Hacer la declaración de la renta es librar un lucha constante para tratar de no pagar al fisco ni un euro de de más. Los que cuenta solo con una nómina entre sus ingresos no suelen tener problemas, ya que las empresas ajustan el IRPF a lo largo del año para que todo esté cuadrado y la Agencia Tributaria no reclame nada una vez revisa la declaración. Sin embargo, a otros les cuesta más conseguir el ansiado objetivo de que salga a devolver.

Para lograrlo, una buena manera de hacerlo en esta campaña de la Renta 2021 es incluir todas las facturas que se puedan desgravar. Aunque muchos no lo saben, esto lo puede hacer todo el mundo, no solo aquellos trabajadores dados de alta en el régimen de autónomos, pero solo en algunos supuestos concretos. ¿Cómo se pueden distinguir? Basta con conservar la factura o ticket en cuestión, hacer un análisis de ellas y apuntar esta serie de consejos que lo harán todo más sencillo. Guardería y material escolar Aunque no todas las comunidades incluyen este supuesto entre las facturas deducibles, hay diez que sí lo hacen. Sobre las guarderías, se trata de Murcia, Baleares, La Rioja, Cantabria, Canarias, Asturias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón. Cada una de ellas tiene sus propias condiciones que se deberán consultar antes de incluir este gasto en la declaración. También relacionado con los más pequeños de la casa, hay algunas regiones que consideran que el gasto en libros de texto o actividades extraescolares debe ser uno de los supuestos que desgraven en la declaración de la renta. Esto ocurre en Aragón, Asturias, Baleares, Castilla La-Mancha, Extremadura, Madrid y la Comunidad Valenciana aunque, como en el caso anterior, cada una tiene sus particularidades. Vehículos eléctricos y bicicletas La lucha contra el cambio climático y por la preservación del medio ambiente está en las agendas de la casi totalidad de los políticos a lo largo de todo el mundo y la campaña de la Renta 2021 no es ajena a ello. Por eso, regiones como La Rioja, Cantabria y la Comunidad Valenciana incluyen las inversiones en vehículos eléctricos y bicicletas como gastos deducibles en la declaración. Internet y suministros Los gastos de cuota de alta y cuotas mensuales para el acceso a internet en líneas de alta velocidad (para la población general o solo para determinados grupos de edad) están incluidos entre los gastos a deducir en La Rioja o Galicia. La primera también contempla una deducción en las facturas de la luz y el gas para jóvenes emancipados. Gastos médicos Aquel dinero gastado en el tratamiento de enfermedades, salud mental, embarazo y nacimiento de hijos o accidentes entra dentro de los supuestos desgravables en Canarias y Cantabria. Transporte público Una buena manera de fomentar el uso del transporte público es reducir los gastos que supone para el bolsillo de los contribuyentes. Por eso, Asturias ha incluido este supuesto como gasto deducible para aquellas personas que vivan en zonas rurales en riesgo de despoblación. Volcán de La Palma Los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma disfrutan de un régimen especial este año como consecuencia de los múltiples gastos que han tenido que afrontar para reconstruir sus hogares, que se han visto afectados por la lava, las cenizas o el polvo.