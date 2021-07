Dividir gastos y pagarlos en un click

Este verano se asemeja más al de 2019 y las vacaciones con amigos han empezado a surgir de nuevo. Conservar todos los tickets de las compras en el supermercado o los de la gasolina para después hacer cuentas de quién ha pagado qué, cuánto debe cada uno o cómo pagar la parte correspondiente ha pasado a la historia. Ahora, todas estas acciones se pueden realizar a golpe de click desde los smartphones. Un ejemplo de ello es Bizum, el servicio incluido en más de veinte entidades bancarias que permite transferir dinero a una persona en el momento.

Esta nueva normalidad también la ha aprovechado el banco digital de origen alemán N26, que la semana pasada lanzó Split the bill, una nueva funcionalidad dentro de la app del neobanco que permite dividir los gastos comunes. Tras realizar una compra y seleccionar la opción de dividir la cuenta indicando cómo y con quién, se realizará una solicitud automática de MoneyBeam, el servicio para enviar y recibir dinero para clientesdel banco digital, con la cantidad especificada y así saldar su deuda. Para aquellas personas que no pertenecen al banco móvil se les compartirá un mensaje con los detalles bancarios y las instrucciones de pago, explica Marta Echarri, directora general de N26 para España y Portugal. "Desde N26 buscamos simplificar estas acciones sin necesidad de instalar más de una aplicación en el móvil", apunta.

En cuanto a las aplicaciones móviles a las que hace referencia Echarri, dentro de las que son compatibles con iOS y Android y tienen más de medio millón de descargas, una de las mejor valoradas en las dos plataformas es la española Verse. Además de permitir enviar, solicitar, transferir o recibir dinero al momento, divide los gastos de forma automática sin necesidad de pertenecer a ninguna entidad bancaria en concreto. En una cena, por ejemplo, al ingresar el coste de la misma automáticamente muestra cuánto tiene que pagar cada comensal. Si se tratan de unas vacaciones, cada uno introduce los gastos que ha pagado durante el viaje y la aplicación calcula si alguien del grupo debe dinero o de lo contrario ha puesto más que el resto. A esto se le añade la posibilidad de crear un bote para una barbacoa, un regalo conjunto o cobrar entradas para una fiesta universitaria a través de Verse Eventos. "Somos la única app del mercado con este apartado", aseguran desde la empresa.

Por su parte, Splitwise permite crear grupos con diferentes personas e incluir los gastos que vayan surgiendo. Una vez se tengan todos los gastos, el programa los divide por igual o según los porcentajes que se seleccione y establece cuánto tiene que pagar cada miembro del grupo o si hay que devolver a alguien que haya pagado de más. Aunque se pueden registrar los pagos que se realizan, ya sea en línea o en efectivo, no permite saldar las deudas directamente desde la plataforma. Para ello, según especifican desde la compañía, tiene integrado los servicios de PayPal y Venmo, aunque de momento solo está disponible para los clientes de Estados Unidos. "Debido a la naturaleza sensible de la información de la cuenta bancaria, actualmente no hay lugar para almacenar esta información en Splitwise", añaden.

La herramienta que sí ofrece la posibilidad de pagar a través de PayPal en España es Settle Up. En esta ocasión, para dividir los gastos solo es necesario que uno de los integrantes del grupo la tenga instalada y permite exportar un resumen de todas las acciones realizadas en un documento o enviarlo directamente a un correo.

Las nuevas apps se diferencian de Bizum en que hacen un reparto previo de los importes

Esta es la aplicación que usa en sus viajes Jessica Llavero, experta en cuentas y bancos de HelpMyCash.com, y asegura que estas herramientas son "muy precisas y una buena opción para mantener a raya los gastos en grupo, tanto en ocasiones puntuales, como son las vacaciones, como para organizar los gastos que se generan al compartir un piso". Un punto negativo que menciona Llavero es la publicidad constante que aparece en estas plataformas si no pagas las versiones premium, además de no poder acceder a ciertas funcionalidades.

Esto es lo que ocurre con Tricount, que para acceder a funcionalidades como la de exportar los datos en un PDF o Excel, dividir los gastos a partes desiguales o mostrar estadísticas para entender los datos; es necesaria la versión de pago. En cuanto a la parte gratuita, aunque no integra una funcionalidad específica para enviar dinero directamente, sí permite introducir el número de cuenta bancaria, el cual se mostrará a aquellas personas que deben dinero para que puedan realizar transferencias a través de su banco. Por último, Splid es la más básica y no hay ninguna opción que facilite el pago entre usuarios.

Para elegir la mejor hay que conocer las necesidades de cada uno e investigar quién hay detrás de las aplicaciones, aconseja Marc Rovira, miembro de la Asociación Española de Fintech e Insurtech. Rivera, además, es el fundador y CEO de Polaroo, una startup que permite gestionar los gastos recurrentes que también incluye la funcionalidad de dividir aquellos que compartes con otras personas. "Es fundamental poder conectar con la empresa y ver si es un equipo que busca ayudarte a nivel personal y que intentan buscar una mejor solución aunque les suponga un poco más de trabajo", añade.