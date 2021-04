Emprendedora, entusiasta, Asun Prats fundadora de MallorcaLeads nos habla del momento actual que atraviesa el turismo de negocios tras verse fuertemente sacudido por la crisis del COVID-19, y de cómo se ha tenido que reinventar el sector. También nos cuenta cuáles son los objetivos que se ha propuesto la compañía de cara a un futuro próximo.

- En el año 2019 y hasta desatarse la pandemia en marzo de 2020 ¿Cuántos turistas de reuniones visitaban nuestro país y cuál fue el impacto económico?

Si tenemos en cuenta los datos publicados por la Asociación Ibérica de Viajes de Negocio (IBTA) a fecha 26 de abril de 2019, el turismo de negocios generaba en España - previamente a la pandemia - unos 20.000 millones de euros cada año y tenía un crecimiento de entre el 2 y el 3 % anual. De esa cifra, un 70% correspondía a los desplazamientos de empresas para visitar clientes o firmar contratos, mientras que un 30% dependía del turismo de congresos, eventos o incentivos.

Si consideramos también el informe ejecutivo del turismo de reuniones publicado en octubre de 2020 por el Spain Convention Bureau, en 2019, el número de reuniones celebradas en España ascendió a 29.603, un 14,7% superior a 2018, a las que asistieron 4.791.982 participantes, lo que supuso un incremento de un 11,4% respecto al año anterior, llegando a registrar las cifras históricas más altas.

Al igual que en años anteriores, las jornadas fueron el tipo de reunión que más se llevó a cabo, aunque fueron los congresos los que experimentaron mayores subidas, con un aumento en número del 22,6% y del 12,9% en participantes, respecto al ejercicio anterior. Los asistentes, en su mayoría, fueron nacionales (un 68,5%), el resto venían del extranjero. A nivel internacional, España se sitúa como tercer país con mayor número de eventos MICE, por detrás de Estados Unidos y Alemania.

En cuanto a nuestra Comunidad Autónoma, dentro del sector no constan datos concretos referentes al impacto económico exacto que genera el turismo de reuniones en general, aunque sí que existen datos referentes al impacto económico en algunas sedes que se dedican exclusivamente a la organización de eventos. Sin ninguna duda, lo que sí sabemos a ciencia cierta, es que el turismo de reuniones se encontraba antes de la pandemia en continuo crecimiento en las Illes Balears provocando un gran impacto en el tejido empresarial y ayudando a la desestacionalización del turismo en Baleares.

- Para ser más exactos, el turista que viaja por motivos de trabajo ¿Cuánto gasta al día si lo comparamos con el turista de sol y playa?

En términos generales el impacto económico y social es muy fuerte y sin ninguna duda el viajero de negocios tiene un gasto medio superior al turista convencional. Para los destinos de sol y playa, la apuesta por el turismo de negocios permite llegar a un viajero de mayor capacidad de gasto y a la ansiada desestacionallización. A la hora de hablar de datos, según Spain Convention Bureau, el turista de congresos tiene un gasto diario medio de 208€, con una estancia mínima de 3,2 noches, mientras que el de sol y playa se queda en un gasto medio de 146€.

- El turismo de negocios genera muchas oportunidades laborales pero, además de a los empresarios y a los servicios turísticos que han sido contratados para albergar el evento en cuestión ¿A quién más beneficia?

Beneficia a toda la oferta complementaria de un destino turístico. Nada más aterrizar en una ciudad, el viajero de reuniones necesita desplazamiento (taxi o transporte público), pero también acudirá a restaurantes, bares, cafeterías, al comercio, en definitiva, participará en la oferta de ocio que el destino ofrezca. Bien es cierto que muchos de estos viajeros acuden con la agenda muy marcada, pero siempre sacan tiempo para disfrutar de la oferta de ocio que ofrece la ciudad, ya que muchos prefieren disfrutar de la oferta cultural y patrimonial en futuras visitas al destino que contratarán como sus próximas vacaciones o escapadas lúdicas.

