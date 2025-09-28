Mónica Nebreda, directora de Empresa Social y Desarrollo de Mater Misericordiae: «Es muy satisfactorio que los usuarios encuentren trabajo en el mercado laboral ordinario»

¿Cómo podemos definir a Mater Misericordiae? ¿Cuál es su razón de ser?

Mater Misericordiae es una entidad sin ánimo de lucro que atiende a personas con discapacidad intelectual a lo largo de toda su vida, a través de un modelo centrado en la persona. Mater nació hace 61 años, como entidad fundada por las hermanas franciscanas Hijas de la Misericordia. En un primer momento, estaba enfocada en ayudar a niñas que requerían de asistencia en cuestiones sanitarias, pero con el tiempo se fue extendiendo el abanico, y en la actualidad atendemos a unas 1.600 personas en servicios tan diferentes como escuela, atención temprana, centro de día, servicio ocupacional, residencia, viviendas supervisadas, ocio, club deportivo y, por supuesto, nuestra empresa social.

En tanto que directora de Empresa Social y Desarrollo, ¿de qué se ocupa usted en su día a día?

Básicamente, mi responsabilidad se centra en la planificación y la estrategia del Centro Especial de Empleo de Mater, una empresa social que tiene como misión generar oportunidades laborales y formativas para personas con discapacidad. Esta labor requiere anticipar y organizar los recursos, alinear los diferentes proyectos y líneas de negocio, y adaptarnos a un mercado cambiante, con el fin de garantizar tanto la estabilidad de la plantilla como la capacidad de responder a las demandas externas. Lo que más me llena de mi labor es acompañar a las personas en su proceso: ver cómo se sienten realizadas, cómo van cumpliendo sus sueños y alcanzando metas tan importantes como emanciparse o lograr independencia. También es muy gratificante comprobar lo orgullosas que se sienten quienes, después de un tiempo de formación en Mater, consiguen dar el salto al mercado laboral ordinario.

Habla de la dirección de cuatro líneas de negocio. ¿Cuáles son?

Así es. Actualmente desarrollamos cuatro grandes áreas dentro de nuestra empresa social: hostelería, restauración y cocina, producción agrícola ecológica y brigadas de limpieza y jardinería. En hostelería, apostamos por un turismo rural, sostenible y accesible en el interior de Mallorca, con un hotel en Ariany y una casa vacacional en Randa. La restauración y la cocina constituyen otro pilar, con varios establecimientos propios y un servicio de menús y catering que nos permite generar numerosas oportunidades de empleo inclusivo. La producción agrícola ecológica, con nuestra granja de huevos en Inca, es una de nuestras grandes apuestas, al unir sostenibilidad medioambiental y creación de puestos de trabajo. Finalmente, las brigadas de limpieza y jardinería colaboran principalmente con ayuntamientos e instituciones de la isla. En conjunto, todas estas áreas no solo garantizan la viabilidad económica, sino que también cumplen nuestra misión social de ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad.

Es decir, ¿esos usuarios se forman en las áreas de negocio de Mater para acabar saliendo al mercado laboral ‘ordinario’?

De eso se trata, efectivamente. Nuestro objetivo siempre es ofrecer oportunidades formativas y laborales a personas que tienen menos posibilidades en el mercado de trabajo. Algunas se forman con nosotros durante un tiempo, adquieren experiencia y luego, en el momento que sea más adecuado para ellas, dan el salto al mercado ordinario. En esos casos, nuestra empresa social actúa como un trampolín que les prepara y acompaña, con los apoyos necesarios, en el proceso de inserción. Lo importante es que las personas encuentren un espacio donde desarrollarse, progresar y sentirse realizadas.

«Fue importante y estratégica la puesta en marcha de la granja de huevos ecológicos»

¿Cuál es el recorrido ‘normal’ que lleva a cabo un usuario de Mater Misericordiae hasta su acomodo en el mercado laboral?

Hay recorridos distintos, según cada caso. Nuestra entidad cuenta, por un lado, con Mater como entidad que brinda de servicios a las personas con discapacidad, por otro, con Mater como empresa social. A nuestra empresa social se puede acceder desde diferentes vías: a través del colegio de educación especial Mater, cuya formación llega hasta los 21 años; mediante el servicio de Orientación para la Ocupación, que ayuda a mejorar la empleabilidad, acompaña en entrevistas y facilita la contratación; o bien desde la Formación Dual, donde todo el alumnado realiza prácticas en nuestras áreas y, una vez finalizado el itinerario, puede incorporarse a la empresa social de forma temporal o indefinida. En cualquier caso, lo esencial es que cada itinerario se valora individualmente, porque nuestro modelo está centrado en la persona. Por eso, los recorridos pueden ser muy diversos, pero siempre con un mismo objetivo: proporcionar los apoyos necesarios para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida.

