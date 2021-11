Marián Cano: La abanderada del calzado español

A veces puede resultar increíble cómo una decisión tan simple como contestar a una oferta de empleo publicada en un periódico puede cambiarte la vida de una manera tan profunda. Y es que fue así la forma en la que Marián Cano llegó al sector del calzado hace ya 21 años, hasta convertirse en presidenta nacional del mismo. Con anterioridad, eso sí, ya atesoraba una brillante andadura profesional, que la había llevado a dirigir la oficina del Instituto Valenciano de Comercio Exterior (Ivex) en Nueva York, lo que sin duda supuso un potente aval para que aquellos que publicaron el anuncio confiaran ciegamente en ella. Su posterior trayectoria no ha hecho más que confirmar la idoneidad de esa apuesta, a la vista de los logros alcanzados en un camino no exento de dificultades, como la crisis del covid.

Marián Cano nació hace 52 años en el municipio alicantino de La Nucía. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, antes de cursar un postgrado en Dirección Comercial y Marketing. Eso la llevó al Ivex, donde tras pasar por diferentes áreas relacionadas con bienes de consumo, pasó a dirigir el departamento de internacionalización. Fue el paso previo a su viaje a Nueva York, donde durante casi dos años estuvo al frente de la oficina que la citada organización tiene en la ciudad de los rascacielos.

Posteriormente decidió regresar a casa, porque según afirma, "necesitaba un cambio, trabajar al servicio de las empresas, que es realmente lo que a mi me motiva". Así, ejerció como gerente en el grupo inmobiliario Remax, hasta que, en 2010, llegó a sus manos un ejemplar del periódico Información de Alicante, donde aparecía una oferta de empleo para ocupar la secretaría general de una organización sectorial. Tras contestar, se encontró con que se trataba de la asociación del calzado de Elche, en un momento en el que estaba inmersa en un proceso de fusión con las otras patronales de la provincia, Villena y Elda. "Tenían problemáticas comunes -recuerda-, y lo adecuado en aquel momento era unirse para sumar esfuerzos".

Ese proceso, al que también se incorporó el municipio castellonense de la Vall d’Uixó, dio paso a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), entidad que pasó a encabezar en 2005 como presidenta ejecutiva. Su trayectoria al frente del potente centro productor que es el territorio valenciano no pasó desapercibida, hasta el punto que en julio de 2020 accedió también a la presidencia interina de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice), cargo en el que ha tenido que hacer frente a la crisis del coronavirus, que se ha cebado de manera especialmente virulenta con la industria de la moda. "El calzado ha pasado por numerosas crisis, pero como esta, ninguna", enfatiza. Y es que las ventas han retrocedido durante la pandemia cerca de un 30%, "porque la gente, al no poder salir de casa, no compraba zapatos". La situación, pese a los problemas añadidos de encarecimiento de la energía y las materias primas, y la amenaza de aranceles de EE UU, está empezando a mejorar, "pero no llegaremos a los niveles prepandemia hasta 2022",a visa.

Marián Cano enfatiza el esfuerzo realizado por el sector español en materia de calidad y diseño, lo que lo ha llevado a ser el principal productor europeo junto a Italia. En la senda de la recuperación en que se halla inmerso, la presidenta de Fice destaca que iniciativas comerciales como el Black Friday suponen un incentivo para el consumo nada desdeñable.