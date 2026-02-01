Cristina Moreno, vicerrectora de estudiantes y Proyección Educativa de la UIB: «El Job Day de la UIB es un espacio de encuentro entre empresas y personas usuarias»

¿Cómo podemos definir JOB DAY UIB?

Es un espacio de encuentro cara a cara, articulado desde la proximidad y el diálogo, entre el alumnado universitario (si bien también contamos con titulados universitarios y personas que quieren reorientar su salida laboral) y las empresas. Más allá de ese encuentro entre potenciales demandantes de empleo y las empresas que puedan contratarles, JOB DAY UIB es también un espacio de formación. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista de que, además de los estands de las distintas empresas, también los hay de varios colegios profesionales, y esta es una cuestión muy relevante, sobre todo en lo relativo a las denominadas profesiones reguladas. Para esos casos, las personas usuarias (cabe recordar que la entrada es gratuita y libre para todo el mundo) de JOB DAY UIB pueden establecer contacto directo con los distintos colegios y plantear dudas en relación con el acceso a la profesión en cuestión. Quiero significar que, además de los estands de las empresas y de los colegios profesionales, también tendremos habilitados distintos corners, en los que las personas interesadas podrán revisar su currículum y recibir consejos a la hora de abordar una entrevista de trabajo, entre otras cuestiones. JOB DAY UIB, organizado por el Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa es un evento plenamente consolidado en el calendario de la Universitat de les Illes Balears, puesto que la edición de este año (que se celebrará el 10 y 11 de marzo) es la decimonovena.

¿Qué expectativas tienen, faltando más de un mes para la cita, para la edición de este año?

Atendiendo a los datos de inscripción que manejamos a día de hoy, todo apunta a que vamos a tener más participación que en 2025, y ya entonces tuvimos en el JOB DAY UIB unas 170 empresas. Para este año, esperamos superar las 180 empresas y entidades participantes. Es lógico pensar que también nos podemos mover, respecto a la asistencia de usuarios, en los registros del pasado año, con cerca de mil participantes. Incluso -creemos- se puede incrementar esa cifra. En la edición del pasado año, se generaron más de mil ofertas de trabajo y prácticas, que es, asimismo, una cifra muy importante. Debo subrayar, en todo caso, la importancia de que las personas usuarias acudan los dos días de JOB DAY UIB (martes y miércoles), por cuanto las empresas inscritas no permanecen las dos jornadas sino que hay rotación para poder dar cabida a todas.

¿A qué sectores pertenecen las empresas inscritas?

Contamos con empresas de todo tipo: empresas públicas y empresas privadas; empresas de gran tamaño y empresas pequeñas. Si tenemos que hablar de sectores, podemos decir que están casi todos representados (empresas del ámbito sanitario, de hostelería, de turismo, de ingeniería, del mundo de las finanzas, del medio ambiente…); es decir, contaremos con una oferta muy plural. Cabe decir que hemos constado un crecimiento de empresas tecnológicas y vinculadas a la innovación, al participar muchas de las compañías ubicadas en el ParcBit.

¿Qué beneficios obtienen empresas y usuarios por su participación en JOB DAY UIB?

Al estructurarse en un espacio y un tiempo muy concentrados, el beneficio que se deriva de ello, tanto para usuarios (en su gran mayoría, estudiantes de la propia UIB) como para las empresas, es claro. Las empresas pueden llegar a conocer a diferentes candidatos para determinado puesto de trabajo (seguramente, en otro formato necesitarían mucho más que dos días para reunirse con gran cantidad de potenciales empleados) y, desde el otro punto de vista, las personas usuarias tienen ante sí la oportunidad de contactar directamente con gran cantidad de empresas y entidades en un tiempo récord. La prueba de la eficacia del modelo es que de los encuentros entre las dos partes de JOB DAY UIB surgen muchas entrevistas a partir del feeling inicial que hayan tenido unos y otros. Si se me permite, yo digo que la relación entre empresas y personas usuarias se asemeja a las citas rápidas. Lo cierto es que se allana y facilita el camino de un modo muy claro para ambas partes, sobre todo al no tratarse de un frío contacto por email sino -como decía al principio- a partir de encuentros cara a cara, personales; eso es, sin duda, un valor añadido, puesto que no debemos olvidar nunca que los seres humanos somos seres relacionales.

Además de vicerrectora, es usted también profesora y, por tanto, está en contacto diario, con el alumnado universitario. ¿Hasta qué punto preocupa a los jóvenes universitarios el acceso al mercado laboral?

