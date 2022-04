La Campaña de la Renta 2021 dio comienzo el pasado miércoles, lo que implica que llega el momento de que miles de españoles cumplan con el fisco. Si no eres de los que acuden a un gestor o a la propia Agencia Tributaria para realizar la declaración del IRPF, tienes que saber que hay que tener mucho cuidado en no incurrir en los errores más frecuentes de los declarantes. La complejidad de parte de la legislación y los papeleos pueden abrumar a cualquiera, por lo que tener claros los pasos a seguir es esencial para que luego no haya disgustos.

Para evitar problemas y errores en la realización de la renta lo mejor es tener claros los cinco errores que jamás debemos cometer: Situación personal y familiar Los cambios en el estado civil y tener hijos afectan a la declaración de la Renta. Para beneficiarse de las diferentes ayudas fiscales estatales o autonómicas o para calcular si resulta mejor presentar una declaración conjunta es fundamental especificar esto. Vivienda habitual Quienes compraron su primera vivienda antes de 2013 deben recordar que siguen tienen teniendo derecho a una de deducción del 15% de los pagos de la hipoteca, con un máximo anual de 9.040 euros, pese a que este beneficio fiscal ya no se aplique a las nuevas adquisiciones. Los contribuyentes que tengan una segunda vivienda o más tienen que tributar por ellas en la declaración, imputando en su renta el 1,1% del valor catastral de los segundos y siguientes inmuebles. Vuivienda alquilada Todo aquel que arrende su vivienda a terceros tiene que saber que tiene una deducción en la declaración de la renta por ello. Según indica la Ley del IRPF, el propietario podrá beneficiarse de una reducción del 60% sobre el rendimiento neto del alquiler, tributando así el 40% restante. Planes de pensiones Los contribuyentes tienen derecho a reducir la base imponible con las aportaciones a los planes de pensiones, lo que rebaja la cantidad a pagar. El límite de la rebaja de la base imponible es de 10.000 euros con carácter general y de 12.500 para mayores de 50 años. Subvenciones Algunas subvenciones están exentas, pero otras se consideran una ganancia patrimonial y deben declararse. Las ayudas estatales del plan PIVE para comprar coche son un ejemplo. El borrador no suele incluirlas.