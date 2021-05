Hace un año la cultura bajaba el telón para enfrentarse a un futuro incierto. La pandemia se convertía en la protagonista de un drama con tintes apocalípticos mientras el mundo permanecía expectante ante las escenas de horror que se iban sucediendo. Los ‘actores’ del sector tuvieron que echar el cierre e improvisar su propio guión. La industria debía reinventarse para sobrevivir al virus y adaptar su actividad a la era post COVID-19. Así lo recuerda Miki Jaume, el gerente y director de Grup Trui, la promotora de eventos de mayor envergadura de Baleares. “Cuando vino el gran ‘tsunami’ en el mundo cultural, y en la sociedad en general, se produjo en la parte del backstage un caos total cargado de incertidumbre y de tristeza. No se sabía cómo programar ni por dónde tirar. Había mucha necesidad de reajustar y ser ágiles en este reajuste sin perjudicar a ningún compañero. Como grupo grande que somos, con una gran cantidad de trabajadores que depende de nosotros, nos sentimos en la obligación de reinventarnos y de dar alternativas para continuar la actividad, y en este sentido, hicimos un brainstorming de proyectos para ver cómo llegar a la gente estando en casa mediante eventos streaming, colaboraciones con alguna televisión y escenarios móviles por los pueblos con pantalla de LED para que la gente lo pudiera ver desde los balcones.…” Y es que, con una trayectoria de más de cuarenta años, la empresa familiar Trui siempre ha tenido muy claro su papel; hacer de Mallorca un espectáculo “nuestros comienzos fueron con un pequeño bar de Palma, en 1978. Allí se juntaban los artistas de jazz y los auténticos melómanos de la ciudad que disfrutaban de buena música. Poco a poco este bar fundado por mi padres fue adquiriendo importancia en el mundo del espectáculo y empezamos a mejorar la calidad de los micros y altavoces para ofrecer un mejor servicio. De aquí salió el ‘Trui Club de Jazz’ y a partir de entonces se empezaron a programar diversos espectáculos en la isla. Cuando nació el Festival de Jazz de Palma con leyendas como Ray Charles, Ella Fitzgerald, Tete Montoliu, Paco de Lucía, Al Di Meola… el Trui comenzó a consolidarse hasta llegar a ser lo que hoy somos, una empresa que mantiene su esencia familiar”. Pasado un año y medio el escenario es más alentador y bajo el firme argumento de que Cultura es Vida, Grup Trui vuelve a encender sus luces para devolver el sonido y la magia a Mallorca. Señoras, señores, pónganse cómodos porque al fin, la representación va a comenzar “…el sector necesita del público y de su fidelidad en todos los aspectos; el artista para sentirlo, los trabajadores para que la máquina funcione y la organización para que continúe. Este festival es el renacer de la ilusión y el resurgir del espectáculo en directo…”.

- A pocos días para que arranque el festival ‘Cultura es Vida Mallorca’, ¿cómo se va a organizar y con qué vamos a encontrarnos?

Se hará en Palma, en el reciento de Son Fusteret que con sus noventa mil metros cuadrados resulta un espacio idóneo para albergar grandes eventos y mantener la distancia de seguridad recomendada para el público asistente, a la vez que se puede tener una cierta cercanía con el artista.

Para este festival y durante el tiempo que se llevará a cabo, que será del 19 de junio hasta la primera semana de octubre, se han programado de treinta a treinta y cinco espectáculos con una media de dos por semana. Esta dirigido a todo tipo de público y tendrá mucha vida ambiental con una decoración llena de naturaleza donde predominarán los olivos mallorquines y árboles típicos del mediterráneo.

Se dividirá en tres zonas principales para mantener la distancia social. Por un lado la zona garden que será como una espectacular terraza bajo las estrellas con unas 280 mesas y servicio gastronómico in situ mediante código QR. También tendremos la zona de la grada donde el público estará con su distanciamiento, ocupando 'fila sí y fila no’, y un apartado donde podrá ir a pedir a una barra y consumir con un sistema de seguridad. Y por último, la zona de los palcos que serán privados y exclusivos, con una capacidad máxima para seis personas y con servicio personalizado para cada palco. En el recinto, además, habrá una zona habilitada e independiente para fumadores.

- Centrándonos en la programación, ¿cuántos artistas hay confirmados hasta la fecha?

Contaremos con un gran elenco. Estrellas internacionales como el cantautor y productor colombiano Camilo o el mexicano Carlos Rivera, y nacionales como Antonio Orozco, Vanessa Martín, El Barrio, Niña Pastori, Sidecars, Los Secretos o Xoel López que ya están confirmados.

También habrá una línea de música independiente; Dorian, La Bien Querida, Blaumut… y el Gran Show Musical inspirado en las canciones de Rafaella Carrá. Además, la gran Orquesta Sinfónica de Baleares llevará a cabo un espectáculo de música de cine de ficción con un montaje espectacular a través de proyecciones, y la nota de humor la pondrán los reyes de la comedia y toda una institución en el género como son Los Morancos con la ‘Gira 40 aniversario El Desfase’.

