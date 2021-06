El programa 'Mares Circulares' de Coca-Cola ha logrado, a lo largo de sus tres ediciones, la participación de más de 4.000 voluntarios, que han recogido un total de 20.707 kg de residuos en 38 playas, una reserva marina y un área protegida y dos puertos de Baleares.

Además, 2.532 personas han formado parte de las actividades de formación y sensibilización de la iniciativa y se ha logrado implicar en el proyecto a un total de 86 colaboradores, entre ONGs, organismos y entidades.

En España y portugal, el programa ha conseguido recoger 1.157 toneladas de residuos de los entornos acuáticos y fondos marinos, formar y sensibilizar a 54.727 personas y apoyar a nueve estudios científicos y a tres start-ups que aportan soluciones al problema de los residuos marinos.

'Mares Circulares' es un proyecto en red impulsado por Coca-Cola en España y Portugal y cofinanciado por The Coca-Cola Foundation, para la limpieza de costas, entornos acuáticos y fondos marinos, la sensibilización y formación sobre el reciclaje y el fomento de la economía circular.

Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos este martes 8 de junio, Coca-Cola celebra el aniversario de los 1.000 días trascurridos desde el lanzamiento del programa y hace un recorrido por los logros conseguidos a lo largo de estos años.

La directora de la Estrategia de Envases para Europa en The Coca-Cola Company, Ana Gascón, ha explicado que la estrategia de la empresa para los envases es "circular". "Queremos que una de nuestras botellas no acabe como residuo sino que vuelva a convertirse en otra botella. Pero somos conscientes de que para abordar de forma integral el problema de los residuos no podemos hacerlo solos, necesitamos de las organizaciones e instituciones con las que colaboramos para lograrlo", ha destacado.

"Se trata de un programa que es mucho más que limpieza de residuos. Abarcamos los principales puntos que afectan a la generación de residuos y ofrecemos soluciones para solventarlos en el presente, gracias a la intervención y el voluntariado, pero también para el futuro, apostando por la investigación y la economía circular", ha resaltado sobre 'Mares Circulares' la directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Carmen Gómez-Acebo.

UNA ACCIÓN ESPECIAL

En línea con su aniversario y para celebrar el Día Mundial del Medioambiente y el Día Mundial de los Océanos, 'Mares Circulares' ha lanzado su #cleaningchallenge. Una acción que invita a los voluntarios y entidades que han participado antes en el programa a eliminar residuos y subirlos a las redes sociales. El reto se está llevando a cabo entre los días 5 y 8 de junio.

El objetivo es visibilizar el problema de la contaminación marina publicando una foto en Instagram o en Twitter de los residuos que se recojan con los hashtags #cleaningchallenge y #marescirculares. Se creará así un contenedor virtual en el que depositar las fotos de los residuos que nunca deberían haber llegado a los mares.

ALIANZA CON THE OCEAN CLEANUP

The Coca-Cola Company y The Ocean Cleanup han anunciado recientemente una alianza para detener la contaminación por plástico que llega a los océanos del mundo. Coca-Cola se convierte así en el primer socio para la implementación global del proyecto fluvial de The Ocean Cleanup, con el que se llevarán a cabo intervenciones en 15 ríos de todo el mundo con el objetivo común de eliminar los residuos.

Esta alianza se integra dentro de la estrategia de Coca-Cola 'Un Mundo Sin Residuos' (A World Without Waste) que busca abordar el problema de los residuos de plástico uniéndose a asociaciones mundiales.