Esas agendas tan marcadas hacen que el viajero de reuniones se quede con ganas de conocer más y lo haga en compañía de sus amigos y familiares una vez acabado el congreso o evento, o en próximas escapadas generando un gasto adicional en el destino.

- Este ámbito de turismo, ¿cómo ayuda a posicionar y mejorar la competitividad internacional del destino?

Son muchos los destinos que gracias a este tipo de turismo se posicionan en la mente de muchos clientes potenciales, ya sea para turismo de negocios como para turismo vacacional, deportivo, cultural, etc. Esta visibilidad contribuye a promocionar el destino y a crear una imagen favorable del mismo.

Todo ello es una labor fundamental para el sector público que, desde las entidades responsables de la promoción turística en cada destino, trabajan día a día para posicionar sus destinos como los elegidos para la realización de congresos, convenciones, ferias y reuniones.

- ¿España cuenta con un buen posicionamiento en relación al turismo MICE?

En términos generales nuestro país esta muy bien posicionado en turismo de eventos, ferias y congresos ocupando el tercer lugar en el ranking por países y tan solo por debajo de grandes potencias como EEUU y Alemania.

Las ciudades españolas que a día de hoy obtienen más eventos corporativos en este sector del turismo son Barcelona y Madrid, situándose entre las 4 ciudades más importantes del mundo. Aún así, quiero remarcar que en cuanto a viajes de negocios, España no se encuentra tan bien posicionada, ya que se sitúa en el puesto 15 en el mundo y el quinto en el ranking europeo.

- Hagamos una radiografía a la tipología del turismo MICE en nuestro país ¿Qué ofrece España para atraer al turismo de negocios?

En nuestro país tenemos una media de 473 asistentes en este tipo de turismo, situándose la media a nivel mundial en 379. Según la tipología del evento podemos hablar de porcentajes que sitúan a España con un 58% de jornadas, 27% convenciones y un 15% congresos. Si tenemos en cuenta los sectores, el médico-sanitario es el que obtiene un 20%, un 19% el económico-comercial, un 8% el universitario, un 7% el cultural y un 46% otros. Hablando de temporalización, la duración media de las reuniones es de 2,05 días y los meses de mayor concentración son mayo, octubre, septiembre, abril y junio, por este orden.

Teniendo en cuenta estos datos, puedo decir que España a día de hoy es uno de los países elegidos por muchos organizadores de eventos, ya que goza de infraestructuras hoteleras muy bien desarrolladas capaces de acoger todo tipo de eventos en el sector de negocios, y esto es fundamental para los Meeting Planners – los responsables de organizar eventos, congresos, convenciones y viajes de incentivo en diferentes regiones del mundo – ya que estos profesionales necesitan garantías y seguridad de que el evento será un éxito.

Nuestro país también ofrece muy buena conexión terrestre, aérea y marítima por lo que es muy fácil llegar a las diferentes ciudades a las que llamamos destinos MICE.

Para concluir, hemos de decir que el buen clima que caracteriza muchos de los destinos de nuestro país es otro de los factores fundamentales que atraen al turismo a España. Celebrar un evento en una ciudad en la que brille el sol y albergue una buena temperatura provocaran una sensación más agradable que un evento en el que la lluvia y el frio tengan el protagonismo.

- Si nos centramos en Baleares ¿Qué lugar ocupa nuestras islas, cuáles son las infraestructuras que se disponen y de qué forma se ha consolidado en los últimos años?

Según datos publicados por la escuela de turismo y hostelería Ostelea, en su último informe sobre el turismo de negocios, las ciudades españolas en el ranking mundial, eran Madrid y Barcelona como principales motores del sector. Entre las dos, acogen más del 60% del total de eventos internacionales celebrados en nuestro país. Pero en este ranking también figuraba, aunque en posiciones inferiores Palma de Mallorca, además de Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao, San Sebastián, Salamanca, Santiago de Compostela y Alicante.

Aún así, podemos decir que las Islas Baleares, es uno de los destinos turísticos más completos del mundo, ofrece una gran variedad de infraestructuras, servicios y equipamientos para la organización de congresos, convenciones o cualquier reunión empresarial.