-¿Qué inversión ha llevado a cabo Trui para poner en marcha este nuevo proyecto?

Tanto por la necesidad que tenemos como por la pasión que hay en el entorno, la inversión es total a nivel esfuerzo y entrega por parte de los colaboradores y los trabajadores. Desde el punto de vista económico podemos estar hablando de, aproximadamente, un millón de euros en todo el festival.

- Teniendo en cuenta que en este momento la gente necesita volver a vivir experiencias y que los eventos son una de las herramientas más eficaces de marketing y que más poder de influencia tienen ante el público, ¿os está resultando fácil contar con la colaboración de patrocinadores?

Sobre todo por parte de empresas privadas de sectores que no han sido tan golpeados por la pandemia. Estas empresas tienen muy en cuenta también los años de Trui contando con ellos. Al final hay una unión entre empresa y organización en donde se considera más los 43 años de trabajo que llevamos juntos, que este último año que hemos pasado.

Colaboran con nosotros Europa FM, Jardins de Tramuntana, Estrella Damm, Brugal Coca Cola, Air Europa, Transmediterranea, Potencia Maquinaria, FIBWI AgenciaCom y Cruz Roja. También instituciones públicas como el Ayuntamiento de Palma y esperamos la confirmación y el soporte del Consell de Mallorca y el Govern Balear.

El objetivo y el mensaje es que juntos conseguiremos subsistir y seguir adelante para dar la la isla la actividad y la cultura de calidad que merece.

- Este festival, como reclamo, pone de manifiesto una vez más la interconexión entre sector turismo, el principal de nuestra economía, con el de la cultura y el espectáculo….

Por supuesto. Lo que ya ha quedado claro es que tenemos un escenario de sol y playa muy consolidado a nivel mundial, pero a nivel cultural nuestras islas también cuenta con toda una historia dada la cantidad de artistas que por ellas han pasado.

El turismo cultural en Baleares es un turismo fundamental y clave porque tiene un gran impacto económico en muchos otros sectores; hostelería, restauración, movilidad… Además, por lo general no vienen sólo a vivir un evento puntual, sino que suelen aprovechar y quedarse varios días más. Por otro lado, es un público muy sano que llega con la sensibilidad abierta para recibir y absorber todo lo que alberga nuestro entorno y nuestra propia cultura provocando un impacto posterior, ya que el turista que ha visitado las islas y ha tenido una experiencia en positivo a nivel cultural, añadida a la de sol y playa, sin duda repite. Por tanto, el turismo cultural hay que protegerlo hay que fomentarlo y hay que potenciarlo. Ahora hay una oportunidad para realzarlo de nuevo.

-¿Cuántos visitantes aproximadamente se espera que acudan?

Estamos en una estimación total de unos cuarenta mil asistentes que es una media bastante lógica porque al final estamos planteando eventos para 1500 personas. No planteamos más aforo por espectáculo precisamente para preservar la seguridad recomendada.

- En este sentido, ¿qué medidas se estipularán para apostar por la cultura segura?

Nosotros garantizamos toda la seguridad sanitaria en el festival porque llevamos un año aprendiendo de ello.

Habrá gel hidroalcohólico en entradas y salidas así como un aforo máximo en la zona de aseos con control de acceso y un servicio de limpieza constante y en rotación.

Por otro lado, todo el mundo tendrá asignada una butaca. De esta forma, aunque puedan levantarse para bailar en su propio sitio, todos los asientos estarán numerados para saber en todo momento quién está en cada lugar. Mediante este sistema de trazabilidad, si se produjera algún contagio podremos identificar de dónde viene, mientras que en un formato donde todo el mundo está de pie es imposible mantener este control.

La cultura es segura si se cumplen y se hacen protocolos con sentido común. No hay que ir demasiado rápido pero si que hay que ir dando pasos para avanzar con ese sentido común al que hago referencia. No podemos pretender que en un mes estemos de pie bebiendo y saltando por eso hay que ir a lo seguro, porque hay que proteger al público y hay que proteger la cultura.

- Hablamos de un evento que, ¿a cuántas personas dará trabajo durante los meses que va a llevarse a cabo?

De forma directa, entre artistas, técnicos, camareros, seguridad, ambulancias, comunicación, logística…aproximadamente a unas 2000 ó 2500 personas, pero indirectamente podemos estar cerca de los 5000.

El sector de los eventos genera muchísimo empleo y en momentos como el que hemos vivido, con este parón tan grande, te das cuenta de la cantidad de empresas y personas que directa e indirectamente han sido perjudicadas.

- ¿Se trata de una de las apuestas más arriesgadas y valientes por parte de Grup Trui?

