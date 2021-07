Hoy me apetece escribir más que nunca. No porque haya encontrado la metodología perfecta del branding o descubierto una super herramienta de marketing. Quiero escribir para dar voz a la salud mental del emprendedor.

Los emprendedores recurren a mí para crear, gestionar o transformar sus marcas para potenciar sus negocios. Sin embargo, muchos desaparecen del mercado rápidamente por causas ajenas a él.

En estos últimos 10 años he visto empresas caer por divorcios, peleas entre socios e incluso suicidios. La sensación que se te queda en el cuerpo es terrorífica. Años de esfuerzo, empleados, proveedores... Todo ‘muere’ si el líder no está bien.

¿Por qué le damos voz a ‘vendehumos’ o ‘influencers’ veinteañeros con Lamborghini? ¿Por qué no hablamos de los problemas reales del emprendedor?

Y no me refiero a impuestos, los estudios superiores o el alto nivel de competencia en algunos nichos de mercado. Hablo de aprender a SER; ser pareja, ser hijos, ser padres... Aprender a encontrar el equilibrio entre tu pasión y todas las cosas que te importan en la vida.

Para el emprendedor, la competencia no es el emprendedor de al lado que se está esforzando más que él. La competencia real es conseguir el reto que se ha propuesto sin abandonar todo su entorno. Por suerte aprendí pronto que no sirve de nada trabajar 14 diarias, si luego no tienes a nadie con quién vivir o disfrutar de la vida. “¿Se puede ser exitoso y disfrutar de la vida?”. Depende de cuál es la definición de éxito para ti.

Créeme. No me da ninguna envidia ver cómo los principales millonarios del mundo han conseguido llevar sus empresas tecnológicas al máximo nivel... Pero están divorciados y tienen una relación bastante distante con sus hijos o familiares cercanos.

Definir qué es el éxito para ti, es lo más importante antes de dar ningún paso. ¿De qué sirve empezar a andar si todavía no sabes hacía dónde vas? Siéntate. Piensa. Crea el mapa que debes recorrer los próximos 5 años o el resto de tu vida.

En mi podcast 'Empersona', he tenido la suerte de entrevistar a diferentes perfiles de personas exitosas. A todos les he preguntado: “¿Qué es la felicidad para ti?”. La mayoría coincide en que: conocerse, estar bien con uno mismo y estar rodeado de tus seres queridos es sinónimo de ser feliz.

Sobre esta temática podría charlar durante horas o incluso escribir un libro extenso. Lo dejo aquí. Pero prométeme que reflexionarás sobre esto y estarás bien.

Si tú estás bien, tus negocios estarán bien.