De entrada, diría que el primer sentimiento que caracteriza a los estudiantes respecto de esta cuestión es la ilusión. Al mismo tiempo, se ocupan de esa misma inserción laboral, aunque no se puede negar ni obviar que también existe cierto grado de preocupación, sobre todo por conseguir un trabajo digno,que les motive y que dé respuesta a los estudios que han realizado y a los esfuerzos que les ha conllevado. El grado de inserción laboral de los estudiantes de la UIB en nuestra Comunidad está en el 85%, según los resultados de las últimas encuestas efectuadas sobre este particular. En todo caso, destacaría la importancia de la formación de postgrado, y me refiero a máster, títulos propios e incluso microcredenciales, para de ese modo poder ofrecer cada estudiante una respuesta más específica a los perfiles concretos que necesitan las empresas.

Aboga usted por la formación continua…

Obviamente, así es. Es, a mi modo de ver, un valor añadido muy claro, que facilita el acceso al mercado de trabajo. Creo que la única forma de ofrecer el mejor servicio a la sociedad -independientemente de la profesión que uno tenga- es que el conocimiento del profesional esté ampliándose continuamente. En otras palabras, conseguir la inserción laboral no significa dejar de estudiar y formarse. De hecho, comento a menudo a mis estudiantes que el día que obtienen la titulación es el día cero de su formación; de modo que toda la formación anterior (de años) no son más que preliminares o fases previas.

La Universidad tiene como uno de sus objetivos facilitar talento y profesionales cualificados al mundo laboral y al conjunto de la sociedad. En ese sentido, JOB DAY UIB sería el ejemplo más paradigmático…

La universidad, de una forma estructural, tiene un contacto continuo con el mundo empresarial. Esta faceta se lleva a cabo a través de distintos espacios académicos y a través de las prácticas curriculares (obligatorias) y extracurriculares del alumnado. Igualmente, también a través del fomento del emprendimiento y de la transferencia del conocimiento. Por tanto, ese encuentro entre universidad y empresa es un encuentro natural, además de necesario. En consecuencia, como universidad, estamos llamados a ayudar al alumnado en ese acercamiento al entorno laboral. En este caso, lo llevamos a cabo a través del Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP), con actividades tales como JOB DAY UIB, efectivamente.

¿Perciben desde la UIB cambios en el perfil de profesionales que demandan las empresas?

Determinadas empresas empiezan a contratar personas que cuentan con un doctorado en su materia, independientemente de cuál sea esta. ¿Por qué? Porque esas compañías valoran en esa persona cuestiones como la disciplina, la perseverancia, el compromiso… Se plantean que una persona que ha dedicado de tres a cinco años de su vida a formarse a través de una investigación continua tiene muchas competencias transversales a tener en cuenta. Por otra parte, en los últimos tiempos se habla mucho de las soft skills, que son aquellas competencias relacionales que complementan a las hard skills, o competencias técnicas. Y es cierto que muchas empresas necesitan profesionales que sean capaces de trabajar en equipo, resolutivas en la mediación de conflictos, profesionales que muestren empatía y asertividad. Es decir, no se está demandando únicamente competencia técnica, sino también competencia relacional.

Microcredencial de IA y búsqueda de trabajo

«La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse, y está claro que supone un reto para todo el mundo, para los estudiantes, para los docentes y -claro está- también para las empresas. Un compañero me decía hace unos días que, mientras nuestro progreso se lleva a cabo de forma aritmética, mientras que la IA progresa de forma geométrica, con lo cual siempre estaremos por detrás». De esta forma razona Cristina Moreno la importancia de la Inteligencia Artificial en nuestros días, también en el entorno universitario.

Así las cosas, la Universitat de les Illes Balears (a través de la Fundació Universitat-Empresa) organizará una microcredencial de IA y de búsqueda de trabajo, cuyo inicio está previsto para el 17 de marzo. Está dirigido -y con inscripción gratuita- a las personas demandantes de ocupación en situación de paro y otros colectivos vulnerables. En concreto, a personas de entre 25 y 64 años interesadas en mejorar la empleabilidad mediante el uso de tecnologías digitales y adaptarse a las demandas del mercado laboral actual mediante el uso de estas tecnologías. Se impartirá en modo presencial en el edificio de Sa Riera, en Palma.

Como reza el propio anuncio de la formación, «el objetivo principal de este curso es aprender a utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa para mejorar la búsqueda de empleo, optimizar el currículum, preparar entrevistas e incrementar la productividad personal y profesional».

Noticias relacionadas

«Estamos llamados a incorporar esas herramientas a nuestro día a día. En relación con la inserción laboral, los candidatos a cubrir puestos de trabajo y las empresas pueden ver la IA como una herramienta que les ayuda a ese fin», sigue argumentando Moreno.