La vigencia de los principios cooperativistas en el mundo actual

Desde 2023, Joan Manel Mulet es el presidente de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB), función que complementa con su trabajo de profesor y presidente en el colegio Sant Felip Neri (gestionado por la cooperativa Gorg Blau). Como presidente, a Mulet le corresponde ser la cabeza visible de la entidad en el recién estrenado 2026, un año especial por cuanto se conmemora el 40 aniversario de su constitución.

«Es un placer y un orgullo que nuestra entidad cumpla 40 años. Se dice rápido, pero son muchos años, en los que UCTAIB ha pasado por momentos de todo tipo, incluso con riesgo de desaparición en 2011. Actualmente, podríamos decir que estamos bien, no podemos quejarnos, a pesar de que siempre queremos mejorar», empieza valorando Mulet.

El presidente de UCTAIB opina que los siete principios cooperativos (adhesión voluntaria, gestión democrática, participación económica, autonomía-independencia, educación-formación-información, intercooperación e interés por la comunidad) son «más vigentes que nunca». Y lo razona: «Uno de nuestros principios es el principio democrático: en un momento como el actual, en el que la democracia se está viendo amenazada en el terreno internacional, cabe reivindicar una forma de proceder democrática y consensuada. En una cooperativa, las decisiones no las toma un director general o un CEO (ahora está de moda esta palabra) de forma unilateral, sino que son fruto de un debate en el marco de un consejo rector o de una asamblea; aunque -es lógico- cada cooperativa tiene quien ejerce de portavoz o de persona visible».

Contrapeso al capitalismo más salvaje

Por otra parte, Mulet asegura, categórico, que «nosotros no somos capitalismo puro y duro salvaje; es decir, para las cooperativas, la perspectiva económica es muy diferente a la convencional. Para poder subsistir y crecer, está claro que necesitamos rédito económico, pero sin dejar en un segundo plano (sino al contrario) la vertiente humana. En este sentido, considero que somos un contrapeso importante frente al ideario que impera en nuestros días. Las cooperativas no buscamos el beneficio económico conseguido de cualquier forma, sino que tenemos unos principios que marcan nuestras actuaciones en el día a día».

Precisamente por este motivo, el de la vigencia de sus principios y valores, el presidente de UCTAIB reivindica un apoyo más claro por parte de la Administración a las cooperativas. «Siempre que tengo ocasión de coincidir con políticos -refiere-, les digo y les repito que, de una vez por todas, tienen que apostar por las cooperativas y los modelos cooperativistas. Llevamos años, muchos, escuchando que nuestro modelo gusta, pero eso se tiene que reafirmar con hechos, con una apuesta firme y decidida. ¿Cómo? Con unas subvenciones bien dotadas, con fomento claro de las cooperativas, entendiendo que nuestro modelo es más sostenible, más arraigado al territorio y defensor claro de nuestra idiosincrasia como pueblo: de nuestras tradiciones, de nuestra lengua y de nuestra cultura».

Buen conocedor de los 40 años de historia de la entidad que preside, Joan Manel Mulet subraya varios puntos de inflexión a lo largo de esas cuatro décadas. «UCTAIB se constituyó en 1986 ante la necesidad de tener una representación de las cooperativas, que por aquel entonces empezaban su singladura en nuestra Comunidad, en tiempos de democracia, puesto que a lo largo de la historia siempre ha habido cooperativas en Balears. Pero se pretendía entonces unificar esfuerzos y tener una representación más eficaz”, empieza recordando.

«A lo largo de cuatro décadas -prosigue-, ha habido fases muy positivas y otras muy negativas. El momento crítico llegó en 2011, cuando el Govern de entonces, nos retiró la subvención anual. En ese momento, UCTAIB estuvo a punto de desaparecer. Con un esfuerzo extraordinario (que hay que valorar en su justa medida) de todo el mundo, llegamos salir adelante en aquel escenario tan complicado y difícil. Se plasmó de una manera clara y diáfana el sentido de compromiso y de pertenencia. En aquel momento se creó la figura dels ‘Amics de les Cooperatives’, que llegó al conjunto de la sociedad (más allá de los socios cooperativas), con unos resultados tan sorprendentes como buenos, a través del abono anual de pequeñas suscripciones. El Consejo Rector hizo un gran trabajo de visibilidad de la causa cooperativista y, gracias a la colaboración de muchas personas y y la solidaridad de muchas cooperativas que prestaron dinero, la entidad pudo sobrevivir».