Mallorca acoge diversos espacios, con diferentes instalaciones, tamaños y emplazamientos, lo que facilita a las empresas y profesionales opciones diversas en función de sus necesidades. En los últimos años miles de personas han desarrollado sus reuniones de trabajo en este entorno privilegiado que goza de un clima excepcional, y una excelente oferta de ocio que permite combinar trabajo y tiempo libre, o mejor dicho, el maravilloso bleisure. Aunque ya existían muchos espacios para la organización de eventos, fue con la llegada del Palacio de Congresos con el edificio con el que la ciudad de Palma se ha situado como un nuevo destino de referencia para los negocios. Mallorca es lugar de reunión para todo aquel que desee trabajar, relajarse y disfrutar de todo lo que esta isla puede ofrecer.

En términos generales, el año 2019 fue un año muy positivo para las Islas Baleares y el sector MICE, porque realmente se estaba haciendo un trabajo conjunto bajo la misma línea, por parte del sector público y privado, para situar Mallorca como destino MICE.

Lamentablemente, la pandemia truncó las expectativas de los empresarios MICE para 2020 que aspiraba a ser con diferencia el mejor año de la historia del MICE en Mallorca, un año sin precedentes y en el que se esperaba cerrar con máximos históricos.

En enero de 2019 desde la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) se creó el Segmento Estratégico MICE - reuniones público-privadas para poner en común una estrategia y planificación de acciones con el fin de mejorar la posición competitiva de Baleares en este tipo de turismo. Pero también hemos podido observar durante esta pandemia como desde el Consell de Mallorca y los diferentes ayuntamientos se ha seguido apostando por diferentes acciones para promover el turismo de negocios.

- ¿Qué ventajas ofrece Mallorca y cómo aprovecharlas para seguir posicionándose como destino MICE en un futuro?

Mallorca de por sí, siempre ha brillado por ser un destino muy deseado por los turistas para desconectar y disfrutar de unas vacaciones. Buen clima, temperaturas agradables, naturaleza, y mar mucho mar. Si a todo ello le juntamos el gran avance a nivel de infraestructuras y oferta complementaria que se ha acelerado en los últimos años, a día de hoy, Mallorca ofrece todo lo que un turista de reuniones pueda necesitar para el bleisure.

Infraestructura hotelera de primer nivel, profesionales con experiencia y patrimonio cultural y natural, que sirven como producto complementario para los eventos. Mallorca reúne las condiciones perfectas para el turismo de eventos, reuniones, congresos, convenciones e incentivos, pero también para la grabación de producciones audiovisuales.

La isla cuenta con la ventaja de ser un destino turístico consolidado y reconocido. No le falta detalle para alojar al visitante corporativo y proporcionarle la mejor de las experiencias cubriendo todas sus necesidades, y gracias al aeropuerto internacional de Son Sant Joan, está conectada regularmente en vuelos de alrededor de dos horas con las principales ciudades de Europa.

La planta hotelera mallorquina, según datos de la CAIB, en el 2019 contaba con 228.816 plazas que incluían todas las categorías, desde las básicas hasta las más lujosas y exclusivas. La oferta gastronómica es completa, variada y vanguardista. Mallorca destaca por albergar grandes chefs que ofrecen una exquisita oferta gastronómica trabajando siempre con el mejor producto local y de proximidad de la isla. En este 2021 la isla cuenta con diez chefs que disponen de Estrella Michelin en sus restaurantes.

Esta mezcla se observa también en la oferta cultural y de ocio, donde los eventos, festivales, museos, locales nocturnos y beach clubs más punteros conviven con un patrimonio artístico-cultural único, así como el respeto a las costumbres locales tradicionales en la celebración de fiestas, mercados y ferias.

Mallorca también cuenta una oferta extensa para el turismo de shopping con numerosos y variados centros comerciales, pero también con diferentes boutiques de las mejores marcas internacionales y con pequeños comercios locales artesanales.

Playas y calas, campos de golf y puertos deportivos conforman también la oferta turística y las ventajas que ofrece Mallorca como destino.

