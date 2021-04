Este largo año que hemos vivido con la crisis sanitaria y económica nos ha situado frente a nuestro espejo, donde podemos vernos como víctimas o como una gran oportunidad de analizar aquellos valores, actitudes y conocimientos que debemos mejorar para poder y saber crear la nueva demanda, dominando los cambios mentales y operativos imprescindibles. Lo que me lleva a invitarles a meditar sobre estas 10 reflexiones:

1- ACTIVAR… PARA SER ACTORES DEL CAMBIO

Todos estamos rodeados de personas–profesionales, unos pasivos espectadores y los otros activos actores.

Los pasivos son los que esperan que otros sean los que se muevan, opinen, actúen, se adelanten, estén atentos; ellos prefieren estar en segunda fila y, en algunos casos, ausentes. En definitiva quietos, son los que están de cuerpo presente, pero la mente y el corazón ausente.

¿Se considera un/a activo, con pasión positiva, contagiador e ilusionador?

2- ADELANTARSE… PARA CAPTAR LOS DESEOS Y LOS CAMBIOS

Ante los cambios que nos están influyendo, si forma a su equipo de forma constante y organizada, conseguirá visionar con antelación los sucesivos cambios que nos van rodeando estando atentos a la letra pequeña de los cambios.

¿Transmite a su equipo las ventajas de adelantarse?

3- AGILIDAD… PORQUE TARDE SIEMPRE ES TARDE

Una de las causas de las crisis es la falta de agilidad en cumplir los plazos deseados de los clientes. Cuando no se cumplen los plazos, se está destruyendo nuestra credibilidad y en consecuencia el cliente nos retirará su crédito buscándose otro proveedor…recuerde que tarde siempre es tarde.

¿Exige a su organización la virtud de la excelencia para poder cumplirlos? ¿O su empresa es una caja de sorpresas sin política de plazos?

4- ALINEAR… LOS VALORES Y LOS OBJETIVOS INDIVIDUALES CON LOS DE LA EMPRESA

Al igual que las vueltas ciclistas se corren por etapas, los éxitos tienen un proceso de elaboración compuesto por objetivos y retos a conseguir… le sugiero su implicación en los objetivos y le recomiendo conocer muy bien el perfil de sus profesionales.

¿Está dispuesto a conocer a fondo a sus directores, educarles, y quedarse con los mejores evitando que se queden quienes van a lo suyo destruyendo la partitura común?

5- ANÁLISIS… HORIZONTALES Y VERTICALES A TIEMPO REAL

Para conducir a la cuenta de resultados a conseguir éxitos sucesivos, es preciso ir adaptando las variables al camino que nos confirme los objetivos marcados y/o nos avise de las desviaciones. Para conseguirlo es necesario comparar a tiempo real los datos reales con los previstos de forma horizontal, es decir, la misma magnitud en cada espacio de tiempo. Una vez efectuado el análisis horizontal es preciso desarrollar el análisis vertical en la cuenta de resultados.

¿Reflexiona a tiempo real sus documentos económicos financieros con los análisis transversales y verticales facilitando a tiempo real la toma de decisiones–correcciones?

6- APRENDER A COMO FORMAR Y A QUIÉN

Formarse es ponerse las gafas para poder detectar y dominar los pequeños cambios, porque la formación actúa como las dioptrías, que nos permiten ver las cosas pequeñas que no veíamos por falta de vista… como no sabemos lo que no sabemos, tenemos que aprender y a desaprender.

¿Selecciona y anima a quién va a formar?

7- ATENTOS… PARA CAPTAR LO QUE OCURRE EN NUESTRO ENTORNO

Esta capacidad requiere las habilidades personales de mirar, poder ver, oír y poder escuchar. Al estar muy atento no nos distraemos ni nos dispersamos, ni estamos mal enfocados, pudiendo valorar las consecuencias que nos rodean, aprovechando las nuevas oportunidades, adelantándonos, con agilidad.

¿Revisa a tiempo real la eficiencia y las desviaciones para poder rectificar a tiempo?

8- LA AUTOCRÍTICA… LOS ACIERTOS Y LOS ERRORES SON LAS DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA “OPORTUNIDADES”

Uno no es capaz de ver ni de verse 360º. Los demás complementan nuestras limitadas visiones facilitando que “la crítica alimente la autocrítica” ¡qué suerte!

Recuerde que “el orgullo” es el peor gas letal para los que lo practican, convirtiéndose en mediocres y engreídos al sentirse criticados

¿Tiene entre su gente la fama de orgulloso, todo poderoso, alterable ante la crítica y/o supuesta crítica, provocando empleados muditos?

9- CREER PARA CREAR LOS CAMBIOS URGENTES

Como todo llega y todo se va, lo importante es haber querido estar, porque sólo el que cree, crea sueños, imaginación, ilusiones y en consecuencia éxitos, que son su poder.

Recuerdo una escena de la película Carmen, cuando Antonio Gades levantándose de la silla de director, separó al bailarín y le dijo al oído de Carmen: “para bailar como Carmen, tienes que creerte que eres Carmen”.

¿Está contagiando a su equipo en los valores de crear, que ayudan al éxito?

10- CONFIANZA… EL CRÉDITO PERSONAL

Entendemos como confianza la capacidad de unir voluntades orientadas a un proyecto, con la ilusión de cooperar. La confianza necesita de fiarse del otro, debe ser proactiva y despierta para evitar disgustos.

Fiarse “sÍ” confiarse “no” porque el crédito de hoy es la consecuencia del trabajo bien hecho y bien acabado de ayer y del trabajo bien hecho y bien acabado de hoy.

¿Gestiona públicamente y/o persona a persona su credibilidad para que cada uno/a y el conjunto entienda el crédito asignado como la gran escuela de los comentados talentos, valores, compromisos y capacidades?

Como siempre quedo a su disposición en dbiosca@educatur.com tanto en las coincidencias como en las discrepancias, para ayudarle a estar despierto.