Sin duda, porque es un momento muy delicado. Venimos muy tocados y es una de las apuestas más importantes que hemos hecho. Me recuerda a cuando mis padres me hablaban de esos primeros conciertos que hacían en el bar y traían por ejemplo a Ray Charles y decían que se jugaban la casa, el coche y todo lo que tenían, por tanto, esto es una de esas partidas en donde te juegas todo a una pero al final, la energía, la valentía y el karma, que yo creo mucho en ello, te hace pensar y esperar que irá todo bien.

"La cultura es segura si se cumplen y se hacen protocolos con sentido común"

- Miki, si hacemos un balance ¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria en el sector cultura y espectáculo de las islas?

De una manera rotunda y total. El sector ha sido asesinado, por decirlo de alguna forma, y ahora estamos resucitando. La bajada de facturación del 2020 respecto al 2019 ha sido de un 80%. Hemos tenido un bloqueo total y luego una respuesta por parte de la protección institucional muy lenta. Ha sido la peor crisis de la historia para el mundo cultural y el mundo de los eventos. Se han quedado muchos por el camino injustamente y esperemos que no caiga ninguno más.

- Ante esta situación límite, diferentes profesionales de la industria cultural, eventos y espectáculos protagonizasteis, a mediados de septiembre del pasado año, un movimiento en 28 ciudades españolas de forma simultánea entre las que se encontraban Mallorca e Ibiza. ¿Se han visto resultados rápidos a consecuencia de la misma?, ¿os habéis sentido escuchados en este año tan complejo?

La movilización de M.U.T.E tuvo mucho impacto mediático y político. No se llegó al objetivo deseado que era conseguir una mesa de diálogo para moldear la desescalada, para moldear la situación del sector y las ayudas, pero si se consiguió una unión mayor por parte del sector y un acelerador de mediadas covid por tanto, valoramos en positivo todo el trabajo del colectivo.

- El pasado 12 de marzo, el Consell de Mallorca presentó una línea de ayudas al sector cultural por valor de 750.000 euros. ¿Consideras que llegan a tiempo? Y por otro lado, ¿demandáis más comunicación por parte de las instituciones?

A tiempo no llegan porque estamos hablado de marzo de 2021, es decir, esta convocatoria sale un año después del comienzo de la pandemia y algunos han caído por el camino. Pero mejor tarde que nunca… Aunque me parece que es un importe mínimo e insuficiente porque el sector es muy amplio.

Ahora ya no es momento de las ayudas covid, eso fue el pasado año, ahora estamos en el momento de la reactivación, de unir el criterio para salir en esta desescalada así que lo más importante es tener una mesa de diálogo para saber cuáles son los puntos en común que vamos a tener que llevar a cabo y eso no existe. Se sabe cuando va saliendo, semana a semana, o cada quince días y nosotros entendemos que todo va en relación a la situación sanitaria, pero tendríamos que tener unos baremos para saber cómo va a venir la restricción en relación a los contagios y esto no lo hay. No conseguimos respuestas ni reuniones en conjunto, ni hay comunicación al respecto con las instituciones públicas.

Y luego, también debería haber reglas uniformes porque no puede ser que un organizador de un evento publique un modelo de concierto que no tiene ningún sentido y otro organizador publique otro modelo completamente distinto y que nadie lo regule. Por ejemplo, el concierto de Maluma que tiene previsto hacerse en la plaza de toros de Palma, se ha planteado para unas 6000 ó 7000 personas de pie y a día de hoy, hacer algo de este modo, me parece un auténtico disparate. Hay que avanzar, pero poco a poco por el bien de la salud de la gente, de la sociedad y del turismo.

No tienen una autorización y aún así las entradas están a la venta y la gente las está comprando, ¿quién regula esto?. Es verdad que para realizar el evento se necesita una documentación y una licencia, pero para ponerlo en marcha se está demostrando que hay organizadores que sacan a la venta entradas sin tener ningún tipo de licencia y esto perjudica mucho al sector.

"Ha sido la peor crisis de la historia para el mundo cultural y el mundo de los eventos. Se han quedado muchos por el camino injustamente y esperemos que no caiga ninguno más"

- ¿Qué supone este 2021 para el sector en general y en particular para Grup Trui?

El renacer. El sector esta en coma y ahora llega con toda una necesidad, ganas y esfuerzo por revivir de nuevo. Nosotros, además del festival y del teatro, estamos organizando toda la programación de pueblos en sus formatos de ferias y verbenas y montando la Feria Náutica de Palma de la cual somos proveedores por concurso y prestamos servicios. También tenemos en mente un posible proyecto para la próxima Navidad.

- ¿Os habéis planteado en alguna ocasión organizar eventos en la península?

Las Baleares es nuestra escuela y nuestra vida. Nos lo han planteado muchas veces pero aquí estamos muy bien. Tenemos nuestro equipo humano, nuestra infraestructura, nuestros amigos y compañeros y nos sentimos muy cómodos trabajando en las islas. Un 80 % de nuestra producción y organización está en Mallorca. En Menorca, Ibiza y Formentera también prestamos servicio, pero supone solo el 20% de nuestra actividad.

Más información sobre el festival en www.culturaesvida.es y en www.mallorcatickets.com