El clima es otro punto a favor de Mallorca. La temperatura media anual es de 19°C y el sol brilla en la isla durante más de 300 días al año. Quien ha estado en este lugar del Mediterráneo, recuerda para siempre su especial luz.

Disponemos de buena conectividad, infraestructuras, recintos que se adaptan a cualquier modalidad de evento y una oferta de alojamiento, transporte, oferta de ocio y restauración de calidad que reciben un gran impacto económico gracias a este tipo de turista.

Si nos remitimos a palabras del conseller de Turismo, Iago Negueruela, él siempre ha incidido en la importancia de reforzar las colaboraciones público-privadas para recuperar el posicionamiento de Palma como lugar de encuentro para los eventos MICE, para desestacionalizar y mejorar la oferta de congresos de cara al próximo año.

Se prevé que, a muy corto plazo, Mallorca se convierta en una referencia definitiva para la celebración de grandes congresos en la zona del Mediterráneo, y personalmente no me cabe la menor duda de que así será.

“Las Islas Baleares es uno de los destinos turísticos más completos del mundo”

- Dentro del turismo de negocios, ¿cuáles son los eventos profesionales que destacan en las Illes Balears en función del objetivo y de las actividades que se realicen?

En términos generales podemos decir que las Islas Baleares han venido destacando en los últimos años por ser sede de numerosos eventos en general: inauguraciones, presentaciones de producto, etc. Aún así, en Mallorca, por nuestra experiencia y sin datos reales estadísticos que lo avalen, predomina el perfil de viaje de incentivo. Cabe destacar que, desde la inauguración del Palacio de Congresos, se incrementaron la realización de congresos, convenciones y presentaciones de producto con la presencia de destacadas marcas corporativas internacionales.

Por su parte, en la isla de Ibiza predomina principalmente el viaje de incentivo con un peso mayor que en Mallorca respecto a viajes puramente de negocio sin componente lúdico añadido. En el caso de Menorca y Formentera, a día de hoy, no son destinos MICE básicamente por falta de infraestructura y conectividad.

- El sector MICE también se ha visto fuertemente afectado por la crisis del COVID-19 ¿De qué forma se ha tenido que reinventar?

El sector MICE ha vivido en este 2020 su peor año, no sólo por la pandemia, sino también porque las ayudas y las medidas de protocolo sanitario han tardado en ponerse en marcha y muchas de las medidas que se deberían estar implantando para la organización de eventos seguros no se están llevando a cabo en todos los destinos con la ayuda de la administración.

Cuando el sector se vio tan duramente golpeado, se sumó al carro de la digitalización y las nuevas tecnologías. En un primer momento plataformas como Zoom fueron los primeros escenarios para la realización de los eventos virtuales durante el confinamiento. Conferencias, ponencias, congresos, etc. se convirtieron en escenarios virtuales desde casa, pero permitieron al sector mantenerse en contacto los unos con los otros. Meses más tarde, fueron incontables las empresas de audiovisuales y organización de eventos que reivindicaron la importancia de apostar por los eventos híbridos – aquellos que ofrecían parte virtual y presencial con reducción de aforo – pero con condiciones virtuales mucho más reales con la puesta en marcha de escenarios y platós preparados a nivel escenográfico y técnico. No obstante, son muchos los formatos de eventos corporativos que no se han podido adaptar y ha quedado reflejado que la presencialidad en los eventos es esencial para muchos colectivos como el sanitario.

De cara al futuro, esta es una industria increíblemente resistente con personas apasionadas que están diseñadas para liderar la recuperación. Ahora estarán equipados con nuevas herramientas e innovaciones para hacer su trabajo. Innovaciones que permitirán el encuentro y el panorama de eventos cambiar siempre a mejor; innovaciones que aumentarán el acceso y participación de los asistentes, con eventos cada vez más inclusivos y accesibles en cualquier momento, en cualquier lugar.

