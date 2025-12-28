Pedro Payeras, gerente de Fusteria Campanet: «La excelencia es una parte integral del ADN de nuestra empresa: nos gustan los retos»

El mundo de la empresa no es fácil. Sin embargo, Fusteria Campanet ha superado ya los 50 años. ¿Cuál ha sido y es la clave del éxito?

La clave ha sido la constancia, la capacidad de adaptación y la fidelidad a unos valores muy claros. Se trata de apostar siempre por la calidad, invertir en tecnología, cuidar al equipo humano y mantener relaciones de confianza con clientes y colaboradores. Todo ello ha permitido superar etapas complejas y consolidar un proyecto empresarial sólido y reconocido. Así, acreditamos una trayectoria de cinco décadas destacando en el sector de la carpintería, puesto que la empresa fue fundada por mi padre, Miguel Payeras, en 1974, en Campanet. Gracias al esfuerzo y al compromiso de la familia, estamos hoy dónde estamos. Cabe decir que mi padre falleció en 1981, y fue mi madre, Joana Capó, quien tomó las riendas del negocio. Ella ha sido siempre un referente para mi y para mi hermano Miguel. Actualmente, Fusteria Campanet es una empresa versátil y avanzada, reconocida tanto a escala local como nacional e internacional gracias a la calidad de sus proyectos.

Hace diez años se mudaron ustedes a Inca… ¿Por qué?

La excelencia es una parte integral del ADN de Fusteria Campanet. Nos gustan los retos y trabajar bien. Cada proyecto es una oportunidad para demostrar la habilidad y pasión por la carpintería que tenemos en la empresa. Por ello, tras permanecer 42 años en Campanet, en 2016 nos trasladamos al polígono industrial de Inca, donde pudimos incorporar nueva maquinaria (más potente y moderna) para poder crecer. Fue un cambio crucial para nosotros, un punto de inflexión. En definitiva, un espacio acorde a nuestro objetivo de buscar la excelencia y la calidad óptimo en nuestro trabajo. Así, ofrecemos soluciones integrales adaptadas a gustos, tendencias y propuestas del cliente; y también llevamos a cabo tareas de asesoramiento en materiales, planificación y ejecución y diseño de espacios. Tenemos la suerte, además, de contar con un equipo experto, que se esfuerza a diario por ofrecer lo mejor de ellos mismos y maquinaria de última generación -como decía- en la fábrica. Contamos con una plantilla cercana a los 30 trabajadores, entre los que se incluyen una arquitecta -encargada de la Oficina Técnica-, un delineante, un diseñador de producto y dos controladores de máquina de control numérico, además de todos los operarios. La dedicación de todo el equipo se refleja en la capacidad que tenemos para llevar a cabo proyectos de alta complejidad (llevando a cabo todas las fases de los proyectos), y eso nos produce -qué duda cabe- una gran satisfacción.

¿A qué perfil de clientela atienden fundamentalmente en la actualidad?

Nuestra clientela está formada, principalmente, por arquitectos, interioristas, promotores y clientes finales. Los encargos suelen ser proyectos a medida, con un alto grado de exigencia técnica, estética y de acabado. Predominan viviendas singulares, locales comerciales emblemáticos y proyectos contract, en los que la personalización y la calidad son determinantes.

¿ Qué importancia otorgan en la empresa a la innovación?

La innovación es, sin duda, otro de los pilares fundamentales de esta carpintería. La empresa apuesta por la formación continua de su equipo y la incorporación de nuevos talentos a través de programas de Formación Dual, con seis cursos completados hasta la fecha. En el último año, además, hemos realizado una significativa inversión en maquinaria de última generación, para optimizar los tiempos y los materiales utilizados en producción. Estas herramientas avanzadas permiten a Fusteria Campanet mantener su competitividad y excelencia en cada proyecto. La implementación de software de vanguardia ha sido también crucial para mejorar la eficiencia y precisión en cada trabajo y asegurar así resultados de la más alta calidad.

En Fusteria Campanet también destacan por su desempeño en el área del compromiso social y medioambiental...

Así es. Esta carpintería se rige por un conjunto de valores que guían todas sus acciones. La sostenibilidad, la circularidad y el reciclaje son pilares esenciales en su operación diaria. La empresa no solo busca minimizar su impacto ambiental, sino también promover prácticas sostenibles en la industria de la madera. Además, están implementando un proyecto de empresa saludable, que busca cuidar del bienestar de su equipo humano. Y tenemos que apuntar en este sentido que el sector de la madera es uno de los más sostenibles, ya que utiliza la materia prima más ecológica del planeta. Los edificios construidos con madera están ganando popularidad, lo que es una excelente noticia para la lucha contra el cambio climático. En esta línea, Fusteria Campanet busca liderar este cambio, combinando su rica tradición en carpintería con la innovación para garantizar un futuro sostenible. Por otra parte, el compromiso de Fusteria Campanet con la Responsabilidad Social Corporativa es evidente en sus múltiples colaboraciones con entidades sociales en Mallorca. Forman parte activa de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y su programa ‘Empresas Comprometidas, Empresas con Valores’. Además, somos embajadores de la Mallorca Preservation Foundation y participamos de forma activa en sus actividades. Este compromiso fue reconocido con el premio CAEB 2022 de Compromiso en el Entorno para Empresas de menos de 50 empleados.

Usted, además de gerente de la empresa familiar, es también presidente de la Federació de la Fusta de les Illes Balears y de Unemadera. ¿En qué momento se encuentra el sector de la madera en Baleares? ¿Hay dificultad para encontrar mano de obra cualificada en su empresa y en el propio sector, en Mallorca?

La industria de la madera en Mallorca está en un momento de crecimiento y especialización. Hay un gran número de empresas en el sector que están invirtiendo en tecnología. Respecto a la dificultad para encontrar mano de obra (y con mayor motivo si es especializada), estamos igual que el resto de oficios. Esta dificultad para acceder a mano de obra está ahí y es un problema muy grave. ¿Causa? Creo que quizás nos falta un poquito de concienciación hacia los jóvenes, un llamamiento a que nos conozcan mejor, que sepan que hoy en día trabajar en una carpintería tiene nada que ver con una cochería y mucho polvo. La situación actual supone un reto importante: tenemos que ser atractivos para la incorporación de nuevos talentos. Es una buena oportunidad para los jóvenes de incorporarse a un sector en auge, donde tienen un futuro garantizado y un trabajo fijo asegurado todo el año. Son empresas muy industrializadas con una gran inversión tecnológica detrás. Es decir, casi todas las máquinas están controladas digitalmente; apenas quedan analógicas. La industria de la carpintería de hoy no tiene nada que ver con la imagen que pudiéramos tener hace 40 o 50 años. Son empresas tecnológicamente muy avanzadas, lo cual permite -por ejemplo- que el diseño de muebles juegue un papel protagonista. Cabe añadir en cualquier caso que llevamos a cabo -a través de la patronal y en colaboración con el Ayuntamiento de Inca, el SOIB y la Cámara de Comercio de Mallorca- varios proyectos de Formación Dual.

¿Qué retos tienes planteados para el nuevo año?

Los retos de Fusteria Campanet se centran en seguir creciendo, pero haciéndolo siempre de una forma sostenible, afianzando nuestra presencia tanto a escala local, nacional como internacional, e invirtiendo en innovación y digitalización. Siempre con un paso por delante de cada uno de estos procesos. Para el nuevo año, en línea con el capítulo del talento y la mano de obra, esperamos contar en el Centro Tecnológico de Manacor -y coordinado con el CIFP Politècnic Llevant- con un centro de formación específico de madera.