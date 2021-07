Grupo Piñero ha anunciado el lanzamiento de una nueva app para mejorar la experiencia de sus clientes durante su estancia en sus hoteles, en línea con su apuesta por la transformación digital.

A través de esta app se pone a disposición de los clientes información en tiempo real de los servicios que ofrece en sus hoteles. De esta forma, a través de su dispositivo móvil, pueden descargar la aplicación de 'Bahia Principe' y comenzar a planificar su viaje hasta cinco días antes de su llegada al hotel, realizando el pre-checkin.

Entre las funcionalidades que ofrece destaca la sección 'My plans', con la que pueden consultar y reservar en tiempo real el plan de viaje y la agenda de actividades; y la sección 'My Room', para gestionar la habitación, solicitar servicios extras y realizar el check out express.

Por otro lado, la aplicación dispone de un mapa con las diferentes áreas del establecimiento e información de los protocolos Covid-19 que se están aplicando en el momento. Además, cuenta con el apartado 'My Account', donde se pueden registrar en el programa 'My bahía' y contar con los beneficios de ser miembros, así como consultar su reserva.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa se han realizado más de 26.000 descargas, con un promedio actual de 400 descargas diarias.