La sociedad se enfrenta a un número creciente de desafíos, desde los efectos inmediatos de la pandemia de la COVID-19, a los efectos económicos del cierre de empresas. El mundo necesita el cara a cara para abordar los problemas y será en la industria MICE en la que se apoyará para encontrar soluciones, crear nuevos pedidos mundiales y tejer sociedades de nuevo juntas. De una industria que a menudo ha sido etiquetada como la causa de los problemas, las reuniones y los eventos se convertirán en la solución para estos mismos problemas. Sin embargo, la industria es muy realista y consciente sobre la devastación que ha tenido que soportar. Lo que hemos visto de inmediato es que el impacto de la pandemia es mucho más profundo y sostenido de lo que se anticipó originalmente. Un informe reciente de Meetings Outlook encontró que el 65% de los encuestados no espera que el negocio de antes de la pandemia regrese hasta algún momento de 2022 o potencialmente 2023.

Algunos de los proveedores más pequeños, que son cruciales para organizar eventos exitosos, han tenido que cerrar sus negocios, lo que dificultará la recuperación de los organizadores de eventos. Mientras tanto, algunos de los proveedores más grandes han podido reinventar sus servicios, como centros de convenciones, hoteles, etc. En algunos casos, los centros de convenciones se han convertido en hospitales a corto plazo y los hoteles se han convertido en alojamiento para los sanitarios de esta pandemia. Algunos organizadores de eventos han tenido éxito en la transición a un entorno digital para reuniones y congresos, pero los organizadores de ferias y exposiciones han encontrado mucho más desafiante las plataformas en línea.

El mensaje optimista es que peor no puede ir. Llevamos desde octubre de 2019 con contados eventos, así que sólo podemos aspirar a que esto mejore. El MICE volverá, aunque sea con otras reglas del juego. Lo que tenemos que hacer los profesionales de esta industria es adaptarnos a ellas, pero no será problema. Si algo caracteriza a este sector es la resiliencia, la flexibilidad y la adaptación a las circunstancias.

En palabras del renombrado profesor Greg Clark, moderador of summits and gatherings notably the World Cities Summit Mayors' Forum (each year since 2011): “Todo empieza con una reunión”. Somos seres sociales y la tecnología ha servido y servirá para suplir una parte, pero los eventos presenciales volverán, los profesionales pueden estar seguros de ello y a partir de aquí poco a poco se irá viendo ya la luz, muy tímidamente.

A nivel nacional algunos organizadores y defensores del sector MICE han demostrado que se pueden realizar eventos seguros y que al igual que algunos sectores se han preparado para esta nueva normalidad, el sector de los eventos también puede. Es cierto que la movilidad es algo que en estos momentos es muy complicada y de ello depende nuestro MICE. Test de antígenos previo al acceso a los eventos de la nueva normalidad y acelerar el ritmo de vacunación son dos factores fundamentales en el sector. Nos vamos adaptando a esta normalidad y poco a poco volveremos a recuperar en cierta medida la vida que teníamos antes de esta pandemia.

Lo que sí que es seguro es que el turismo MICE es imprescindible y que seguiremos reivindicando el reconocimiento que le corresponde como industria líder.

- ¿Cuáles son las tendencias de cara a un futuro próximo en Baleares?

Si hablamos de tendencias en los próximos meses, es evidente que el viajero de negocios será más cercano. Atrás queda la idea que destinos como EEUU, China o Japón escojan un destino como España para la realización de eventos. Por otra parte, los grupos serán más reducidos. La idea de congresos de 5.000 o 7.000 personas son eventos que por el momento no se ven cercanos.

Si una cosa está marcando la nueva normalidad es la necesidad de relacionarnos en espacios al aire libre, por eso, las sedes que alberguen los eventos en su mayoría serán al aire libre.

La sostenibilidad es otro de los factores que en la realización de los nuevos eventos marcaran tendencia. La preocupación por el medio ambiente y por el impacto que generen esos eventos en los destinos turísticos serán de vital importancia para los organizadores de eventos.

Seguridad y positividad son dos de los componentes que a partir de ahora el turismo de reuniones ha de priorizar por encima de todo. Muchos de los profesionales de este sector llevan meses defendiendo el discurso de la seguridad en los eventos y de la necesidad de ser escuchados por el Gobierno.

