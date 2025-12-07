Desde el 26 de noviembre y hasta el 29 de abril, la Regiduría de Comercio del Ayuntamiento de Palma, a través de PalmaActiva, ha organizado una ruta guiada (con 14 salidas programadas) por distintos comercios ‘emblemáticos’ de Ciutat. Las rutas serán conducidas y guiadas por el historiador Ramón Martín, de La Visión, y tienen carácter gratuito (en castellano y catalán, alternativamente), previa inscripción por parte de los interesados a través de las webs de la propia empresa y de PalmaActiva.

El punto de salida de las rutas es siempre el Forn La Mallorquina (en las Avenidas) para completar el recorrido en Gelateria Can Miquel, tras visitar -por espacio de dos horas- Bar Cristal, Joyería Miró, Almacenes Plovins, Espardenyeria Llunes, Cafés Llofriu, Can Jaume Artesans, Forn s’Estació, bodega San Antonio, Calçats Neus Palou, Rellotgeria Catalana, Can Joan de s’Aigo, bar Plata, La Industrial, La Pajarita Bombonería, Bar Central, Forn Fondo y Gelateria Can Miquel.

La iniciativa pretende dar a conocer en mayor medida una veintena de establecimientos, todos ellos incluidos en el libro Establiments emblemàtics de Palma-Catàleg 2024, editado el pasado año por el Ayuntamiento. «El objetivo es que quienes sigan las rutas descubran la historia del comercio de Palma, una historia viva, porque los comercios son dinámicos, y también la propia historia y la cultura de nuestra ciudad. Creo que es importante destacar ese valor, esa singularidad y cuidar lo nuestro. Es por eso que se hacen las rutas, por el sentimiento de dar a conocer nuestra ciudad a través de los comercios, tienen un sentido y un porqué. Es importante también que la ciudadanía ponga en valor esos comercios y lo que implican para la vida y la cultura de Palma», refiere la concejala de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer.

Palma ya disfruta de sus rutas comerciales más ‘emblemáticas’ / Manu Mielniezuk / MANU MIELNIEZUK

A su lado, el director general de Comercio, Toni Fuster, añade que «es una forma de conocer comercios, de conocer la ciudad y su entorno. Además, como comerciante que fui, también diré que es una manera de dar a conocer los productos, puesto que en nuestros establecimientos comerciales hay cosas que están también en el mundo digital a precios muy asequibles y de calidad muy buena. Al final, los comerciantes lo que quieren es vender, necesitan vender para poder existir; por lo tanto, intentamos también ayudarles a que puedan mantenerse a través de sus ventas».

En todo caso, desde el departamento de Comercio de Cort tanto Ferrer como Fuster inciden en el hecho de que las eventuales compras en los distintos comercios tendrían que llevarse a cabo no en el momento de la visita de la ruta sino a posteriori, para no interferir en el dinamismo y el ritmo de los recorridos, programados para los miércoles y los viernes por la tarde.

Historia de los comercios y de Palma en la misma ruta

Sobre el potencial carácter pionero de la iniciativa, Fuster confiesa: «Si he de ser sincero, desconozco si en otras zonas de España no hay ni siquiera esa categoría de ‘emblemático’, lo cierto es que nosotros hemos estado reunidos con gente que nos ha venido a ofrecer proyectos de dinamización y cuando les hemos explicado lo que son las calles de Palma, con nuestro concepto de emblemático. No sé, por tanto, si seremos una de esas ciudades pioneras en el lo referido a los ‘emblemáticos’, en todo caso es fruto del treball mallorquí».

Por su parte, el historiador Ramón Martín muestra su ilusión por ser el guía que conducirá a los grupos (de un máximo de 20 personas) que le seguirán para conocer la historia y la realidad de los establecimientos integrados en la ruta. La Visión fue la ganadora de un concurso público para la articulación de las rutas. «En 2024 se publicó el libro que recogía todos los establecimientos emblemáticos de Palma -comienza diciendo-. Son muchos y no podemos incluirlos a todos, de modo que se han escogido los más emblemáticos y se ha articulado una ruta que recuerda toda la ciudad, pasando por la parte más moderna y también la más antigua, y viendo también la zona cercana al Borne. Es un recorrido interesante porque nos da una idea de lo que han sido estos establecimientos; durante una época, no muy lejana, eran muy importantes; los mallorquines (y, sobre todo, los palmesanos) podían visitarlos y encontrar algunos productos que en nuestros tiempos ya son bastante difíciles de conseguir. La ruta nos da una idea de lo que era la Mallorca hace no hace muchos años. Visitamos en nuestro recorrido los forns, los bares clásicos, las joyerías… Por ejemplo, hay una zona (la zona de Santa Eulalia), donde las calles cogen sus nombres de los establecimientos que tenían hace siglos. Por ejemplo, está la calle de la Cordelería (cabe recordar que en el siglo XVII existió ahí una fábrica de cuerdas), la calle de la Carnicería o la calle de los Fideos… Creo, en definitiva, que la ruta es una buena manera de dar a conocer una parte de Palma verdaderamente muy importante».

La iniciativa de las rutas ‘emblemáticas’ también ha recibido una buena acogida por parte de los propios establecimientos. Así, desde Cafés Llofriu (abierto en Ciutat desde 1866), su propietario, Biel Maimó, afirma: «Estamos muy contentos de formar parte de la nueva ruta de comercios emblemáticos impulsada por PalmaActiva. En los últimos tiempos, nos venimos acostumbrando a leer y escuchar en prensa noticias del cierre de negocios emblemáticos que habían estado toda la vida en nuestra ciudad y eso nos genera sin duda cierta preocupación a todos. Precisamente por este motivo creo que es importante mostrar también la otra cara, la de los negocios históricos que seguimos trabajando, adaptándonos y aportando carácter y singularidad a Palma».

Maimó apunta en la misma línea que «la ruta de los emblemáticos es una muy buena ocasión para acercarse a los distintos locales que forman parte de nuestra identidad y siguen plenamente activos a día de hoy. En general, los comercios emblemáticos compartimos una larga trayectoria, pero también una manera de entender el oficio, lo que combina tradición y presente, cada uno en su ámbito. Seguimos ofreciendo producto propio, atención cercana y un vínculo muy fuerte con el territorio y con la gente que lo conforma. Creo que iniciativas como ésta de PalmaActiva ayudan a recordar que el comercio emblemático está vivo y sigue siendo una pieza discreta, pero esencial en la vida de la ciudad».

Al igual que Ramón Martín, Lupe Ferrer también destaca que «todos los establecimientos que conforman la ruta son emblemáticos y, por lo tanto, están en el libro editado por el Ayuntamiento de Palma. Cabe observar que estar en el catálogo de emblemáticos de Palma es un signo muy importante porque para ello se requiere, como mínimo, haber permanecido abierto 75 años y en el mismo lugar. Hay en Palma muchos establecimientos que no llegan a esos años de trayectoria, pero que tienen también muchos años de apertura, no hay que desmerecer eso. Llegar a 75 años y estar en el catálogo del Ayuntamiento es un premio, un reconocimiento a ese comercio y a esas personas que han luchado tantos años. Creo que a menudo la ciudadanía no es consciente de la lucha que una persona o una familia llevan a cabo cuando están al frente de un pequeño comercio, del comercio de proximidad».