Otro punto de inflexión (más positivo de lo que se podría imaginar a priori) fue la pandemia del Covid-19. Así la valora y recuerda Mulet. «Por una parte, no cabe duda de que la pandemia afectó en negativo el día a día de las cooperativas, como pasó con todos los sectores económicos, pero una vez más se puso de manifiesto nuestra capacidad de resiliencia. Los hechos y los números así lo indican: durante los años 2020 y 2021, en Balears, no solo se mantuvo el número de cooperativas y de socios, sino que además se aumentó ese registro. Ayudó por una parte la Ley de microcooperativas, aprobada en 2019, pero sobre todo el hecho de que el conjunto de la ciudadanía, en la pandemia, se planteó muchas cosas, entre ellas la forma de vivir, la forma de trabajar y, por tanto, también la conciliación. Así, el modelo cooperativo ganó muchos adeptos en aquellos años, que fue percibido como un refugio ante ese cambio de mentalidad».

En términos actuales, según Mulet, el crecimiento en el número de cooperativas de Balears no es comparable al que se registra en otras comunidades autónomas de España. «Somos unas islas pequeñas, unas islas en las que hay trabajo suficiente; es decir, en mi opinión, en 2026 quien busca trabajo, lo encuentra. Por lo tanto, en esta tesitura, es más difícil que las personas (sobre todo los jóvenes) se planteen montar un negocio y, de algún modo, complicarse la vida emprendiendo. Sin embargo, en Castilla-La Mancha o Castilla-León, en la denominada ‘España vaciada’, al haber más dificultades de incorporación al mercado laboral, se están creando muchas cooperativas».

Enfatizando en la cuestión, Mulet señala que «en Balears, en hostelería, en restauración, los empresarios se las ven y se las desean para encontrar trabajadores, en mayor medida si deben tener cierta cualificación. Ocurre, pues, que éste no es el escenario ni el marco más propicio para emprender y, por qué no, crear una cooperativa. Pero para ello, hay que tener ganas e ilusión y participar del modelo cooperativo. Como hemos comentado, no es una empresa al uso, sino que prioriza a las personas; esa mentalidad hay que tenerla desde el principio».

Visita programada al Congreso de los Diputados

Joan Manuel Mulet es el octavo presidente de UCTAIB. Le precedieron Miquel Ángel Cabeza (Consejo Rector Constituyente y, posteriormente, en el período 1989-1999), José Manuel Ferrer (1986-1989), Dolors Talens (1999-2003), Enric Pozo (2003-2007), Antoni Vicens (2008-2015) y Malena Riudavets (2015-2023).

Junto al personal de la entidad y a los demás miembros del Consejo Rector, Mulet viene trabajando en los últimos meses para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la entidad con todo tipo de actividades, un enfoque transversal y un logotipo creado para la ocasión. «Una de las actividades que más ilusión nos hace es la visita, programada para el mes de febrero, de los miembros del Consejo Rector representantes de otras cooperativas al Congreso de los Diputados. Esta visita se enmarca en el ámbito de actos dedicados a fortalecer las relaciones institucionales», empieza explicando Mulet.

Por otra parte, admite, «también nos hace mucha ilusión la visita que haremos, ya en marzo, a una de las cunas del cooperativismo en España, como es Euskadi y, concretamente, al Grupo Mondragón. Conoceremos ahí un modelo cooperativo de éxito contrastado y referencial, del mismo modo que, a lo largo del año, hemos organizado varios actos y charlas para dar a conocer y explicar con detalle nuestro modelo, tanto a los socios como a la población en general. En este sentido, estamos trabajando con la Universitat de les Illes Balears para organizar un curso para Educación 0-3, de la misma manera que también celebraremos otra en Inca, sobre modelo cooperativo».

Para el mes de octubre, aprovechando la conmemoración de su cuadragésimo aniversario, UCTAIB organizará una sesión del Consejo Rector de la Confederación Española de Trabajo Asociado (COCETA). «Ya se celebró en Palma, pero hace muchos años, y es un orgullo y una responsabilidad recibir en esta ocasión a los dirigentes cooperativos de cada comunidad autónoma».

No faltarán tampoco actos tales como uno concierto de la Orquestra Simfònica de Balears, un concierto de los colegios adscritos a UCTAIB en el Teatre Principal de Palma, una verbena en Ses Voltes (pendiente de cerrar fecha con Cort) y la edición de un libro que explicará la historia de la entidad en los últimos 15 años. Lo escribe la misma autora, Jerònina Muñoz, que ya se encargó de escribir la trayectoria de UCTAIB a lo largo de los primeros 25 años (1986-2011).