Hemos visto que la tecnología ha sido una de las ayudas que han beneficiado y mucho en esta nueva era de los eventos virtuales. Es por ello que el evento híbrido parece ser que nos acompañará durante un tiempo, y en muchos casos servirá para ofrecer un valor añadido a muchos de los encuentros que en la antigua era ni se habían planteado, como por ejemplo, la posibilidad de ofrecer el valor añadido de ponentes internacionales destacados a un congreso.

"El sector MICE ha vivido en este 2020 su peor año, no sólo por la pandemia, sino también porque las ayudas y las medidas de protocolo sanitario han tardado en ponerse en marcha"

- Hablemos de MallorcaLeads, ¿cómo surge y cuáles fueron tus motivaciones a la hora de fundar la empresa hace ya casi 5 años?

MallorcaLeads la creé en octubre del 2016, ¡madre mía, 5 años ya! Por aquel entonces decidí poner en marcha esta palabra que ahora está tan de moda ‘emprendeduría’. A día de hoy, y echando la vista hacia atrás, puedo decir que me considero una pequeña empresaria con un gran proyecto entre manos.

Mi andadura laboral me llevó sin quererlo a esta maravillosa aventura llamada MallorcaLeads con una hija muy pequeña de un añito y medio y con todo el reto de la conciliación al crear una nueva empresa en esta situación familiar. Aún así, las oportunidades no esperan y yo vi un nicho en cuanto a promoción del destino para el segmento de viajes de negocios.

La idea surgió prácticamente de la necesidad detectada en conversaciones con empresarios turísticos que apoyaban la idea de adherirse a un sistema de promoción MICE novedoso, actual y con una visión de futuro rompedora en cuanto a la comercialización. Con un bagaje de 24 años de experiencia laboral en el sector turístico en empresas relevantes a nivel nacional e internacional (Hyatt Hotels & Resorts, Hoteles Accor, GIT Consultors, S.L., at4, Hotelbeds, MICE Media, MICE Mallorca, etc. ) y la inmensa mayoría de esos años directamente relacionados con el sector turístico, quise poner en valor mi pasión: la promoción, los contactos y el conocimiento de muchas de las empresas que hoy forman parte de MallorcaLeads, porque ambas partes sabíamos que podíamos aportarnos mucho mutuamente.

- ¿Cómo funciona MallorcaLeads y cuáles son las claves del modelo de negocio?

La esencia de MallorcaLeads reside en ser un sistema de promoción internacional que promociona Mallorca para atraer eventos corporativos nacionales e internacionales. En MallorcaLeads representamos a las mejores empresas del destino y les damos visibilidad a nivel local, nacional, e internacional tanto con actividades promocionales online como offline. De esta manera hacemos de altavoz de las empresas que ofrecen todo tipo de servicios para que la realización de eventos corporativos en la isla sea todo un éxito. Contamos con partners que disponen de una gran experiencia y profesionalidad en el sector de reuniones.

Las claves de nuestro modelo de negocio se basan en principalmente dos objetivos: por una parte la escucha activa del mercado y por la otra el contacto directo y fluido y el conocimiento estrecho de todas las empresas a las que representamos, que a nosotros nos gusta llamar ‘partners’ porque así es como les sentimos, y no como “clientes”. Para nosotros cada uno de nuestros partners cuenta, por lo tanto, nuestro objetivo básico no es crecer en cuanto a número de empresas adheridas (ya que no pretendemos ampliar de manera desmesurada), sino que aspiramos a satisfacer las necesidades reales de cada una de ellas en materia de promoción MICE, estando en contacto directo de manera muy estrecha y fluida. En realidad, nos consideramos como una extensión del departamento de promoción de cada uno de ellos y para ello necesitamos conocerles a la perfección y eso solo lo logramos con una cercanía y fluidez en las relaciones. Te aseguro que les cuidamos mucho a todos y cada uno de ellos.

Nuestro claim es “Creating MICE connections”. Estas conexiones las enfocamos a generar sinergias no solo entre agencias de eventos nacionales e internacionales y entre nuestras empresas partner (promoción en ferias especializadas, organización en Mallorca de un workshop anual internacional) sino también entre los mismos partners, a través de actividades de networking local masivo – con eventos de gran aforo como el que realizamos en Central Studios en Binissalem, y de networking local más reducido y exclusivo como nuestros Business Lunch mensuales que realizamos en el restaurante Fera Palma.

