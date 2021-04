Con el plazo para presentar la Declaración de la Renta 2020 abierto hasta el próximo 30 de junio, es hora de ponerse manos a la obra para evitar dejar este importante trámite para última hora y tener margen de maniobra si surge algún imprevisto.

Sin duda alguna, la casilla más importante es la número 645, ya que refleja el resultado final y nos indica si la Declaración de la Renta sale a ingresar o devolver. Sin embargo, existen otros apartados que se usan habitualmente y que conviene conocer para la correcta realización de la misma. Un repaso a las casillas más empleadas agrupadas en sus diferentes secciones.

Casillas rendimientos del trabajo

Casilla 001

Thank you for watching

En esta se debe especificar el importe íntegro de todas las rentas de trabajo recibidas en 2019, así como las cantidades procedentes de planes de pensiones que figuren como rentas periódicas. También hay que incluir las percepciones del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) por rendimientos del trabajo no pagados.

Casilla 020

Si un contribuyente inscrito en la oficina de empleo acepta un puesto de trabajo que conlleva el traslado de su lugar de residencia habitual a un nuevo municipio, podrá servirse de la deducción por movilidad geográfica. El importe total que podrá ser objeto de deducción es de 2.000 euros.

Casilla 019

Otros gastos deducibles hasta 2.000 euros con carácter general. Hacienda explica que "la reducción por obtención de rendimiento de trabajo únicamente se aplicará a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 14.450 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros. En estos casos se aplicará tanto el gasto de 2.000 euros como esta reducción. El importe de la reducción será:

-Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 11.250 euros: 3.700 euros anuales.+

-Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 11.250 y 14.450 euros: 3.700 euros menos el resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 11.250 euros anuales".

Casillas rendimientos del capital mobiliario

Casilla 027

Intereses de cuentas, depósitos y otros activos financieros. En esta debemos aportar los rendimientos derivados de la transmisión o amortización de activos financieros tales como Letras del Tesoro, bonos, obligaciones, participaciones preferentes?

Casilla 031

En línea con lo anterior, esta casilla está destinada a especificar los rendimientos que deriven de la transmisión, amortización o el reembolso de los diferentes activos financieros.

Plusvalías patrimoniales

Casillas 231-418

En este apartado se reflejarán todas las ganancias y pérdidas patrimoniales, tanto aquellas derivadas de fondos de inversión, como de acciones y derechos de suscripción

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

Casilla 501

En el caso de que el saldo neto de ganancias de los cuatro ejercicios anteriores sea negativo, el contribuyente tendrá derecho a recibir compensación por sus pérdidas patrimoniales.

Reducciones de la base imponible

Casilla 491

La reducción establecida para quienes opten por realizar la tributación conjunta estará reflejada en este punto. El programa Renta Web calcula la cantidad de forma automática, pero esta varía desde los 3.400 euros (para familias con dos cónyuges) hasta los 2.150 (en el caso de las monoparentales).

Casilla 505

Hace mención a la base liquidable general sometida a gravamen y se encuentra en el apartado "Base liquidable general y Base liquidable del ahorro".

Casillas 496-507

Estas casillas tienen como objetivo la reducción por pensiones compensatorias en favor del cónyuge, o por aquellas anualidades con fines alimenticios que no estén destinadas a los hijos del contribuyente.

Casilla 496

Si el contribuyente aporta anualidades para alimentos en favor de sus hijos por decisión judicial, podrá recibir la deducción correspondiente.

Casilla 599

Hace mención a los rendimientos de actividades económicas, un apartado importante para trabajadores autónomos.

Deducciones

Las deducciones también cuentan con su apartado específico en la Declaración de la Renta. Pese a que son muchos los casos que se pueden beneficiar de diferentes desgravaciones, las más comunes son las que derivan de los gastos en vivienda.

La deducción por inversión en vivienda habitual tiene su espacio en las casillas 926-927, mientras que las procedentes del alquiler de vivienda habitual se sitúan en la casilla 928.