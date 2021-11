El 'abc' de la hipoteca

Hace un año, Jennifer y Jorge se lanzaron a la compra de una vivienda y, con ello, a la aventura de contratar una hipoteca. "Mucho preguntar a Google, a amigos y familiares. Es más, perdimos una de las casas que nos gustaban por esto. No nos íbamos a meter en una hipoteca sin saber absolutamente nada", recuerda el madrileño de 29 años, y reconoce que parte de la elección la dejó en manos del gestor de su banco: "Tuve que confiar en él, aunque me había informado mucho había cuestiones que no lograba entender".

Su caso no es aislado. La dificultad para contratar productos financieros en España debido a la falta de educación en este ámbito y al desconocimiento de estos temas es más común de lo que parece. Así lo demuestra la última encuesta de ING, donde seis de cada diez españoles reconoce tener dificultades para comprender la documentación bancaria, un porcentaje que asciende al 62% si hablamos del papeleo de contratación de una hipoteca.

Al igual que esta pareja, de los encuestados que confiesan tener dificultades para interpretar la documentación bancaria, un 25% asegura que aunque llega a entenderlo, tiene que invertir tiempo y esfuerzo. A su vez, el 19% indica que, a pesar de recibir información, siente que no siempre resuelve sus dudas, sobre todo cuando están relacionadas con la contratación de hipotecas y seguros.

Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, destaca dos cuestiones fundamentales a interiorizar: la cantidad que se pide prestada y el plazo en el que se va a pagar, ya que la combinación de estos dos elementos "será lo que determine la cuota mensual, una cantidad que debe adaptarse a la situación económica de cada persona". Para ello es importante familiarizarse con palabras como: