Mujeres emprendedoras: ‘Rompiendo barreras’

La jornada, enmarcada en la Semana Global del Emprendimiento, empezó con la presentación de la gerente de ASINEM, Mayra Argüelles. «Al referirnos a emprendimiento -dijo-, hablamos de palabras como ‘acometer’, ‘abordar’, ‘iniciar’, ‘intentar’, ‘lanzarse’, ‘embarcarse’. Fijémenos que son verbos; hablamos de acción, porque emprender es acción». Por otra parte, reivindicó que «hay que dar visibilidad a los referentes femeninos» en el ámbito empresarial, «que los hay».

Por su parte, el director general de Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Juan Antonio Tormo, fue el encargado de presentar a las seis protagonistas de la jornada: la presidenta de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF), Inés Rotger, la presidenta de la Federación Nacional de Asociación de Autónomos de Baleares (ATA) y vicepresidenta de Asociación de Jóvenes Empresariso (AJE), Magdalena Comas, la presidenta de la Asociación Española Mentoring y Coaching (AMCES) y mentora de PalmaActiva, Rosa Cladera, la CEO de Efiwatt.com y experta en energías renovables, Aina Calafat, la vicerrectora de Innovación y Transformación digital de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Loren Carrasco, y la directora comercial de Retail de Caixa Bank, Paula Pujol.

A modo de autopresentación, cada una hizo una breve exposición sobre su punto de vista en relación con las mujeres y el mundo del emprendimiento y la empresa. Así, Rotger señaló que en la actualidad «estamos viendo algo maravilloso: la mujer emprendedora está ocupando el lugar que siempre le ha pertenecido, está abriendo nuevas líneas de negocio y está tomando decisiones estratégicas, de modo que está profesionalizando la empresa familiar y la está adaptando al siglo XXI». Y aportó datos significativos en este terreno: «En las empresas integradas en ABEF, el 32% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, con un incremento de ocho puntos en tan solo cuatro años».

En su turno, Comas afirmó que «el verdadero liderazgo no se basa en lograr el éxito o muchas cosas, sino en el legado, en la huella, que uno deja en esta vida» y reivindicó la búsqueda de «la misión» de cada persona. Asimismo, se refirió a tres claves para el liderazgo empresarial: «comunicación asertiva, escucha activa y gestión emocional».

La ‘estrategia del águila’ y un caso de éxito

Por su parte, Carrasco señaló que en la UIB «veo a jóvenes con mucha fuerza, pero también gente muy perdida. Lo que intentamos hacer desde la Universitat es otorgar valor a los programas de emprendimiento; en la Universitat hay mucho conocimiento y lo que nos interesa es que llegue de algún modo a la sociedad; una de las formas más directas de conseguirlo es a través de la creación de una empresa con alto valor añadido».

Desde el ámbito financiero, Pujol se refirió al apoyo que CaixaBank presta a la mujer emprendedora. «La diversidad es motor de progreso; por ello queremos acompañar -y así lo hacemos- a la mujer que emprende; operamos a través de líneas de Microbank: en 2024 financiamos a 7.000 mujeres; este año, solo hasta octubre, ya hemos alcanzado las 8.000 mujeres por un importe de 172 millones». En el 15% de esas operaciones, -puntualizó- se trata de mujeres emprendedoras. Explicó asimismo un caso de éxito de una joven de 24 años que acudió a la entidad a solicitar financiación: «Tenía estudios y cierta experiencia como profesora de inglés, y acudió a nosotros con ganas de emprender, pero no tenía avales. Consiguió inicialmente un microcrédito de 6.000 euros; a día de hoy tiene consolidado el negocio y abiertos distintos locales. Ha obtenido más financiación y ahora tiene 23 personas empleadas. Es un claro ejemplo que demuestra que todo es posible. Además, cabe subrayar que la mujer emprendedora facilita la incorporación de más mujeres en el mercado laboral: el 62% de las mujeres a los que financiamos incorporan a mujeres».

Cladera refirió que ejerce como mentora desde 2019 y que en la entidad que preside «el 54% de los mentores son mujeres». También como mentora de PalmaActiva, indicó que en ocasiones «vemos barreras dónde no las hay», del mismo modo que recomendó la aplicación de lo que ella denomina ‘la estrategia del águila’, con visión (explorando las opciones que están más allá del entorno más cercano para emprender), con potencial (identificando cada emprendedor su valor y sus recursos y, sobre todo, la necesidad que va a cubrir y las oportunidades que le ofrece el mercado) y con objetivo (asumiendo de antemano que en el emprendimiento «no sale todo bien a la primera» y que «el mercado está en continuo cambio»).

