La tecnología geolocalizable, al servicio del transporte

«Zonna GPS es una empresa basada en la aplicación de la tecnología GPS (tecnología geolocalizable) para poder aportar soluciones tanto a empresas (grandes y pequeñas) como también a particulares. La base es la geolocalización, en tiempo real, de activos, entendiendo como tales todo tipo de vehículo (coche, camión, moto, furgoneta, autocaravana…) y personas, sobre las que se pueda instalar un pequeño dispositivo. Ese dispositivo, fácilmente autoinstalable, hace un seguimiento constante y la información que obtiene queda registrada y custodiada en nuestro servidor para ser consultada en el momento en el que el cliente así lo decida». Elisa Calderón y Juana Cerdá, socias fundadoras de la compañía en mayo de 2025, explican de entrada su operativa.

La base de Zonna GPS -como argumentan- es la geolocalización, para a partir de ahí aplicarla -debida y personalizadamente- a la clientela. «Además, si no contamos con la solución deseada, la desarrollamos…», matizan ambas.

En todo caso, ¿qué ventajas se derivan para el cliente de la geolocalización? «Obtenemos un volumen de datos que nosotras ‘traducimos’ en diferentes formatos (ya sea en tablas, en gráficos, en informes detallados, dependiendo siempre de la necesidad del cliente), y esa información permite, por ejemplo y entre las múltiples posibilidades, el control de la mercancía, la identificación del conductor, o la instalación de un sensor de temperatura, que se encarga de controlar la temperatura y la humedad de los productos transportados en el vehículo… La geolocalización de los vehículos se erige además en un eficiente sistema antirrobo (mediante la notificación instantánea al propietario), del mismo modo que certifica con absoluto rigor el día y la hora de entrega de la mercancía a la empresa de destino… En el ámbito profesional, hay muchísimas aplicaciones porque también podemos convertir un dispositivo móvil en un GPS profesional, y ello permitirá registrar la entrada y salida de empleados, su localización en todo momento».

Distribución alimentaria, instaladores y taxis-VTC

En cuanto a los sectores profesionales a los que pertenecen los clientes de la empresa en la actualidad son, por este mismo orden, distribución alimentaria, instaladores (de cristalería, de electricidad) y el sector de VTC y taxi.

Para este último gremio, Zonna GPS ofrece el que, según las socias fundadoras de la empresa, es su ‘producto estrella’. «Somos la primera empresa balear en tener disponible el servicio de Dashcam, que graba (interior y exterior) y geolocaliza al mismo tiempo, con la ventaja añadida de que el propietario del vehículo puede conectarse a la misma en cualquier momento para comprobar su estado; además, viene equipado con un botón SOS que permite llamar a tres números de teléfono distintos en caso de urgencia». En este sentido, ofrece una seguridad adicional al profesional del mismo modo que también aportará pruebas claras de las circunstancias de un eventual accidente, para aportar a las respectivas compañías aseguradoras. Calderón y Cerdá indican que «cumplimos escrupulosamente con la Ley de Protección de Datos» y que «los vídeos quedan depositados en nuestra nube y se pueden descargar en cualquier momento».

Cerdá y Calderón enfatizan asimismo el valor añadido que aporta «el servicio de acompañamiento en la configuración y personalización de la plataforma. En este terreno, impartimos formación específica para las personas de la empresa encargadas del mantenimiento. Por otra parte, nuestra plataforma es puede integrar totalmente con cualquier API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que el cliente ya tuviera instalada».

Tanto Elisa Calderón como Juana Cerdá confiesan las dificultades y las mil y unas situaciones que hay que superar a la hora de dar los primeros pasos como empresarias, siendo el de dar a conocer sus servicios (sobre todo para el sector de taxis y VTC) uno de los caballos de batalla. Celebran cada paso adelante como un reto superado para seguir creciendo y consolidándose. Así, Calderón recuerda con emoción «el primer cliente que tuvimos, que fue un autónomo que trabaja para varias empresas. Le instalamos un GPS con sonda de temperatura, y la fiesta fue gorda» y constata la importancia del boca a boca para ir ganando en visibilidad en el mercado mallorquín, «en el que todo el mundo se conoce». Por su parte, Cerdá afirma que «personalmente, el cliente que más ilusión me hizo fue el primero que nos llegó desde nuestra web y sin recomendación de terceros». Ambas aseguran, de todos modos, que «en el mundo de la empresa las cosas nunca son fáciles y hay que ir adaptándose a cada momento».