¿Es en el ámbito turístico dónde más acomodo profesional encuentran los usuarios de Mater?

Sí, el sector turístico es especialmente relevante para nosotros, siendo fuente de oportunidades. Como he comentado con anterioridad, Mater cuenta con un hotel de interior, Mater Ariany, y una casa vacacional, Mater Randa; establecimientos a través de los cuales brindamos oportunidades formativas y laborales a 71 personas, directa o indirectamente. No hay que perder de vista que estamos en Mallorca, donde la oferta turística es muy amplia y, en consecuencia, el porcentaje de inserción laboral del alumnado de Formación Dual en áreas como restauración, limpieza o cocina es muy elevado. Aun así, no dejamos pasar la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y, en este sentido, el servicio de catering se ha convertido en una excelente plataforma de proyección. Participamos en eventos donde profesionales del sector pueden comprobar de primera mano la calidad del servicio y el nivel de formación del alumnado. Quiero destacar también el ‘catering invertido’, una fórmula innovadora que está funcionando muy bien como actividad de team building para empresas y que refuerza la visibilidad de nuestra empresa social fuera de Mater.

¿Cómo funciona el voluntariado en Mater?

En Mater contamos con un servicio de Voluntariado formado por 156 personas que, con perfiles diversos, apoyan directamente nuestra misión. Colaboran jubilados que desean seguir activos y aportar su experiencia, así como jóvenes interesados en ámbitos como la discapacidad, la educación o el deporte, muchos de ellos vinculados a los colegios de la congregación de las Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia. Gestionamos cuidadosamente esta bolsa de voluntariado para asignar a cada persona las actividades más adecuadas, que pueden ir desde el apoyo académico o los talleres creativos hasta la participación en proyectos deportivos, de ocio o de acompañamiento. Nuestros programas de voluntariado incluyen Acompanya’m, para salidas y creación de vínculos; actividades de ocio; CreARTiu, con talleres y dinámicas creativas; y Mater Sport, nuestro club deportivo. Además, las personas usuarias de Mater también ejercen como voluntarias, por ejemplo, en el Parque Nacional de Cabrera, de modo que se posicionan como agentes activos de la comunidad. Entre las iniciativas más emblemáticas, destaca el Campamento de Verano, en la Colonia de Sant Jordi, que este año ha cumplido 35 ediciones y que representa un espacio de oportunidades compartidas y de disfrute del tiempo libre para todos.

«Nuestra entidad atiende a personas con discapacidad intelectual a lo largo de toda su vida»

También ustedes, los profesionales, se forman...

Así es. En Mater, entendemos la formación como una herramienta de mejora continua, un elemento clave para seguir proyectándonos hacia el futuro y dar respuesta tanto a las necesidades actuales como a las que vendrán. Por eso, promovemos la formación para todas las personas que forman parte de nuestra comunidad, desde los profesionales hasta las personas voluntarias de la entidad. Detectamos de manera constante las áreas de aprendizaje más relevantes y cada profesional puede seleccionar la formación que considera necesaria para su desarrollo. Al mismo tiempo, desde los órganos de Coordinación y Dirección se identifican y planifican las formaciones que requieren los distintos equipos de trabajo. De este modo, la formación se convierte en un motor de crecimiento personal y colectivo.

«Queremos tener a los ciclistas como clientes del hotel Mater Ariany»

El hotel Mater Ariany opera desde 2013. A partir de 2026 (y como novedad), permanecerá abierto los 12 meses del año. Para ello, la Dirección tiene la vista fijada en los ciclistas. Muchos son los amantes de la bicicleta que viajan en Mallorca (sobre todo, desde Alemania) para disfrutar de la misma en un entorno idílico, y en meses de temporada baja.

Mater Ariany fue inaugurado en 2013 / Mater Misericordiae

«En la zona de Ariany, hay muchas rutas ciclistas -advierte Nebreda- y queremos enfocar en buena medida la actividad del hotel a ese público. Lo adaptaremos para que puedan tener las bicicletas en el hotel, e incluso para que puedan ser reparadas y alquiladas. Contaremos además con un mecánico y servicio de fisioterapia y masaje. También trabajamos en la idea de que los ciclistas de alojen en el hotel de Ariany, se vayan a desayunar al restaurante de Sineu y acaben comiendo en Inca».

Por lo pronto, Mater Ariany -reconocido por distintos premios-organiza periódicamente eventos para llegar al público mallorquín, bien sean conciertos, clases de yoga o talleres de cerámica. Y otra iniciativa con gran acogida por parte de la clientela es el Day Pass, cuyo precio son 20 euros.