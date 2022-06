Ascensos deportivos: impacto de 40 millones en Girona

19 de junio de 2022. Una fecha que quedará siempre marcada en la memoria de los gerundenses. El Girona FC y el Bàsquet Girona lograron un ascenso histórico a Primera División de fútbol y la Liga ACB de baloncesto, lo que supone que dos equipos gerundenses estarán la próxima temporada en la élite. Esto significa que los dos clubes tendrán un presupuesto más elevado que el de este curso, y también unos ingresos mayores.

La afición y los clubes salen muy beneficiados de estos ascensos, pero esto también implicará un gran impacto económico para la ciudad y para la provincia. Y es que, a pesar de que todavía no se ha hecho ningún análisis, la Cámara de Comercio de Girona ha cifrado en casi 40 millones de euros el efecto para el territorio de tener a dos equipos más a la máxima división -también están el Uni, en la Liga Femenina de baloncesto y el Girona CH en la OK Liga de hockey sobre patines-. Así, Girona se ha convertido en la cuarta ciudad del Estado en tener equipos en las máximas divisiones de fútbol y baloncesto -tanto masculino como femenino- y, esto, provoca un gran impacto económico.

Un estudio elaborado por la Cámara de Comercio cuando el Girona FC ascendió a Primera División por primera vez en 2017 decía que el impacto económico fue de unos 22,5 millones de euros. Para llegar a esta conclusión se basaron "en otros estudios de situaciones similares, de equipos que habían estado pocos años en Primera", explicaba el director gerente de la Cámara, Eduard Torrent. Ahora, esta cifra subiría un poco, rondando los 24 millones, porque "el hecho de jugar tres ‘play-offs’ consecutivos ha hecho que el Girona sea mucho más seguido". "Girona gusta mucho", afirma Torrent después de hablar con otras Cámaras de toda España.

El ‘efecto Gasol’

A esta cantidad, se tienen que añadir alrededor de 13 millones más provenientes del baloncesto -Bàsquet Girona y Uni- y del hockey. Unos números que serían "algo más bajos" si no fuera por el ‘efecto Gasol’. Torrent cree que el Bàsquet Girona, en ACB, será "uno de los equipos más seguidos", porque el pívot de Sant Boi -que todavía no ha asegurado su continuidad- "es un referente a nivel estatal y europeo". Tampoco se puede olvidar que el Uni es el único equipo que, la próxima temporada, jugará competición europea, como también lo ha hecho en cursos anteriores, llegando a los cuartos de final de la Euroliga.

A todo esto, se tiene que sumar "el efecto multiplicador de la marca Costa Brava-Pirineos", que es "muy buena" y ya "conoce mucha gente", no solo de Cataluña o de España, sino también otras zonas de Europa como el sur de Francia. "Es una demarcación muy pequeña, pero lo tiene todo muy cerca".

De hecho, la Final Four que llevó al equipo entrenado por Jordi Sargatal a la ACB ya atrajo mucha gente a Girona, que vino porque "tiene más atractivo" que las otras ciudades donde se podía celebrar el acontecimiento, afirmaba el director gerente de la Cámara. Solamente esta final a cuatro y las celebraciones de los ascensos el domingo y el lunes -dos días que no suelen ser demasiados buenos- ya tuvieron un impacto "espectacular" en la restauración, la hostelería y el comercio.

Torrent continúa explicando que el impacto ya se está notando estos días, puesto que, a causa de los dos ascensos el mismo día, "somos noticia en todo España" y también en algunos lugares de Europa porque asegura haber recibido llamadas de Francia o Portugal. Ahora, únicamente hace falta que todo esto se "consolide", pero avisa que se tendrá que tener en cuenta el calendario y las fechas de los partidos porque si se juega en viernes o lunes"vendrá menos gente". Torrent afirma que en la segunda temporada de los rojiblancos en Primera, cuando el equipo se tenía que "consolidar", los horarios no acompañaron.

Glòria Plana, concejala de promoción económica del Ayuntamiento de Girona, piensa lo mismo: "El impacto económico, tanto directo como indirecto, será muy grande". Plana destaca que ayudará a la "desestacionalización" porque en épocas donde no hay tanta actividad en diferentes sectores, tener dos equipos en la élite ayudará a que "venga mucha más gente en temporada baja". Un dato que también tiene claro Lluís Bigas, presidente del Colegio de Economistas de Girona, que asegura que "entre setiembre y junio", que es cuando se juegan las competiciones, "Girona y la Costa Brava no reciben tanto turismo y nos irá bien que venga en esta época del año porque los establecimientos no estarán tan colapsados". Y es que "los seguidores de equipos de Primera y la ACB no tienen nada que ver con los de Segunda y la LEB Oro".

También se debe tener en cuenta "el impacto indirecto de los sectores relacionados con el baloncesto y el fútbol", que tendrán unas ganancias importantes, según afirma Plana. La tercera variante es la de la marca, la que se crea a través de la publicidad o las redes sociales, y la cuarta es la que tiene que ver con la transferencia. Es decir, un aumento del presupuesto del club, que también repercutirá en el territorio. Bigas expone que los dos equipos "multiplicarán por cinco o seis su presupuesto" respecto a esta temporada, que ya se ha dejado atrás para mirar hacia el futuro y para mirar hacia la élite.