El Encuentro de los Mares, congreso organizado por Vocento Gastronomía y con la Junta de Andalucía como promotor institucional se celebrará del 5 al 7 de julio en Sevilla, Cádiz y Marbella, y contará este año con un nuevo partner sostenible, el Grupo Iberostar.

Presente en 35 países y con más del 80% de sus hoteles en primera línea de mar, el grupo hotelero español ha dado un paso al frente en la gestión medioambiental con su movimiento pionero Wave of Change, que busca "inspirar un nuevo turismo responsable protegiendo el medioambiente y, particularmente, nuestros océanos", según explica Soraya Romero, directora global de Engagement & Diversity de la multinacional española, y que formará parte del panel de ponentes de esta edición del congreso.

Hasta la fecha, el movimiento Wave of Change de Iberostar (que cuenta ya en su plantilla con más de 20 biólogos y científicos especializados en salud pública en entornos turísticos) ha trabajado para, por ejemplo, inaugurar un laboratorio y un vivero de corales en República Dominicana con el fin de progresar en la investigación de la salud costera.

Grupo Iberostar se ha aliado con la ciencia poniendo en el centro de su estrategia la economía circular como clave para la protección del medio ambiente.

Entre otras medidas, Grupo Iberostar ha trazado una hoja de ruta gracias a la cual, en 2020, entre otros hitos, el grupo logró su objetivo de reducción total del consumo de plásticos de un solo uso en todas sus operaciones a escala global, y seguir avanzando con el fin de dejar de generar desechos en 2025 y convertirse en una empresa neutra en emisiones de carbono en 2030.

Con la sostenibilidad como motor y palanca clave de negocio, además, entre las líneas de actuación del movimiento, el grupo hotelero tiene una estrategia para mejorar la salud de todos los ecosistemas que rodean sus instalaciones alrededor del 80% de los hoteles de Iberostar se ubican en primera línea de mar, y fomentar el consumo responsable de pescado y de marisco, promoviendo así un turismo responsable y beneficioso para el medio ambiente.

En 2020 la cadena ha seguido avanzando sin pausa en este camino y, además de conseguir su objetivo de ser libre de plásticos de un solo uso, ha trabajado junto a instituciones como la OMT, el World Economic Forum o One Planet para desarrollar el programa How We Care, que recoge más de 300 medidas de seguridad sanitaria en línea con las políticas de circularidad del Grupo que impulsa el movimiento Wave of Change.

ENCUENTRO DE LOS MARES.

El Encuentro de los Mares, el congreso internacional que vincula la gastronomía con las ciencias del mar y el sector de la pesca, volverá a reunir en Andalucía del 5 al 7 de julio a oceanógrafos, biólogos marinos, investigadores, cocineros y referentes de la industria pesquera para debatir sobre la situación actual y el futuro de los océanos.

Este año, la reforestación marina será el tema principal de un evento que cumple su tercera edición y que regresa en formato presencial en Sevilla, la provincia de Cádiz (Sanlúcar de Barrameda, Chiclana, Puerto de Santa María y Jerez) y Marbella. El congreso se podrá seguir a través de internet de forma gratuita, previa inscripción en la web del evento.

Entre sus participantes destacan los científicos Carlos Duarte, titular de la cátedra de Investigación en la King Abdullah University of Science and Technology de Arabia Saudí; Karen McGlathery, directora del Instituto de Resiliencia Ambiental de la University of Virginia; Atsushi Watanabe, investigador principal de Políticas Oceánicas en Sakasawa Peace Foundation en Japón; Susana Agustí, bióloga y referente en microalgas marinas; Alexandra Cousteau, presidenta y cofundadora de Oceans 2050, o Juan Luis Gómez Pinchetti, director del Banco Español de Algas.

Los cocineros más comprometidos con el mar tampoco faltarán al encuentro. Los españoles Pepe Solla (Casa Solla, Pontevedra), Albert Raurich (Dos palillos, Barcelona), Juanlu Fernández (LÚ cocina y alma, Jerez), Aitor Arregi (Elkano, Getaria), Benito Gómez (Bardal, Ronda) o Dani Carnero (La Cosmopolita, Málaga), como tampoco lo harán Pedro Miguel Schiaffino, primer chef peruano que se adentró en el Amazonas para trabajar sus productos, Giuseppe Iannotti (Krésios, Talese Terme, Campania, Italia) o João Rodrigues (Feitoria Lisboa, Portugal).