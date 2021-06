OK Mobility se convierte en el proveedor oficial de movilidad del nuevo torneo ATP 250 Mallorca Championships que se disputa del 19 al 26 de junio en el Mallorca Country Club de Santa Ponça (Calvià).

La empresa de movilidad global será la encargada de cubrir todos los desplazamientos oficiales de este torneo internacional, poniendo su flota de vehículos a disposición de jugadores y organización durante los días del evento.

La celebración del Mallorca Championships supone el regreso a la isla 19 años después de un torneo ATP que va a reunir a los mejores tenistas del mundo, de la talla de Novak Djokovic, actual No 1 del Ranking Mundial ATP, Daniil Medvedev, No2, Dominic Thiem, No5 del ranking, Casper Ruud, No16, Karen Khachanov, ex No8 y campeón de cuatro títulos ATP, o Nick Kyrgios, ex No13 y poseedor de seis títulos ATP. Participan además los españoles Feliciano López, Pablo Carreño y Pablo Andújar.

La organización ha querido poner en valor el papel de los jóvenes talentos y también estarán presentes algunos de los Next Gen más destacados del panorama tenístico, como Ugo Humbert, Miomir Kecmanović, Lloyd Harris o el mallorquín Jaume Munar. Destacar también la participación en las previas del torneo del joven tenista Marc Ktiri, Embajador de OK Mobility que se sitúa dentro del top 100 ITF Junior Tour.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha destacado el compromiso y apoyo absoluto de la compañía hacia este evento deportivo. “Es un orgullo formar parte de este torneo que va a situar a Mallorca en el foco de atención internacional, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de promoción turística de nuestra isla”, añade Ktiri.

Toni Nadal, Director del Mallorca Championships y Embajador de OK Mobility, muestra su satisfacción por el apoyo de la compañía de movilidad al evento. “Que una empresa mallorquina con proyección internacional como es OK vuelva a poner de manifiesto su compromiso con el deporte y con los valores que caracterizan a ambos hace que me sienta aún más orgulloso de formar parte de la familia OK Team”.

Por su parte, Edwin Weindorfer, CEO de e|motion group, empresa organizadora del evento, asegura que “para el grupo e|motion es una gran noticia seguir contando año tras año con el apoyo de una gran compañía de las Islas Baleares como OK Mobility. Nuestro compromiso con una movilidad sostenible es un objetivo compartido entre ambas compañías y trabajaremos en esta dirección en los próximos años”.

El evento de categoría ATP 250 servirá de antesala para que los tenistas ultimen su puesta a punto de cara a la celebración del torneo de Wimbledon, el más prestigioso del mundo y tercer Grand Slam de la temporada.

Los partidos se jugarán en pistas de hierba natural ante un aforo por día de 1.500 espectadores en las gradas y los cuadros de individuales y dobles los conformarán 28 y 16 parejas de dobles, respectivamente, que jugarán partidos de noche con luz artificial; algo nunca visto en un evento sobre césped.

OK Mobility vuelve a colaborar con e|motion group, organizador de algunos de los eventos más importantes del tenis europeo, que regresa a la isla tras la celebración del último Mallorca Open en 2019, torneo del circuito WTA de tenis femenino que reunió a algunas de las mejores jugadoras del mundo como Angelique Kerber, Garbiñe Muguruza, Maria Sharapova o Victoria Azarenka, y que también contó con el apoyo de OK Mobility como proveedor oficial de movilidad.