¿Cómo ser empresario y no morir en el intento?

Bajo el título de ‘Aspectos jurídicos y fiscales en la empresa’, el tesorero de SECOT en Balears, Ricardo Moreno, desgranará a lo largo de las dos horas de formación impartidas en IFOC las principales ventajas y desventajas de las distintas formas de registrarse y operar en España en el mundo de la empresa: desde autónomo hasta las distintas formas societarias (Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Comunidad de Bienes, Cooperativa…). Le acompañará en la sesión el presidente de la entidad, Ignacio Miranda. Moreno desarrolló su carrera profesional en el mundo de la banca, concretamente en Banca March, tras haber empezado como emprendedor en Madrid a los 16 años, en tanto que Miranda procede del mundo de la industria, de CEMEX en concreto.

A propósito de la gestación de la colaboración entre las dos entidades, Miranda y Moreno recuerdan que «se estableció hace seis años, en 2019. Por lo visto, en IFOC nos conocían de otro taller formativo que impartimos en Manacor. Nos invitaron a participar en un taller y a partir de ahí formalizamos la colaboración a través de un convenio». El convenio en cuestión fue renovado por ambas partes el 10 de abril de este año, con el objetivo de «fomentar iniciativas de emprendimiento viables, mediante actividades de sensibilización, formación y mentorización».

El acuerdo lo rubricaron el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el presidente de SECOT Balears, Ignacio Miranda. «La colaboración entre las dos partes es muy positiva y de ahí que se haya prorrogado un año más. Valoramos muy positivamente el conocimiento que aportan los miembros de SECOT a las jornadas formativas organizadas en IFOC”, refiere la gerente del organismo calvianer, Raquel Fernández. «Todos los usuarios de esas formaciones han expresado su satisfacción por la temática elegida y la forma de impartirla». Fernández, junto a Alba Martell y Luis Arague, es la encargada de dar la bienvenida a las personas inscritas para la formación programada para la mañana del 1 de octubre.

Antes de iniciar la sesión formativa, Moreno explica que «trataremos, entre otras muchas cuestiones, la diferencia que existe entre darse de alta como autónomo o crear una sociedad limitada, los aspectos fiscales y jurídicos de ambas figuras, con sus ventajas e inconvenientes, así como los impuestos que tendrán que pagar en función de su volumen de facturación... También plantearemos cuándo puede ser un buen momento, en función de la facturación, en el que un autónomo pueda pensar en crear una sociedad limitada, con una aportación de 3.000 euros (podría constituirse con un euro pero el aspecto de laresponsabilidad sería similar a la un autónomo). También se informará de que para la constitución de una sociedad anónima se requiere un desembolso de un capital de 60.000 euros, y de los requisitos para crear una cooperativa, que es la manera más democrática de crear una sociedad».

En cuanto a los perfiles de las personas que se inscriben a los talleres formativos impartidos por SECOT (no sólo en IFOC, sino también en PalmaActiva, en Manacor e Inca), «los hay muy variados -señala Miranda-. Los hay desde universitarios y jóvenes que tienen y muestran interés por emprender hasta personas que llevan tiempo en el mercado laboral y quieren progresar profesionalmente».

La valoración del curso

Transcurridas las dos horas del curso, dos de los alumnos inscritos al mismo recuerdan su situación laboral y valoran el grado de satisfacción de la formación recibida por parte de los miembros de SECOT.

Así, Toni Salas, de 48 años y residente en Alcúdia, explica: «Hace 15 años empecé a trabajar en restaurantes regentados por mi familia, pero -como siempre me ha gustado mucho el mundo de las embarcaciones y el deporte- me formé para la obtención del título de patrón de yate y, con mi mujer, pusimos en marcha una pequeña empresa de chárter de barcos, Searock. Estamos ambos con ilusión en esta nueva etapa y hoy estoy aquí en el curso de IFOC y SECOT para intentar tener la mejor información en cuestiones fiscales para la empresa. Tuve conocimiento del mismo a través de internet y no dudé en inscribirme».

