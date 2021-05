El Consell promocionará Mallorca como destino turístico de productos exclusivos para el segmento "premium" por medio de la feria virtual "Do Not Disturb" que tendrá lugar en junio.

Según ha comunicado el Consell, la demanda de este producto turístico va en aumento y cada vez hay más empresas que ofrecen servicios y experiencias exclusivas y personalizadas en la isla.

La feria se celebra del 14 al 25 de junio y conectará a más de 150 agentes de viajes destacados de turismo premium con la oferta mallorquina, por medio de reuniones privadas, con el objetivo de favorecer la consolidación de una comunidad virtual especializada en el lujo, en la que Mallorca sea destino líder.

Entre las empresas que ya han confirmado que participarán en la feria figuran Adams & Butler, Air Charter Service, Arijiju, Auberge Resorts, Belmond Exclusive Journeys, Belmond Exclusive Places, BlueVillas The Luxury Concept, Bravo Whisky Golf, Cheetah Plains, Chalet N - Eden Private Villas, dmAFRICA, Eden Rock Villa Rental, Hud Hud, In Residence by Pieter Brundyn e Insider Mallorca.

También participan Leobo Private Reserve, Montemar Eco Luxury Villas, My Private Villas, Ol Jogi Wildlife Conservancy, Queen of Clubs, Secret Dalmatia, Singita Villa Collection, The Secret Sun Collection, Time + Tide Miavana, Ultima Collection, Unique Private Estates, VILA VITA Collection, Villa Nai 3.3, Virgin Limited Edition, White Desert, Within The Wild, Yomira y Your Private Italy