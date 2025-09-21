La mejor impresión de un negocio centenario

«Aunque lo pueda parecer, Imprenta Nueva Balear no es un museo. Somos una empresa que trabaja día a día para poder mantener una infraestructura, un personal, un espacio, y eso cuesta. Somos una empresa que está viva, que recuerda su historia; hemos ido evolucionando -claro está-, pero sin perder nunca nuestras raíces», expone de entrada Belén Aguiló, que, junto a su hermano Robert, encarna la cuarta generación familiar en el negocio, tras suceder a su padre Roberto, jubilado hace una década.

En todo caso, el atractivo que emana de Imprenta Nueva Balear propicia que, día tras día, población local y turistas se adentren en ese espacio de amplios ventanales, caracterizado por imágenes espectaculares, que, en muchos casos, remiten a décadas pretéritas.

Así las cosas, Roberto Aguiló explica a una pareja de visitantes mallorquines (que se convertirán en clientes) una de las singularidades de la impresión de antaño: la ‘divina proporción’ o proporción áurea. «Esta etiqueta antigua tiene un nombre de siete letras, y la distancia entre las mismas guarda la ‘divina proporción’. Sin embargo, cuando trabajamos esa misma etiqueta en un ordenador, se modificará de manera inevitable la proporción. Por tanto, cuando se observa un cartel de 40 o 50 años atrás, uno se dice a sí mismo que ‘tiene algo especial’. Pues ese ‘algo especial’ es precisamente la divina proporción».

La imprenta y el modo de impresión han ido avanzando y evolucionando con el paso de los años, las décadas y los siglos. En consecuencia, Imprenta Nueva Balear ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y a las renovadas demandas de la clientela, pero lo ha hecho sin renunciar a sus orígenes, en un sofisticado equilibrio entre tradición y modernidad.

La empresa se constituyó en 1913, en Palma. «La imprenta, en principio, no estaba en la situación actual, dónde se instaló en 1927, sino que se ubicó delante del Bar Terminal, en las Avenidas. Me consta que para mover la máquina principal, de 12 toneladas de peso, se requirió usar los raíles de tren llevadas desde las atarazanas del puerto. Inicialmente, fue una fábrica de cartas, de naipes, que mi abuelo, Jordi Aguiló, adquirió a la Compañía Mallorquina de Electricidad (precedente de lo que es hoy GESA, en la que él mismo trabajó como ingeniero). A partir de entonces, mi abuelo inició la actividad, como imprenta y como fábrica de naipes”, rememora Roberto Aguiló. Y añade que además de tipografía, la empresa contaba con otra máquina que hacía piedra litográfica. «Es decir, se trabajó ya en los primeros tiempos en imprenta y en litografía», enfatiza.

Roberto Aguiló comenta la historia acerca de una piedra litográfica trabajada en Imprenta Nueva Balear por encargo del Círculo Mallorquín. «Según decían, un operario estuvo entre tres y cuatro meses para hacerla. Tiene una definición exquisita, hasta el punto que hoy sería casi muy complicado encontrarse a alguien que pudiera hacerlo. De esta piedra, conservamos la mitad porque antaño algo que era un valor se dividía en dos mitades: una para el cliente y la otra para la empresa, para que no pudiera reproducirse; es decir para evitar la falsificación. En los tiempos actuales eso se consigue con termografía, con stamping, porque es una técnica de impresión que no permite hacer una fotocopia».

Aguiló expone con orgullo la máquina de los orígenes del negocio. «Esta máquina tiene una historia increíble. Cabe recordar que, para situarnos en el contexto de la época, entonces, en 1913, en Mallorca circulaba el tranvía y los carruajes con mulas; la corriente sólo había llegado en 1902, una década antes… El motor de esa máquina fue de los primeros motores eléctricos, con grafitos. No era fácil ponerla en funcionamiento, se requería mucha fuerza».

A finales de los años cincuenta, la empresa familiar empezó a trabajar con el estanco y la lotería, que gestionarían las hermanas de Roberto: Magdalena, Dolores y Victoria Aguiló.

Posteriormente, el boom turístico de los años sesenta fue un nuevo punto de inflexión, dinamizador, para el negocio impresor. En ese sentido, Roberto Aguiló muestra la postal de promoción que se hizo en su día para que sus parejas vinieran a casarse a Mallorca, y está fechada el 1 de abril de 1963 en Mallorca. «Fue de los primeros carteles que promovió Fomento de Turismo», recuerda.

