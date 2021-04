El próximo sábado 17 de abril se celebra la tercera edición de Top Women Talks “At Home”, una nueva cita con el desarrollo personal y profesional de la agencia Creativity Events, que contará con seis mentoras referentes del mundo del emprendimiento femenino y que compartirán junto a las asistentes sus conocimientos y experiencia con el objetivo de ofrecer luz a todas las mujeres en búsqueda de una oportunidad de negocio, incentivando que vivan de su talento y de su pasión.

“Estamos convencidas que la vocación debería ser la motivación principal a la hora de emprender", asegura Miriam Nogueira, directora de Creativity Events y promotora de dicha iniciativa. "El error de muchas personas es creer que talento es saber hacer algo de una manera sorprendente cuando en realidad, nuestro talento puede ser una semilla pequeña que necesita regarse para crecer y ser algo más grande. No importa que no lo sepas del todo, incluso si no detectas nada solo piensa en lo que te gusta ¡Ese es el primer paso para conocer cuál es tu talento!” - añade Nogueira.

Según recientes estudios, uno de cada tres emprendedores en el ámbito de la pequeña empresa y autónomos es mujer, mayoritariamente de entre 36 y 49 años de edad (43%), con estudios de formación profesional (34 %), en busca de una oportunidad de negocio (42%) y enfocada al comercio minorista (30%). "Esta pandemia ha puesto en evidencia la dificultad de las mujeres en mantener su empleo y conciliar con el cuidado de su familia. Pero en este entorno tan complejo, muchas mujeres están demostrando que hay mucho talento en España y que vale la pena desarrollar su profesión en base a su talento" - aseguran desde Creativity Events.

La tercera edición de Top Women Talks “At Home” tratará en profundidad este tema con las ponentes implicadas en el programa que hablarán de cómo encontrar la fórmula para conciliar y conectar con el talento, cómo superar miedos y limitaciones, cómo alinear los valores, gestionar el tiempo y conseguir objetivos, "solas o dentro de una tribu" - especifica la organización de este evento que será gratuito gracias al patrocino de Fundación Sa Nostra, Coca-Cola y Vodafone Business.

En 2021 plantean cuatro citas: dos sobre Emprendimiento y dos sobre Crecimiento personal en femenino, convocando la III Edición «At Home» Emprender en Femenino el sábado 17 de abril de 2021, vía Zoom y la II Edición «Mallorca 2021» Emprender en Femenino, el sábado 12 de junio de 2021, en la finca de Son Termes (Mallorca).

Creativity Events

Creativity Events, una joven agencia de eventos de Palma especializada en ofrecer experiencias de marca presenciales y online, creativas y de alto impacto.

Más información en su web: https://www.creativityevents.es/