La institución revisa al alza la previsión de crecimiento de las CCAA turísticas, con incrementos notables en Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana "por el buen tono del consumo y la aceleración del turismo nacional".

Sin embargo, si bien Baleares se mantiene como la Comunidad que lidera la recuperación, la incertidumbre respecto al turismo internacional reduce el diferencial positivo en Baleares a sólo tres décimas respecto a la anterior revisión.

Asimismo, la institución estima un crecimiento del empleo del 5,1% en Baleares este 2021 y del 5,6% en 2022. Con todo, sitúa al archipiélago como la Comunidad con peores expectativas para recuperar los niveles de 2019, advirtiendo de que podría quedar rezagada en la recuperación del PIB per cápita previo al COVID. El informe del Observatorio Regional de BBVA Research, publicado este jueves, también destaca que Baleares ya ha recuperado los niveles de 2019 en gasto presencial con tarjeta extranjera.

Aceleración de la recuperación en 2022

En su informe, BBVA Research prevé que el PIB de España y las comunidades autónomas recupere el próximo año los niveles prepandemia.

Este dinamismo estaría apoyado principalmente por un mayor uso del ahorro embalsado por las familias durante la crisis, un entorno internacional favorable, la aprobación del Plan de Recuperación, la llegada de los fondos NGEU, las medidas de impulso del BCE y una elevada capacidad productiva sin utilizar. Además, el control de la situación sanitaria podría suponer un sesgo al alza en las previsiones. BBVA Research prevé que en 2022 el crecimiento de España se mantenga en el 7%. A nivel territorial la recuperación podría continuar liderada por Islas Baleares (11,6%) y Canarias (10,7%), así como País Vasco (7,5%), Navarra (7,3%), Cataluña (7,2%) y Madrid (7,4%).

Por el contrario, las previsiones de crecimiento son menores que las del conjunto de España en la Comunidad Valenciana (6,6%); La Rioja y Murcia (6,5%); Aragón y Galicia (6,2%); Castilla y León y Castilla-La Mancha (6,1%) y Asturias y Cantabria (5,8%). Por su parte, el PIB de Andalucía y Extremadura podría crecer casi en línea con España (6,9% en ambas comunidades).

Según las previsiones, el avance en la vacunación permitiría a Canarias aprovechar la próxima temporada de invierno con mayor intensidad respecto a lo esperado hace unos trimestres, por lo que la revisión de las previsiones en 2022 se sitúa en +0,7 puntos porcentuales. Por su parte, la potenciación del consumo gracias a la bolsa de ahorro puede favorecer el crecimiento de Andalucía (+0,5), uno de los principales destinos de turismo nacional a los que se dirigen los residentes de las comunidades de mayor renta.

Sin embargo, el adelanto de la recuperación de la inversión a 2021 rebaja en 0,2 puntos las previsiones para 2022 en Aragón, Castilla y León y Galicia. En Madrid, a lo anterior se añade el menor empuje del consumo interior por la debilidad del turismo de negocios, lo que supone una revisión de -0,3 puntos. En el resto de comunidades, se mantienen las previsiones.

Factores de incertidumbre

El escenario de recuperación previsto para los próximos trimestres podría verse afectado por la evolución de la pandemia y el avance del proceso de vacunación en los principales países de origen del turismo extranjero, según se advierte en el informe. Además, se alerta de que existe el riesgo de no abordar las reformas necesarias que permitan crear las condiciones para una recuperación vigorosa, que facilite el máximo aprovechamiento de los fondos 'NGEU', y consistente con los objetivos medioambientales. "La colaboración entre gobiernos, con un papel relevante de las autonomías, y con el sector privado, será crucial para elegir y ejecutar los proyectos con mayor impacto sobre el empleo y la productividad, no sólo a corto sino también a largo plazo" apunta BBVA Research. Asimismo, explica que en cuanto a la reforma de pensiones, se mejora la suficiencia, aunque avisa de que no aborda la sostenibilidad, por lo que sus efectos dependerán de cómo se aborden los desequilibrios que persisten y la equidad intergeneracional.