Más de un siglo después de pasar a manos de los Aguiló, la familia sigue innovando para ofrecer un producto distinto, pero competitivo en el mercado. «Yo soy creativo y diseñador -señala Robert- y estoy buscando un producto diferente. Ese afán implica dejar a un lado procesos digitales, para trabajar de un modo más manual, más manufacturado, por así decirlo. Y aquí tenemos la posibilidad de hacer combinaciones infinitas, porque contamos con una maquina tipográfica del año 1913, que puede hacer un cartel con unas texturas y unos colores maravillosos y singulares. Eso lo podemos unir con la impresión de una máquina digital de última generación o con otra máquina de 1960 que puede realizar otras técnicas, que también conservamos».

Al lado de sus hijos, Roberto Aguiló afirma convencido: «El patrimonio, si realmente no se muestra, es algo muerto, se perdería». Y suma la reflexión siguiente: «Si estamos vivos como empresa y seguimos adelante, es porque los clientes han querido que así fuera. Tras mi jubilación, la dirigen mis hijos, Robert y Belén, que están ya mucho más el día que no pueda estar yo, porque ya llevo jubilado diez años. En todo caso, yo les he intentado transmitir del mejor modo mis conocimientos y una frase que repetía mi padre a menudo: ‘Los negocios que van hacia adelante y que tienen futuro son aquellos en los que gana el cliente y gana el empresario, es decir que el valor es compartido’».

Sea como fuere, cada generación (e incluso cada persona) tiene su propia visión de los negocios y de la forma de llevarlos adelante. En el caso de Robert y Belén, ambos tienen los roles en la empresa bien definidos y, según detallan, se entienden «muy bien». Él se encarga de las cuestiones más técnicas, propias de las artes gráficas, en tanto que ella se ocupa sobre todo de la administración, la promoción y el marketing.

Robert reivindica que «no debemos acordarnos de los negocios cuando cierran. Creo que es una autocrítica que la sociedad mallorquina en conjunto debe hacerse. Debemos velar porque los comercios y los establecimientos con actividades y productos de toda la vida tengan su continuidad y su reconocimiento de valor que aporta a la sociedad. De nada sirve quedarnos el día de mañana con las cenizas de las tiendas que están cerrando a día de hoy. Creo que las generaciones más jóvenes deben conservar, entender y respetar ese legado».

Belén, incorporada al negocio familiar procedente de la docencia, apunta en la misma línea: «Los mallorquines tenemos un problema, y es que no sabemos valorar nuestra propia cultura. De hecho, yo misma tuve que convencer a mi padre en el momento que tuvimos la idea de abrir el taller, de hacerlo visitable y dar visibilidad a los carteles… Le hice ver que esas historias se están perdiendo. Detrás de cada cartel hay una historia, y esa historia no está en Google. En muchos de los carteles que conservamos, hemos tenido que ir a buscar personas para que nos hablaran sobre la historia de tal o cual imagen. Y si no se transmite, se pierde para siempre».

De unas cartas... a otras

La historia y el destino son a menudo caprichosos. En el caso de la trayectoria centenaria de Imprenta Nueva Balear se da una circunstancia curiosa, cuando menos. En sus orígenes la empresa fue una fábrica de naipes y en la actualidad, más de cien años después, son las cartas (pero de restaurantes) uno de los productos gráficos más requeridos por la clientela.

«La imprenta, al principio, tuvo cierto prestigio, porque las personas que se encargaban de la impresión de cartas debían ser muy escrupulosas, puesto que una sola pequeña mota ya era un juego marcado; por tanto, la impresión debía ser sumamente detallista y perfecta. Ésa fue una buena época para el negocio», asevera Roberto Aguiló.

Por su parte, su hijo Robert señala que «de un tiempo a esta parte, lo que nosotros hemos intentado es orientarnos en el valor medio-alto de producto. De este modo, a partir de unas cartas bien hechas y presentadas, el restaurador pueda cobrar sus platos a un precio algo más alto, mejorar la visibilidad y el valor del producto que está ofreciendo a la clientela».

Más allá de esa coincidencia (o no), la historia de Imprenta Nueva Balear también subraya el papel de Guillem Forteza como arquitecto del edificio que alberga la empresa desde 1927. Un inmueble que destaca, entre otras cosas, por sus amplios ventanales, para favorecer la entrada de la luz natural al interior, una cuestión no menor para un negocio que vive de la escrupulosidad y de los detalles en los distintos cometidos.