En la actualidad, cuando solo han transcurrido unos meses desde la puesta en marcha de Zonna GPS, con sede en el polígono Son Castelló, de Palma, la mayor parte de la clientela es de Mallorca, «pero ya empezamos a movernos por la península e incluso en Canarias».

Las dos empresarias saben de antemano que la de Zonna GPS es una carrera de fondo, en la que se trata «de ir consolidándonos poco a poco, pero con paso firme y trabajando del modo más profesional posible, para -siempre en la rama de la tecnología- desarrollar aplicaciones que aporten soluciones al día de las empresas».

Elisa Calderón (nacida en Arcos de la Frontera en 1993) y Juana Cerdá (Palma, 1980) se conocieron trabajando en una empresa del sector hace unos años. Tras salir (primero una y luego la otra) de la compañía en cuestión se encontraron casualmente y hablaron de la posibilidad de convertirse en empresarias, y de hacerlo en el mismo proyecto. Tras meses preparación, Zonna GPS vio la luz en mayo de 2025. «Ocurre que en mayo la temporada turística ya se ha iniciado en Mallorca y nuestros potenciales clientes no tenían mucho tiempo para atendernos y conocer nuestros servicios. Pero poco, tras ir sembrando, los resultados van llegando».

Las dos empresarias (casadas ambas y con hijos) se reconocen un carácter y una personalidad antagónica, que, sin embargo, se convierte en complementaria al frente de la empresa. «Yo soy la persona más optimista del mundo, pero debo confesar que el recorrido para empezar a conseguir resultados es más largo de lo que esperaba a priori, pero también soy consciente de que a la gente le da pereza el cambio», confiesa Cerdá. En todo caso, anticipa que «los resultados van llegando porque nosotras sabemos que ofrecemos las mejores soluciones y los mejores servicios para evitar dolores de cabeza a los profesionales». Por su parte, Calderón define la experiencia de los primeros meses como «una odisea, pero no en el sentido negativo, para nada, sino porque no esperaba que llevar una empresa supusiera tantas cosas».

La empresaria gaditana, en Mallorca desde 2016, admite que «Juana y yo somos como el aceite y el agua, pero nos complementamos muy bien y trabajamos con pasión para poder crecer».

PalmaActiva, clave en el nacimiento de la empresa

Elisa Calderón y Juana Cerdá subrayan el papel importante que tuvo PalmaActiva y Rosa Cladera, como coach-mentora de la entidad, a la hora de dar el paso como empresarias. «Lo primero que hicimos fue una mentoría con Rosa Cladera, y nos vino muy bien, porque nos permitió abrir los ojos, aunque fue el primer choque de realidad. Nos hizo ver lo que nos esperaba y nos preparó para ello», destaca Cerdá. «Se involucró muchísimo con nosotras, incluso más allá de lo profesional, y le estamos muy agradecidas por ello», añade Calderón.

Ambas señalan que «en el camino nos hemos encontrado con personas que nos ha querido ayudar de alguna manera, personas fantásticas y generosas. Entre ellas, el propio director general de Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Juan Antonio Tormo, que nos ha apoyado en todo momento y nos ha ayudado a dar visibilidad a Zonna GPS».

Vista su propia experiencia, Calderón y Cerdá no dudan en recomendar los servicios que PalmaActiva ofrece a la ciudadanía a la hora de emprender. «Tanto si quieres emprender como estudiar o si simplemente requieres orientación, es importante acudir a PalmaActiva y dejarse asesorar. De hecho, nosotras mismas vamos a seguir un programa de mentorización para que nos sigan ayudando», expone Calderón. A su lado, Cerdá confirma la utilidad del órgano de Cort. «A los 40 años, tras la pandemia, decidí dar un nuevo rumbo a mi vida; cambié de sector profesional y PalmaActiva me ayudó decisivamente a dar ese paso».