Finalmente, Calafat inició su exposición a partir de una frase que, para ella, es inspiradora: ‘La eficiencia no es solo actitud, sino una necesidad’ y recordó que PalmaActiva, a través de su programa de mentorías, jugó un papel relevante en su trayectoria empresarial. «Hay que aprender a tomar riesgos y a vivir en la incertidumbre». Reconoció haber encontrado su propósito con su trabajo actual, vinculado a la transición energética para «mejorar la vida de las personas y tener un impacto real». Añadió tener la suerte de «liderar un equipo de 23 personas. Estoy orgullosa de dónde he llegado y del trabajo que hago, desarrollando un proyecto pionero en Baleares». Calafat indicó asimismo que el suyo es un sector «muy técnico y muy masculinizado también», pero aseguró que eso no ha sido un obstáculo en su trabajo.

Hechas las presentaciones de cada una de las interlocutoras, Tormo inició un debate con ellas, ante un quórum de un centenar de personas, planteando una serie de cuestiones de referencia: el crecimiento en el volumen de personas emprendedoras en los últimos meses en Baleares (con igualdad numérica entre hombre y mujeres), el relevo generacional y la diferencia (o no) entre el concepto de ‘emprendedor’ y ‘empresario’.

Respecto de la cuestión del crecimiento en el número de emprendedores en Baleares, Comas apuntó tres claves: la pérdida del miedo a emprender, el favorecimiento de la conciliación y la cuota cero para autónomos en sus primeros pasos.

Hablando en términos de género, Carrasco indicó que las «las jóvenes, en general, no tienen mucho interés por las carreras tecnológicas, y ahí hay una primera barrera, porque lo que no conoces te da más miedo». Añadió que «a las mujeres les cuesta más vender sus ideas», para posteriormente apostillar que «somos mejores empresarias que emprendedoras». En esa misma línea, Comas agregó que «estamos acostumbradas al multitasking y funcionamos bien bajo presión», en tanto que Cladera señaló que «los hombres tienen más problemas de organización que las mujeres».

Otra de las ideas fuerza que salieron a colación a lo largo del debate fue la referida al ‘síndrome del impostor’, que sufren en ocasiones las mujeres en el terreno profesional. En relación con el relevo generacional, Rotger afirmó que «hay que educar, motivar y comprometer, pero dejando libertad de elección».

Respecto de la conciliación, Calafat afirmó: «Soy una defensora de la productividad, pero no se debe cargar todo sobre el empresario». Comas, finalmente, sentenció: «Sin acción no hay transformación».

Cinco sesiones para cinco días intensos

La Semana Global del Emprendimiento, organizada por segundo año consecutivo por PalmaActiva, acogió actos variopintos de lunes a viernes.

El lunes , mesa redonda La IA aplicada al emprendimiento; el martes distintas ponencia bajo el título Empresas más inteligentes: datos, personas y tecnología; el miércoles la mesa redonda Día Internacional de la Mujer Emprendedora (objeto del reportaje de estas páginas); el jueves, un nuevo debate, en este caso para abordar la Gestión de las emociones para personas emprendedoras y, para rubricar, Comunicar para impactar, ponencia de Fernando Botella, conferenciante y experto en formación y desarrollo de directivos.

El director general de Autónomos de Cort, Juan Antonio Tormo, cabeza visible de la organización, señaló: «Esta Semana Global de la Emprendeduría nos sitúa al mismo nivel que las grandes capitales europeas, como Madrid, Barcelona, Londres, Roma, París o Ámsterdam, que también han debatido sobre éstos o temas similares vinculados a la emprendeduría».

Tormo se mostró satisfecho de la acogida de los distintos actos organizados y valoró como «una inversión la asistencia a los mismos. En ningún caso será un gasto de tiempo ni un tiempo mal usado, sino una inversión en formación y en conocimiento, lo cual siempre es muy útil y necesario a la hora de decidirse a emprender». Asimismo, dijo que desde PalmaActiva ya se trabaja para preparar la tercera edición.