- ¿Cuáles son vuestras principales herramientas para garantizar el cumplimiento de las expectativas de los profesionales y empresas que cuentan con vosotros?

Desde siempre hemos creído firmemente que una de las herramientas vitales para garantizar el cumplimiento de las expectativas de nuestros partners es escuchar realmente las necesidades de cada uno de ellos. Y cuando digo escuchar me refiero a escuchar de manera activa y constante con la finalidad de tener con ellos un feedback dinámico con una relación comercial y de alianza total con sus objetivos, necesidades y expectativas.

- ¿Qué objetivos os habéis marcado para este año y cuáles son las iniciativas que estáis ahora llevando a cabo?

Hasta la pandemia COVID 19, el impacto económico del turismo de negocios era evidente para un destino como Mallorca. La pandemia ha proporcionado un business case para que los partners de MallorcaLeads (empresas proveedores de servicios MICE del destino) vuelvan a alinear su agenda de turismo de negocios en sus planes locales de promoción y desarrollo en reconocimiento del impacto que la industria MICE tiene en nuestra isla: en nuestros ciudadanos y economía.

En 2020, en medio de la pandemia de COVID 19, MallorcaLeads ha continuado organizando sus actividades de promoción y networking. En un primer momento se realizaron encuentros virtuales con todas las empresas ‘partner’ para que profesionales referentes del sector compartieran temas de candente actualidad y todos nuestros partners sintieran que la familia MallorcaLeads seguía muy cerca de ellos. Por otra parte, seguimos apostando por una línea de comunicación y promoción constante en nuestros perfiles de redes sociales basados en la esperanza y el positivismo en el sector y la constante promoción de los servicios de cada uno de nuestros partners.

Pasado el confinamiento, y con la relajación de medidas en la hostelería, pudimos poner en marcha de nuevo los Business Lunch mensuales, que reunieron de nuevo a los actores de la industria en encuentros de grupos reducidos respetando las medidas sanitarias. Estos Business Lunch se celebraron durante el 2020 hasta que las restricciones locales a la hostelería y las reuniones lo impidieron.

A pesar de los obstáculos acaecidos en el año 2020 para el sector turístico en general, hemos abogado por la continuidad, por animar al sector, por estar presentes y al lado de nuestras 60 empresas partner, por caminar con ellos cogidos de la mano. Hemos sobrevivido a la pandemia, y seguimos estando aquí, que dada la situación es un auténtico logro, y es lo más importante como figura leader.

En cuanto a las iniciativas actuales y que estamos llevando ya a cabo, podemos hablar que seguimos apostando por la promoción de destino y de nuestros casi 60 partners a través de nuestras redes sociales - nuestro escaparate al mundo - y enfocado a todos los Meeting Planners interesados en traer eventos a Mallorca en cuanto la situación lo permita. Además, recientemente hemos participado en la iniciativa SOS MICE y en los próximos meses colaboraremos en una iniciativa privada para presentar Mallorca en un foro sobre MICE.

Pero también me encanta hablar de objetivos, y en MallorcaLeads son muchos los que nos hemos planteado para el 2021 entre los que destaca el apoyo constante a nuestras empresas partner en sus estrategias de captación de eventos en esta nueva era. Además, apostamos por consolidar la base de partners exclusivos con los que contamos. Nuestra filosofía no es crecer en lo referente a número de partners – tal y como he matizado anteriormente-, sino contar con un número representativo en calidad de cada uno de los perfiles de empresa, de manera que, cuando un organizador de eventos entre en nuestro listado de partners, vea que tiene todo lo que necesita para organizar un evento de éxito y profesional en Mallorca.

Aún así, nuestro principal objetivo se basa en promocionar el destino Mallorca para recordar que es un destino que aglutina todo lo necesario para un evento exitoso y dar visibilidad nacional e internacional a todas las empresas MICE que forman parte de nuestro sistema de comercialización.