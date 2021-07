Tras años creando y gestionando marcas en Baleares, he detectado dos tipos de pymes; Las que están creadas para ganar dinero rápidamente aprovechando una tendencia del mercado (sin nada auténtico que las respalde) y las que tienen años de anécdotas, historias y experiencias por contar que le aportan veracidad, visibilidad y credibilidad.

Hay marcas que hacen un esfuerzo enorme por disfrazarse e intentar aparentar ser lo que no son. Todos lo hemos hecho alguna vez, el típico: Fake it till you make it (Finge hasta que lo consigas). Sin embargo, las que realmente conectan con el consumidor y perduran en el tiempo son aquellas que cuentan su historia tal como es sin adornarla demasiado.

Antes de empezar a trabajar en marcas, me formé como cineasta e incluso me especialicé en películas de animación. Sí, ese tipo de películas infantiles dónde hasta los juguetes cobran vida.

¿Por qué te cuento esto? Pues mira, la animación tiene 12 principios. Y uno de ellos, es el Appeal. Tiene difícil traducción al español, a veces se traduce cómo hacerlo atractivo, darle personalidad o apariencia. Es lo que crea la conexión emocional con el espectador. Hace que la personalidad del personaje sea coherente con sus movimientos.

Esto es lo que te pido a ti hoy con este artículo. Qué cuentes la historia de tu marca de forma atractiva para que conectes con tu consumidor y seas coherente en todas las acciones que realices con tu marca.

De verdad, hay empresas multinacionales que invierten millones en inventarse historias para parecer reales y atraer a su público objetivo. Tú puedes atraer a tu público objetivo simplemente contando tu historia.

Hay pymes familiares en Mallorca con historias dignas de Hollywood y merecedoras de un Oscar. Párate a pensar un momento y encontrarás, eso que merece ser contado y conecta con la audiencia a la que te quieres dirigir. Pruébalo, y me lo cuentas.

No cometas el mismo error que aquellas empresas que están centradas en la lucha por la supervivencia y que se olvidan de comunicar y vender lo que hacen bien.