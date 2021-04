La organización de autónomos Uatae ha pedido este lunes a las comunidades autónomas que gestionen las ayudas directas para pymes y autónomos "sin exclusiones", haciendo uso de la flexibilidad que el Ministerio de Hacienda les ha dado para ampliar los sectores que pueden beneficiarse de los fondos.

Así, Uatae ha instado a los gobiernos autonómicos a permitir que las ayudas lleguen a colectivos como el de los autónomos temporales y agentes comerciales, las peluquerías o a aquellas actividades que están dentro de una cadena de valor de otro sector afectado, como el transporte de bebidas y comidas a la hostelería.

"La modificación de la norma para que las comunidades autónomas puedan variar los criterios de acceso abre una puerta para que se gestionen las ayudas sin exclusiones y pueda multiplicarse su alcance", ha subrayado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

En todo caso, Uatae confía en que esta nueva situación no genere "agravios comparativos" entre autonomías, de forma que el lugar de residencia no condicione el poder acceder o no a la ayuda directa por pertenecer a determinados sectores.

En su opinión, lo razonable sería que pudieran acceder a estas ayudas todos los autónomos que acrediten las condiciones de acceso, con independencia del sector económico al que pertenezcan.

"Regular las ayudas directas en este sentido permitiría evitar las posibles injusticias derivadas del amplio margen interpretativo y regulatorio que se puede dar entre las distintas autonomías", afirma Landaburu.