A continuación, añade: «La valoración que hago del curso es muy positiva: tanto Ricardo como Ignacio son dos personas muy experimentadas en el mundo de la empresa y han sido muy concisos en la transmisión de la información en una temática que -cabe decir- es muy amplia y hubiera dado para más de dos horas. Nos contestaron todas las preguntas que les formulamos e incluso, tras la jornada, hemos estado hablando de la situación profesional de cada uno y nos han indicado el mejor camino a seguir desde el punto de vista de la fiscalidad».

Por su parte, Sandra Valenzuela -con 50 años, de origen colombiano y residencia en Palma desde 2024- razona su satisfacción en relación con el curso impartado en IFOC. «He aprendido las distintas formas de crear una empresa, ya no sólo como autónoma, que fue la figura a la que me acogí en mi país y la que quisiera tener aquí, una vez mis papeles me lo permitan». Valenzuela, que ya había asistido a un curso previo organizado por IFOC sobre Inteligencia Artificial, lamenta que su situación laboral en España esté marcada por la inestabilidad. «Sólo he encontrado hasta la fecha empleos de corta duración. Me formé en Esment como camarera de sala y pude trabajar de ello unos meses; fue una buena experiencia, pero acabó». Tras otras incursiones laborales, Valenzuela está sin trabajo desde hace una semana. «Espero que sea algo pasajero, porque mi voluntad es trabajar, y por ello la formación impartida por IFOC y SECOT siempre es bienvenida».

No sólo son aleccionadoras las sesiones formativas para el alumnado, sino que también lo son para los propios miembros de SECOT. De esta forma, tanto Miranda como Moreno señalan taxativamente: «Para nosotros, las jornadas son muy interesantes porque, entre otras cosas, nos obligan a estar al día y al corriente de las novedades que se van dando para transmitir la información de la mejor manera. El ser humano, en nuestra opinión, no debería dejar de formarse nunca en la vida, hay que tener el cerebro activo. Nosotros nacimos sin teléfono móvil y ahora tiene una importancia crucial para la mayoría de personas. Por otra parte, sin ninguna duda, también aprendemos de los emprendedores y disfrutamos de sus proyectos».

Asimismo, exponen que «antaño, cuando una persona se jubilaba, no solía vivir más que unos pocos años más. Sin embargo, en la actualidad hay estudios científicos que indican que cada vez viviremos más años. Así, habrá en poco tiempo muchísimas personas muy mayores, con lo cual cada vez la ciudadanía tendrá más tiempo para dedicar a algo que no sea el trabajo. Por ello, actividades como las que desarrollamos en SECOT son tan interesantes e importantes. Cada vez tendremos mayor necesidad de mantener el cerebro activo».

SECOT: El valor de la experiencia

¿Qué tipo de entidad es SECOT? Responden a la preguntan dos miembros significados de la misma: el presidente, Ignacio Miranda, y el tesorero, Ricardo Moreno. «Es una entidad sin ánimo de lucro, independiente y apolítica. Está constituida por voluntarios séniors, profesionales, directivos y empresarios que finalizan su actividad y se dedican a prestar altruistamente su experiencia y conocimiento en términos empresariales o académicos».

Las líneas de actuación de SECOT se circunscriben a tres ejes fundamentales: asesoramiento-mentorización-innovación por un lado; formación-orientación, por otro; y, finalmente, fomento del voluntariado y el envejecimiento activo, el tercero. En el primer eje, se trata de ayudar a aquellas personas que quieren empezar su propio proyecto empresarial, su negocio. También a aquellas otras cuyo negocio no acaba de funcionar por un u otro motivo.

En el segundo eje, el de formación-orientación, se incluyen visitas de miembros de SECOT a diferentes centros (sobre todo de Formación Profesional) para imbuir a la juventud el espíritu emprendedor, en colaboración con la Dirección General de Formación Profesional y los ayuntamientos de Palma, Inca, Manacor y Calvià. La entidad dispone asimismo de un catálogo de talleres que se va actualizando según las necesidades.

Finalmente, en el tercer ámbito se incide en intentar frenar o reducir la brecha digital de las personas mayores.